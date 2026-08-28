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ম্য়াচের মাঝে ইমরান-পুত্রদের ইন্টারভিউ সম্প্রচার, লর্ডস টেস্ট না-খেলার হুমকি পাকিস্তানের

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ইমরানের দুই পুত্রের সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয় স্কাই স্পোর্টসে ৷

SKY SPORTS PCB ROW
ইমরান খান (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 2:54 PM IST

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লন্ডন, 28 অগস্ট: বৃষ্টির কারণে লর্ডসে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্য়াচের প্রথমদিন বল গড়াল মাত্র 56 ওভার ৷ নয় উইকেটে 248 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্যান্ড ৷ তবে ম্য়াচের স্কোর ছাপিয়ে মাঠের বাইরের ঘটনায় লর্ডস টেস্ট চর্চায় বেশি থাকল প্রথমদিন ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ম্য়াচটির ব্রডকাস্টার স্কাই স্পোর্টসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্কাই স্পোর্টস সম্প্রতি প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দুই পুত্র সুলেমান এবং কাসিম খানের সাক্ষাৎকার নেয় ৷ সংস্থার তরফে প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন সেই সাক্ষাৎকার পর্বটি পরিচালনা করেন ৷ যেখানে জেলবন্দি বাবা'র শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ইমরানের দুই ছেলে ৷ এমনকী পাক সরকার তাঁদের বাবাকে হত্যার চক্রান্ত করছে বলেও সাক্ষাৎকারে দাবি করেন দু'জনে ৷ সাক্ষাৎকারটি লর্ডস টেস্টের প্রথমদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা হয় ৷

ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য ৷ নতুবা বিরতির পর পাক ক্রিকেটাররা মাঠে নাও ফিরতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷ ঘটনায় খানিকটা বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত ইমরানের দুই পুত্রের সাক্ষাৎকার পর্বের 18 মিনিটের একটি ক্লিপ সম্প্রচারিত হয় ৷ পাকিস্তানে পিটিভি অবশ্য সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার থেকে নিজেদের বিরত থাকে ৷

ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের রাইটার্স রুমে সেই সাক্ষাৎকার পর্বে ইমরানের দুই পুত্র দাবি করেন, সরকার ইমরান খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে ৷ কাসিম খান বলেন, "জানি না সরকার কী করছে ৷ ওরা প্রকাশ্যে হত্যা করতে চাইছে বাবাকে ৷ ওরা বাবাকে জেলবন্দি রেখে তিলে-তিলে মেরে ফেলতে চাইছে ৷" তোশাখানা মামলায় 14 বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ইমরানের ৷ 2023 সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলবন্দি রয়েছেন তিনি । ইমরান খানের বোনও সাম্প্রতিক সময়ে দাবি করেছেন, জেলে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে ইমরান'কে ৷

তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের সমসাময়িক 21 জন ক্রিকেটার পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাদ শরিফের কাছে জেলবন্দি ইমরানের উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি জানিয়েছিলেন ৷ যাঁদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল আথারটনও ৷ এরপরই গত সপ্তাহে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট শিফা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত শারীরিক পরীক্ষার পর পুনরায় আদিয়ালা জেলে নিয়ে আসা হয় ৷ তবে মাঠে না-নামার হুমকি দিলেও সাক্ষাৎকার পর্ব সম্প্রচারের পরও লর্ডস টেস্টের প্রথমদিন দ্বিতীয় সেশনে খেলতে নেমেছিল বাবর আজম অ্যান্ড কোং ৷

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