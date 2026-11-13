'সম্পূর্ণ আজেবাজে কথা', স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে খোয়াজার দাবি খারিজ কামিন্সের

'সম্পূর্ণ আজেবাজে কথা', স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে খোয়াজার দাবি খারিজ কামিন্সের
একাধিক মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলছে খোয়াজার উদাসীনতা ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে সাফ জানালেন অজি ক্য়াপ্টেন ৷
Published : November 13, 2026 at 10:27 AM IST
সিডনি, 13 নভেম্বর: আত্মজীবনী 'সাবর'-এ 2018 স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ড নিয়ে যে সকল বিস্ফোরক অভিযোগ বা দাবি উসমান খোয়াজা করেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ প্রাক্তন অজি ওপেনার তাঁর সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, আটবছর আগে কলঙ্কিত ঘটনা বিষয়টি সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরের সকলে অবগত ছিলেন ৷ পাক বংশোদ্ভুত প্রাক্তন সতীর্থের এমন অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ আজেবাজে কথা' আখ্যা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক ৷
আত্মজীবনীতে স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে খোয়াজার অভিযোগের পাল্টা দিতে শুক্রবার সিডনিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন কামিন্স ৷ এক ঘণ্টারও বেশি সেই সম্মেলনে আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে প্রাক্তন সতীর্থের করা যাবতীয় অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করেন অজি স্পিডস্টার ৷ এমনকী এসব অভিযোগ করে খোয়াজা অন্য়ান্যদের জীবনকে সংকটে ফেলছেন বলেও জানিয়েছেন কামিন্স ৷ পাশাপাশি খোয়াজা আট বছর কেন চুপ ছিলেন, এমনও প্রশ্ন তুলেছেন অজি অধিনায়ক ৷
সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে কামিন্স বলেন, "উসমান আমার বন্ধু ৷ কিন্তু বন্ধুরা কখনোই একে অপরের জীবন এবং মানসম্মান নিয়ে উদাসীন হতে পারে না ৷ আত্মজীবনীতে উসমান আমার এবং অন্যান্য অনেকের জীবন নিয়ে অসাবধানী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন ৷ আমার মনে হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সম্মানের ক্ষেত্রেও উদাসীন থেকেছে ৷" 2018 নিউল্যান্ডস টেস্টে শিরীষ কাগজ নিয়ে যে মাঠে প্রবেশ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে অজি বোলিং লাইন-আপের সকলে অবগত ছিল ৷ খোয়াজার এমন অভিযোগকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খারিজ করেছেন কামিন্স ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেন, "সে যখন বলেছে আমরা সকলে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম তার অর্থ মাঠে স্যান্ডপেপার নিয়ে প্রবেশের বিষয়টি আমরা জানতাম ৷ কিন্তু না, এটা 100 ভাগ মিথ্যা ৷ বিগত আট বছর ধরে লাগাতার আমি জানিয়ে এসেছি আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না ৷"
নিউল্যান্ডসে তৃতীয় টেস্টের আগে 2018 সালে প্রোটিয়াভূমে দ্বিতীয় টেস্টেও বল বিকৃতি হয়েছিল বলে আত্মজীবনীতে দাবি করেছেন খোয়াজা ৷ এ প্রসঙ্গে কামিন্স জানান, এমন অভিযোগ তাঁকে স্তম্ভিত করেছে ৷ তাঁর কথায়, "চলতি সপ্তাহে আমি প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে জানলাম ৷" এমনকী স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের পর দলগতভাবে দায়ভার নেওয়ার যে বিষয়টি খোয়াজা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, তার স্বপক্ষেও কোনও কথা মনে নেই বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন অজি ক্যাপ্টেন ৷
Pat Cummins: "When (Usman Khawaja) says 'we all knew', if by that he means that we knew sandpaper was going out on the field, he's 100 percent wrong." https://t.co/gmmCqhXGkI— 7Cricket (@7Cricket) November 12, 2026
কামিন্স বলেন, "দলগতভাবে দায় স্বীকার করার বিষয়ে কোনওরকম আলোচনা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না ৷ আমার কোনও টিম মিটিংয়ের কথা পড়ছে না যেখানে ও (খোয়াজা) দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'চলো দল হিসেবে আমরা এটার মোকাবিলা করি ৷'" জোরে বোলার আরও বলেন, "আমার মনে হয় ভীষণই উদাসীনভাবে খোয়াজা ওর বইয়ে গল্পগুলো বলেছে ৷ যা বহু মানুষকে প্রভাবিত করছে ৷ আমিও এই মুহূর্তে বিষয়টার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি ৷ এটা ঠিক নয় ৷"
স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগে আটকে থাকা কেবল নয় ৷ খোয়াজা আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, পাক বংশোদ্ভুত হওয়ায় এবং চামড়ার রংয়ের কারণে বল বিকৃতি কাণ্ডের পর অস্ট্রেলিয়া তাঁকে অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা থেকে বিরত থেকেছিল ৷ কামিন্স জানান, এমন অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ জরুরি ৷ তাঁর কথায়, "আমার মনে হয় না যে দায়িত্বে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি সেই দায়িত্ব সঁপে দেওয়ার সময় গায়ের রং দেখা হয় বলে ৷ এটা মারাত্মক অভিযোগ ৷ এমন ঘটনার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ আবশ্যিক ৷ আমার মনে হয় না এমন কোনও বিষয় এক্ষেত্রে ছিল বলে ৷"