আগামী আইপিএলে নেতৃত্বে কে ? জানিয়ে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

আগামী আইপিএলে নেতৃত্বে কে ? জানিয়ে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
গত মরশুমে প্য়াট কামিন্সের নেতৃত্বে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷
Published : November 18, 2025 at 4:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: আগামী মাসে মিনি অকশনের আগে প্রত্যেকটি ফ্র্য়াঞ্চাইজি তাঁদের ক্রিকেটার রিটেনশন তালিকা পেশ করেছে ইতিমধ্যেই ৷ পাশাপাশি ট্রেড উইন্ডোয় চলছে দল গুছিয়ে নেওয়ার পালা ৷ এমন সময় আসন্ন মরশুমের আগে দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ তবে নতুন কোনও নাম নয়, লাল-বলের ক্রিকেটে অজি অধিনায়ক প্য়াট কামিন্সকে টানা তৃতীয়বারের জন্য অধিনায়ক ঘোষণা করল 2016 আইপিএল জয়ীরা ৷
গত মরশুমে আশানরূপ পারফরম্যান্স মেলে ধরতে না-পারলেও 2024 আইপিএলে কামিন্সের নেতৃত্বে ফাইনালে পৌঁছেছিল এসআরএইচ ৷ ফাইনালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হারলেও প্রশংসিত হয়েছিল অজি ক্রিকেটারের নেতৃত্ব ৷ তবে সেই পারফরম্য়ান্স 2025 সংস্করণে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল তাঁরা ৷ সে যাইহোক নয়া মরশুমের আগে নেতৃত্বে বদল আনল না অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ সোমবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্য়াট কামিন্সকে অধিনায়ক হিসেবে বহাল রাখার কথা ঘোষণা করে দিল তাঁরা ৷
32 বছর বয়সি প্যাট কামিন্স আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট থেকে অবশ্য ছিটকে গিয়েছেন ৷ পরিবর্তে 21 নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলা অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ক্যাঙারুর দেশকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ ৷ যদিও কাঁধের চোট সারিয়ে ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে দলে ফেরার লক্ষ্যে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন ডব্লিউটিসি, বিশ্বকাপ জয়ী অজি অধিনায়ক কামিন্স ৷ আগামী 4 ডিসেম্বর থেকে গাব্বায় শুরু অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট ৷
15 জন ক্রিকেটারকে রিটেন করে সানরাইজার্স মিনি নিলামের আগে দলের কোর গ্রুপকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে ৷ যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ পাওয়ার হিটার ও অলরাউন্ডার ৷ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ছাড়াও ট্রাভিস হেড, হেনরিক ক্লাসেন, কামিন্দু মেন্ডিস, ব্রাইডন কার্স, ইশান মালিঙ্গার মতো বিদেশিদের ধরে রেখেছে তাঁরা ৷ পাশাপাশি উইয়ান মুল্ডার, অ্যাডাম জাম্পাকে ছেড়ে দিয়েছে তাঁরা ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে রিটনশন ডেডলাইনের আগে ট্রেড উইন্ডোয় দলের তারকা পেসার মহম্মদ শামিকেও ছেড়ে দিয়েছে সানরাইজার্স ৷ হায়দরাবাদ থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসে যোগ দিয়েছেন বঙ্গপেসার ৷ গতবছর মেগা নিলামে 10 কোটি টাকায় শামিকে দলে নিয়েছিল তাঁরা ৷ একই অর্থে ট্রেড উইন্ডোয় শামিকে লখনউয়ের হাতে তুলে দিল তাঁরা ৷ আগামী 16 ডিসেম্বর দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে পার্সে তৃতীয় সর্বাধিক অর্থ নিয়ে (25.5 কোটি টাকা) আবুধাবিতে নিলামে অংশ নেবে সানরাইজার্স ৷