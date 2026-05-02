ঝোড়ো ইনিংস নিশাঙ্কা-রাহুলের, স্টার্কের প্রত্যাবর্তনে রেকর্ড জয় দিল্লির

ঝোড়ো ইনিংস নিশাঙ্কা-রাহুলের, স্টার্কের প্রত্যাবর্তনে রেকর্ড জয় দিল্লির
আরসিবি'র বিরুদ্ধে 75 রানে অলআউটের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল ক্যাপিটালস ৷ তাও আবার রেকর্ড রান তাড়া করে ৷
Published : May 2, 2026 at 12:57 AM IST
জয়পুর, 2 মে: সাজঘরে ভেপিং-কাণ্ডে তাঁকে ঘিরে নিন্দার ঝড় সর্বত্র ৷ ইতিমধ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে আইপিএলে তরফে শাস্তিও পেয়েছেন তিনি ৷ শুক্রবার ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলে প্রথমবার ব্যাট হাতে নজর কেড়ে ভুলের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করলেন রিয়ান পরাগ ৷ কিন্তু তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলেও ম্যাচ জিততে পারল না রাজস্থান রয়্যালস ৷ উল্টোদিকে 226 রান তাড়া করে জয়ের সরণিতে ফিরল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷
আইপিএলের ইতিহাসে এটি ক্যাপিটালসের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷ সাত উইকেটে সেই জয় সম্ভব হল পাথুম নিশাঙ্কা ও কেএল রাহুলের জুটিতে ৷ 226 রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে দু'জনে প্রায় অর্ধেক রান তুলে দেন ৷ 33 বলে 62 রান করে নিশাঙ্কা যখম আউট হন, দিল্লির রান তখন 9.3 ওভারে এক উইকেটে 110 ৷ সিংহলি ব্যাটারের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ এরপর নীতীশ রানার সঙ্গে রাহুলের জুটিতে যোগ হয় 61 রান ৷
17 বলে 33 রানে ফেরেন রানা ৷ দলীয় 177 রানর মাথায় মারকাটারি 75 রানের ইনিংস খেলে আউট হন রাহুল ৷ দু'ম্যাচ আগেই যিনি আইপিএলের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে দেড়শো রানের ইনিস খেলার নজির গড়েছেন ৷ এদিন ম্যাচের সেরা দক্ষিণী ব্যাটারের 40 বলের ইনিংস সাজানো ছ'টি চার ও পাঁচটি ছয়ে ৷ দিল্লির হয়ে বাকি কাজটা সারেন ট্রিস্টান স্টাবস ও আশুতোষ শর্মা ৷ চতুর্থ উইকেটে দু'জনের 49 রানের অবিভক্ত জুটি সাত উইকেটে জয় এনে দেয় দিল্লিকে ৷ 15 বলে 25 রানে অপরাজিত থাকেন আশুতোষ ৷ স্টাবস অপরাজিত থাকেন 18 রানে ৷ পাঁচ বল বাকি থাকতে তিন উইকেটে 226 রান তুলে নেয় দিল্লি ৷
এর আগে টস জিতে ঘরের মাঠে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় রাজস্থান রয়্যালস ৷ যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ওপেনিং জুটি এদিন ডাহা ফেল ৷ তবু তৃতীয় উইকেটে ধ্রুব জুরেল ও রিয়ান পরাগের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে বড় রানের ভিত গড়ে রাজস্থান ৷ তার মধ্যেও দিল্লির হয়ে চলতি আইপিএলেপ্রথম ম্যাচে উজ্জ্বল মিচেল স্টার্ক ৷ 40 রানে নেন তিন উইকেট ৷ তাঁর শিকারের তালিকায় যশস্বী, রিয়ান ও জাদেজা ৷ অজি স্পিডস্টারের শিকার হওয়া আগে অবশ্য এদিন 50 বলে বিধ্বংসী 90 রানের ইনিংস খেলেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান ৷ যে ইনিংসে ছিল আটটি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ জুরেল করে 30 বলে 42 রান ৷
শেষদিকে গত ম্যাচে জয়ের নায়ক ডোনোভান ফেরেইরার 14 বলে 47 রানের ক্যামিয়ো ছয় উইকেট হারিয়ে রাজস্থানকে পৌঁছে দেয় 225 রানে ৷ কিন্তু তবু ম্যাচ হারল তারা ৷ হারলেও 10 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে চারেই রইল গোলাপি শিবির ৷ অন্যদিকে নবম ম্যাচে চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে রইল দিল্লি ৷