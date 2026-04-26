'ও এখন আমার প্রিয় ক্রিকেটার', প্রথম বলে ছয় হজম করেও বৈভবে মোহিত কামিন্স

'ও এখন আমার প্রিয় ক্রিকেটার', প্রথম বলে ছয় হজম করেও বৈভবে মোহিত কামিন্স
কামিন্সের বিরুদ্ধে প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে এদিন অজি ক্রিকেটারকে চলতি আইপিএলে স্বাগত জানান বৈভব সূর্যবংশী ৷ এরপর ম্য়াচ শেষে কী বললেন সানরাইজার্স অধিনায়ক ?
Published : April 26, 2026 at 3:40 PM IST
জয়পুর, 26 এপ্রিল: সামনে যত বড় নামই আসুক না কেন, হাতে ব্যাট থাকলে কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না বৈভব সূর্যবংশী ৷ চলতি আইপিএল সেই প্রমাণ অনেকবার পেয়েছে ৷ শনিবারও একই প্রমাণ মিলল সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে ৷ প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে অজি তারকা প্যাট কামিন্সকে এদিন আইপিএলে স্বাগত জানান রাজস্থানের 'বিস্ময়-বালক' ৷ ম্যাচ শেষে সেই সূর্যবংশীকেই বড় তকমা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক ৷ জানিয়ে দিলেন বৈভব এখন তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার ৷
শনিবার রাজস্থান রয়্যালস ঘরের মাঠে ম্যাচ হারলেও সূর্যবংশীর ব্য়াটিং 'বৈভব' দেখেছে সোয়াই মান সিং স্টেডিয়াম ৷ 36 বলে আইপিএলের তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকান রাজস্থান রয়্যালস ওপেনার ৷ 37 বলে বৈভবের 103 রানের ইনিংসে ছিল 12টি ছক্কা ৷ এর মধ্যে পঞ্চম ছক্কাটি তিনি মারেন প্যাট কামিন্সকে ৷ যা ছিল অজি স্পিডস্টারকে ফেস করা তাঁর প্রথম বল ৷
ম্য়াচ শেষে শতরানকারী বৈভবের প্রশংসা করে সানরাইজার্স অধিনায়ক বলেন, "নিঃসন্দেহে ও এখন আমার প্রিয় ক্রিকেটার ৷ কী জোরে শটগুলো মারে ও ৷ দেখতে দারুণ লাগে ৷ বেশ মজাদার ৷" বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়কের সংযোজন, "বোলার হিসেবে ওর বিরুদ্ধে তোমাকে সবসময় সঠিক দিশায় থাকতে হবে ৷ নইলে বহুদূরে গিয়ে পড়নে বল ৷ সবমিলিয়ে ও যথেষ্ট সপ্রতিভ ৷ কেরিয়ার দারুণভাবে শুরু করেছে ৷ যেভাবে ও খেলে তাতে প্রতিপক্ষের হাত থেকে ম্য়াচ বের করে নিয়ে যায় ৷"
Viabhav Suryavanshi is my new favourite player, says Pat Cummins.— Rajiv (@Rajiv1841) April 25, 2026
- Imagine smashing Bumrah, Hazlewood, Cummins, Bhuvi & every big bowler in your very 1st game & making them all your fans. Vaibhav is here to stay, he is here for International Cricket.pic.twitter.com/I2UcOwHGul
বৈভব সূর্যবংশীর সেঞ্চুরিতে ভর করে শনিবার প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 228 রান তোলে গোলাপি শিবির ৷ উল্লেখ্য, এদিন 36 বলে বৈভবের শতরান আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম ৷ গতবছর 35 বলে আইপিএল সেঞ্চুরি করেছিলেন রাজস্থান রয়্যালস ওপেনার ৷ বৈভবের পাশাপাশি এদিন 51 রান করেন ধ্রুব জুরেল ৷ সানরাইজার্স বোলারদের মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে সফল ছিলেন কামিন্স-ই ৷ চার ওভারে 27 রান দিয়ে রিয়ান পরাগের উইকেট নেন অজি তারকা ৷
Ye mera ghar hai aur main yaha ka S💯ryavanshi 🔥 pic.twitter.com/khW5ry2LyE— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 25, 2026
তবে অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণের পাল্টা ব্য়াটিং বিস্ফোরণে ম্য়াচ হারতে হয় রাজস্থানকে ৷ জলে যায় বৈভবের সেঞ্চুরি ৷ 29 বলে 57 রান করেন অভিষেক ৷ মাত্র 31 বলে 74 রান আসে ঈশান কিষাণের ব্য়াটে ৷ 18.3 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 229 রান তুলে নেয় সানরাইজার্স ৷