জলে গেল রাহুলের দেড়শো, সর্বাধিক রান তাড়া করে আইপিএলে নিজেদেরই রেকর্ড ভাঙল পঞ্জাব
রেকর্ড রান তাড়া করে লিগ টেবলের শীর্ষে অবস্থান পোক্ত করল পঞ্জাব কিংস ৷ যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷
Published : April 25, 2026 at 8:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 এপ্রিল: আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল পঞ্জাব কিংস ৷ এক্ষেত্রে শনিবার নিজেরাই নিজেদের রেকর্ড ভাঙল তারা ৷ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে এদিন 265 রান তাড়া করে চলতি টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ জয় ছিনিয়ে নিল প্রীতি জিন্টার দল ৷ সেইসঙ্গে সাত ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোং ৷ পঞ্জাব ব্যাটারদের তাণ্ডবে মূল্যহীন হয়ে গেল কেএল রাহুলের ঐতিহাসিক কীর্তি ৷
ফিরোজ শা কোটলায় এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ আইপিএলের ইতিহাসে এদিন নিজেদের সর্বাধিক স্কোর খাড়া করে তারা ৷ সৌজন্যে কেএল রাহুলের বিস্ফোরক ইনিংস ৷ জেভিয়ার বার্টলেট, আর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেনদের ছাতু করে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে এদিন ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস খেলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ যা তাঁর ষষ্ঠ আইপিএল সেঞ্চুরি ৷
ভারতীয় হিসেবে অভিষেক শর্মার 141 রানের নজির টপকে অপরাজিত 152 রানের ইনিংস খেলেন রাহুল ৷ দিল্লি ব্যাটারের 67 বলের ইনিংস ছিল 16টি চার ও ন'টি ছয় ৷ ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক হলেও সার্বিকভাবে রাহুলের ইনিংস আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক ৷ প্রথম দু'টি স্থানে রয়েছেন ক্রিস গেইল (175*) ও ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (158*) ৷
TARGET CHASED ✅— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 25, 2026
HISTORY MADE 🔥 pic.twitter.com/uecslhAh3a
তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন নীতীশ রানা ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 220 রান ৷ যা আইপিএলের ইতিহাসে যে কোনও উইকেটে দিল্লি ক্যাপিটালসের সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ 11টি চার ও চারটি ছক্কায় নীতীশ রানা 44 বলে 91 রানে আউট হন ৷ তবে অপরাজিত থেকে দিল্লিকে 264 রানে (দুই উইকেট) পৌঁছে দিয়ে মাঠ ছাড়েন রাহুল ৷ একটি উইকেট নিলেও পঞ্জাব বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক 69 রান খরচ করেন বার্টলেট ৷
You set the target. We set the rules. 💥 pic.twitter.com/sctypOmMSO— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 25, 2026
তবে দিল্লি ক্যাপিটালসের সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ৷ কারণ বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তোলেন দুই পঞ্জাব ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং ৷ 6.4 ওভারে 126 রান ওঠার পর প্রথম উইকেটের পতন হয় পঞ্জাবের ৷ 17 বলে 43 রানে আউট হন আর্য ৷ এরপর দ্রুত ফিরে যান প্রভসিমরনও ৷ ন'টি চার ও পাঁচটি ছয়ে 26 বলে 76 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ 145 রানে তিন উইকেট হারানোর পর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷
𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐏! 🧢 pic.twitter.com/7mt5TquW7l— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 25, 2026
প্রথমে নেহাল ওয়াধেরার সঙ্গে 56 রান এবং পরবর্তীতে শশাঙ্ক সিং'য়ের সঙ্গে অবিভক্ত 64 রানের জুটি বেঁধে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন শ্রেয়স ৷ 18.5 ওভার চার উইকেট হারিয়ে 265 রান তুলে নেয় প্রীতির দল ৷ দু'বার জীবন পেয়ে মাত্র 36 বলে 71 রানে নটআউট থাকেন পঞ্জাব অধিনায়ক ৷ মারেন তিনটি চার ও সাতটি বিশাল ছক্কা ৷
- আইপিএলে সর্বাধিক রান তাড়ার নজির (প্রথম তিন):
- পঞ্জাব কিংস- 265/2 বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস (2026)
- পঞ্জাব কিংস- 262/2 বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স (2024)
- সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- 247/2 বনাম পঞ্জাব কিংস (2025)