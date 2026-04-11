শ্রেয়সের ব্যাটিং তাণ্ডবে ম্লান অভিষেক-ঝড়, হায়দরাবাদকে চূর্ণ করে তৃতীয় জয় পঞ্জাবের

শ্রেয়সের ব্যাটিং তাণ্ডবে ম্লান অভিষেক-ঝড়, হায়দরাবাদকে চূর্ণ করে তৃতীয় জয় পঞ্জাবের
সানরাইজার্সকে হারিয়ে চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল গতবারের রানার্স পঞ্জাব কিংস ৷
Published : April 11, 2026 at 9:41 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 11 এপ্রিল: অভিষেক শর্মার পাল্টা দিলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ আর অধিনায়কের অপরাজিত বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে চলতি আইপিএলের তৃতীয় জয়টি তুলে নিল পঞ্জাব কিংস ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধ গত ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় দু'দল পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল ৷ ফলত আজ জয়ের পর চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল গতবারের রানার্সরা ৷ তবে অধিনায়ক একা নন ৷ এদিন ঘরের মাঠে পঞ্জাবের 220 রান তাড়া করে জয়ে অবদান রাখলেন অন্য়ান্য ব্যাটাররাও ৷
18.5 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নিল প্রীতি জিন্টার দল ৷ অথচ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটিংয়ের শুরুটা দেখে এদিন মনেই হয়নি তারা এভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে ৷ পাওয়ার-প্লে'তে সানরাইজার্সের দুই ওপেনারের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি প্রথম 300 রানের সাক্ষী হতে চলেছে আইপিএল ৷ কারণ কোনও উইকেট না-হারিয়ে প্রথম ছ'ওভারে এদিন 105 রান তোলে অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ যা চলতি আইপিএলে সর্বাধিক ৷
কিন্তু পঞ্জাব বোলারদের দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে পরের 14 ওভারে মাত্র 114 রান তোলে সানরাইজার্স ৷ পাঁচটি চার ও আটটি ছক্কায় 28 বলে 74 রান করেন অভিষেক শর্মা ৷ মূলত তাঁর ব্যাটেই দু'শোর বেশি রান তোলার রসদ জোগাড় করে দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ এছাড়া 23 বলে 38 করেন আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেড ৷ 33 বলে 39 রান করেন হেনরিক ক্লাসেন ৷ তিন ওভারে 20 রান দিয়ে দুই সানরাইজার্স ওপেনারকে ফিরিয়ে খেলা ঘোরান শশাঙ্ক সিং ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে শেষমেশ 219 রান তোলে অতিথি দল ৷
জবাবে দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং পঞ্জাবের জয়ের ভিত গড়ে দেন ৷ ছ'ওভারে একশোর কাছাকাছি রান তুলে ফেলে পঞ্জাব কিংসও ৷ মাত্র 20 বলে 57 রান করেন আর্য ৷ 25 বলে 51 করেন প্রভসিমরন ৷ 128 রানে পঞ্জাব তিন উইকেট হারানোর পর নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু হয় শ্রেয়স-ম্যাজিক ৷ চতুর্থ উইকেটে শ্রেয়স-ওয়াধেরার জুটিতে যোগ হয় 69 রান ৷ ওয়াধেরা 14 রানে ফিরলেও ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক শ্রেয়স ৷
24 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 33 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে যান শ্রেয়স ৷ মারেন পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷ শেষমেশ 18.5 ওভারে চার উইকেটে 223 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় পঞ্জাব ৷