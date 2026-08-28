ম্য়াচের মাঝে ইমরান-পুত্রদের ইন্টারভিউ সম্প্রচার, লর্ডস টেস্ট না-খেলার হুমকি পাকিস্তানের

ম্য়াচের মাঝে ইমরান-পুত্রদের ইন্টারভিউ সম্প্রচার, লর্ডস টেস্ট না-খেলার হুমকি পাকিস্তানের
ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ইমরানের দুই পুত্রের সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয় স্কাই স্পোর্টসে ৷
Published : August 28, 2026 at 2:54 PM IST
লন্ডন, 28 অগস্ট: বৃষ্টির কারণে লর্ডসে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্য়াচের প্রথমদিন বল গড়াল মাত্র 56 ওভার ৷ নয় উইকেটে 248 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্যান্ড ৷ তবে ম্য়াচের স্কোর ছাপিয়ে মাঠের বাইরের ঘটনায় লর্ডস টেস্ট চর্চায় বেশি থাকল প্রথমদিন ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ম্য়াচটির ব্রডকাস্টার স্কাই স্পোর্টসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷
ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্কাই স্পোর্টস সম্প্রতি প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দুই পুত্র সুলেমান এবং কাসিম খানের সাক্ষাৎকার নেয় ৷ সংস্থার তরফে প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন সেই সাক্ষাৎকার পর্বটি পরিচালনা করেন ৷ যেখানে জেলবন্দি বাবা'র শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ইমরানের দুই ছেলে ৷ এমনকী পাক সরকার তাঁদের বাবাকে হত্যার চক্রান্ত করছে বলেও সাক্ষাৎকারে দাবি করেন দু'জনে ৷ সাক্ষাৎকারটি লর্ডস টেস্টের প্রথমদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা হয় ৷
ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য ৷ নতুবা বিরতির পর পাক ক্রিকেটাররা মাঠে নাও ফিরতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷ ঘটনায় খানিকটা বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত ইমরানের দুই পুত্রের সাক্ষাৎকার পর্বের 18 মিনিটের একটি ক্লিপ সম্প্রচারিত হয় ৷ পাকিস্তানে পিটিভি অবশ্য সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার থেকে নিজেদের বিরত থাকে ৷
The PCB made a formal complaint to Sky Sports after the broadcaster aired an interview with the sons of former prime minister and captain Imran Khan during the lunch interval on the first day at Lord's— Cricinfo (@cricinfo) August 27, 2026
Cricinfo understands the PCB considered the option of Pakistan not taking the… pic.twitter.com/G1Os5NsTSX
ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের রাইটার্স রুমে সেই সাক্ষাৎকার পর্বে ইমরানের দুই পুত্র দাবি করেন, সরকার ইমরান খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে ৷ কাসিম খান বলেন, "জানি না সরকার কী করছে ৷ ওরা প্রকাশ্যে হত্যা করতে চাইছে বাবাকে ৷ ওরা বাবাকে জেলবন্দি রেখে তিলে-তিলে মেরে ফেলতে চাইছে ৷" তোশাখানা মামলায় 14 বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ইমরানের ৷ 2023 সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলবন্দি রয়েছেন তিনি । ইমরান খানের বোনও সাম্প্রতিক সময়ে দাবি করেছেন, জেলে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে ইমরান'কে ৷
তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের সমসাময়িক 21 জন ক্রিকেটার পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাদ শরিফের কাছে জেলবন্দি ইমরানের উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি জানিয়েছিলেন ৷ যাঁদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল আথারটনও ৷ এরপরই গত সপ্তাহে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট শিফা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত শারীরিক পরীক্ষার পর পুনরায় আদিয়ালা জেলে নিয়ে আসা হয় ৷ তবে মাঠে না-নামার হুমকি দিলেও সাক্ষাৎকার পর্ব সম্প্রচারের পরও লর্ডস টেস্টের প্রথমদিন দ্বিতীয় সেশনে খেলতে নেমেছিল বাবর আজম অ্যান্ড কোং ৷