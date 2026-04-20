আর্য-কনোলি জুটিতে হার 'নবাব'দের, পঞ্চম জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল পঞ্জাব

আর্য-কনোলি জুটিতে হার 'নবাব'দের, পঞ্চম জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল পঞ্জাব
মুল্লানপুরে ঝড় তুললেন প্রিয়াংশ আর্য ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত কুপার কনোলির ৷ দু'জনের 182 রানের জুটিতে চলতি আইপিএলের সর্বাধিক স্কোর খাড়া করল পঞ্জাব ৷
Published : April 20, 2026 at 1:10 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 20 এপ্রিল: প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করার পথে আরেকটু এগিয়ে গেল পঞ্জাব কিংস ৷ রবিবার ঘরের মাঠ নিউ চণ্ডীগড়ে আইপিএল ইতিহাসে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তুলে সহজে ম্যাচ জিতল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেইসঙ্গে ছ'ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল তারা ৷
এদিন মুল্লানপুরে প্রথম ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক রান তোলে পঞ্জাব ৷ পঞ্জাবের দেওয়া 255 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পাঁচ উইকেটে 200 রানে শেষ লখনউ সুপার জায়ান্টস ইনিংস ৷ অর্থাৎ, 54 রানে চলতি টুর্নামেন্টে পঞ্চম ম্যাচটি জিতল অপরাজিত পঞ্জাব ৷ এদিন প্রীতি জিন্টার দলের বিরাট জয়ের দুই নেপথ্য কারিগর প্রিয়াংশ আর্য ও কুপার কনোলি ৷
টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করা পঞ্জাব এদিন শুরুতেই হারায় গত ম্যাচের নায়ক প্রভসিমরন সিং'কে ৷ শূন্য রানে ফেরেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে সমস্ত সমীকরণ বদলে দেন আরেক ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও কুপার কনোলি ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 182 রান ৷ মহম্মদ শামি, মহসিন খানদের বেধড়ক পেটালেন দু'জনে ৷ শতরান হাতছাড়া করলেও দু'জনের বিস্ফোরক ইনিংসই জয়ের পথ গড়ে দেয় লিগ-টপারদের ৷
বিপক্ষ বোলারদের উপর এদিন সবচেয়ে নির্দয় ছিলেন আর্য ৷ 19 বলে হাফসেঞ্চুরির পর 37 বলে 93 করে আউট হন পঞ্জাব ওপেনার ৷ ম্যাচের সেরা আর্য মারেন চারটি চার ও ন'টি ছক্কা ৷ কুপার কনোলি করেন 46 বলে 87 রান ৷ তাঁর ইনিংসে রয়েছে আটটি চার ও সাতটি ছয় ৷ দু'জনে মিলে এইডেন মার্করামের এক ওভারে তোলেন 32 রান ৷ ব্যর্থ শ্রেয়স আইয়ার (5) ৷ শেষদিকে মার্কাস স্টোইনিসের 16 বলে 29 রানে আড়াইশো পার করে পঞ্জাব ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 254 তোলে তারা ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে 56 রান দেন শামি ৷ লখনউ বোলারদের মধ্যে 25 রানে দুই উইকেট নিয়ে একমাত্র সফল প্রিন্স যাদব ৷
জবাবে মিচেল মার্শের 28 বলে 40, অধিনায়ক ঋষভ পন্তের 23 বলে 43, এইডেন মার্করামের 22 বলে 42 রানে পাঁচ উইকেটে কোনওক্রমে 200 রান তুলতে সমর্থ হয় লখনউ ৷ পঞ্জাবের হয়ে 37 রানে জোড়া উইকেট নেন মার্কো জানসেন ৷ 30 রানে এক উইকেট বিজয়কুমার বিশাখের ৷ এছাড়া একটি করে উইকেট আর্শদীপ সিং ও যুজবেন্দ্র চাহালের ঝুলিতে ৷