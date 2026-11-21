পিসিবি-র নয়া কেন্দ্রীয় চুক্তিতে 38 ক্রিকেটার, জায়গা হল না দুই প্রাক্তন অধিনায়কের
চলতি বছর 30 জুন বিগত কেন্দ্রীয় চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পাঁচ মাস পর নয়া চুক্তি প্রকাশ করল পিসিবি ৷
Published : November 21, 2026 at 4:16 PM IST
ইসলামাবাদ, 21 নভেম্বর: দেরিতে হলেও শেষমেশ নয়া কেন্দ্রীয় চুক্তির ঘোষণা সেরে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ যে চুক্তি থেকে ছেঁটে ফেলা হল প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান ও শান মাসুদকে ৷ পাশাপাশি ওপেনার ইমাম-উল-হক, সঈম আয়ুবের মতো ক্রিকেটারদেরও কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর রাখল না সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷
সম্প্রতি টেস্ট অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন মাসুদ ৷ এবার কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে হয়ে যাওয়া পাক ব্যাটারের জন্য বড় ধাক্কা ৷ অন্যদিকে প্রাক্তন ওডিআই অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান ও ইমাম-উল-হক সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফরের অংশ থাকলেও সফরের মাঝপথেই দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল দু'জনকে ৷ সেই থেকেই পতনের শুরু ৷ শেষপর্যন্ত শনিবার নয়া কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ঠাঁই পেলেন না রিজওয়ান-ইমাম ৷
চলতি বছর 30 জুন বিগত কেন্দ্রীয় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে এতদিন ধরে জলঘোলা চলছিল ৷ শেষপর্যন্ত নয়া ফরম্য়াট অবলম্বন করে নয়া কেন্দ্রীয় চুক্তি সামনে আনল পিসিবি ৷ যেখানে টেস্ট, ওয়ান-ডে এবং টি-20র সঙ্গে ডেভলপমেন্ট ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছে ক্রিকেটারদের ৷ এর মধ্যে ডেভলপমেন্ট ক্যাটেগরিতেই রয়েছেন সর্বাধিক 19 জন ক্রিকেটার ৷ টেস্ট অধিনায়ক বাবর আজম এবং সলমন আলি আঘা হলেন মাত্র দুই ক্রিকেটার, যাঁরা টেস্টের পাশাপাশি ওয়ান-ডে ক্রিকেটার হিসেবে নয়া চুক্তির আওতায় এসেছেন ৷ কেবল টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে চুক্তির আওতায় রয়েছেন আজান আওয়েইস, সাজিদ খান, মহম্মদ আব্বাস ও সাউজ শাকিল ৷ ওয়ান-ডে অধিনায়ক তথা ফাস্ট বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি ওডিআইয়ের পাশাপাশি টি-20 ক্যাটেগরিতে জায়গা করে নিয়েছেন ৷
Pakistan announce a new central contracts structure, with 38 men’s cricketers included 👀📝 https://t.co/Y6bvwGzcxY— ICC (@ICC) November 21, 2026
টি-20 অধিনায়ক শাহিবজাদা ফারহান কেবল একটি ফরম্যাটের ক্রিকেটার হিসেবেই নয়া চুক্তি পেয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে সর্বমোট 38 জন ক্রিকেটার পিসিবি-র নয়া কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় এসেছেন ৷ এর মধ্যে অর্ধেকই ডেভলপমেন্ট ক্যাটেগরিতে ৷ এমনকী বিভিন্ন ক্যাটেগরিরে বেতন সম্পর্কেও কোনওরকম ঘোষণা করা হয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ রিজওয়ান, মাসুদ, ইমাম ছাড়াও উল্লেখযোগ্যভাবে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন অলরাউন্ডার আমির জামাল ৷ যিনি সম্প্রতি ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ছয় উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন ৷ এছাড়া সঈম আয়ুব, তরুণ ফাস্ট বোলার আকিফ জাভেদ, স্পিনার আলি উসমানকেও রাখা হয়নি কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ৷ এদের সকলেই সাম্প্রতিক অতীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড সফরের দলে ছিলেন ৷
- বোর্ডের নয়া চুক্তির আওতায় জায়গা পাওয়া পাক ক্রিকেটার:
- টেস্ট/ওডিআই: বাবর আজম, সলমন আলি আঘা
- টেস্ট: আজান আওয়েইস, সাজিদ খান, মহম্মদ আব্বাস ও সাউদ শাকিল
- ওডিআই/টি-20: শাহিন আফ্রিদি, আব্রার আহমেদ, আরাফত মিনহাস, ফকহর জামান, ফহিম আশরফ, হ্যারিস রাউফ
- টি-20: হাসান নওয়াজ, নাসিম শাহ, মাজ সাদাকত, মহম্মদ সলমন মির্জা, সাহিবজাদা ফারহান, শাদাব খান, উসমান তারিক
- ডেভলপমেন্ট: আব্দুল সামাদ, আলি রেজা, মহম্মদ তাহা, সাদ মাসুদ, ইমরান রান্ধাওয়া, শাহজাইব খান, উবেইদ শাহ, আবদুল্লাহ ফজল, ফারহান ইউসুফ, তায়াব আরিফ, রাজাউল্লাহ, সমীর মিনহাস, শামিল হুসেন, আহমেদ দানিয়াল, হুনেইন শাহ, গাজি ঘোরি, শাকিব খান, মুকিম এবং সাদ বেইগ ৷