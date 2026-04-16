মিলল বোর্ডের সবুজ সংকেত, আইপিএলে ফিরছেন কামিন্স
কামিন্স ফিরলে সানরাইজার্সের স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব ফুরোবে ঈশান কিষাণের ৷ কবে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্য়াচটি খেলবেন অজি পেসার ?
Published : April 16, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: গত ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে 57 রানে হারিয়ে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে তারা ৷ আগামী শনিবার ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস আরেকটু বাড়ল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ৷ কারণ চোট-আঘাতের পালা কাটিয়ে ফিরছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় কামিন্সের পিঠে যে স্ক্যান হয়েছে তাঁর রিপোর্ট দেখে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আইপিএলে ফিরতে বাধা নেই ল্য়াঙ্কি পেসারের ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, শুক্রবারই সানরাইজার্স শিবিরে যোগ দিচ্ছেন কামিন্স ৷ তবে আগামী শনিবার চেন্নাই সুপার কিংস এবং আগামী মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নয় ৷ অজি স্পিডস্টার আগামী 25 এপ্রিল রাজস্থান রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্য়াচটি সম্ভবত খেলবেন বলে জানানো হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷
অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, "চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সপ্তাহান্তে ম্য়াচ খেলবে সানরাইজার্স ৷ কামিন্স কিছুটা সাবধানী পদক্ষেপ করে আগামী 25 এপ্রিল জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালস ম্য়াচকেই ফেরার জন্য টার্গেট করবে ৷" আগামী এক বছরে 12টি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া, যা বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের অংশ ৷ ফলত খুব সাবধানী হয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কামিন্সের ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজ করেছে বলেও জানানো হয়েছে সেদেশের ক্রিকেটের গভর্নিং বডির তরফে ৷
Fresh scans have cleared Pat Cummins for an unrestricted return to action at the #IPL next week https://t.co/3Pm5j3DFCF— cricket.com.au (@cricketcomau) April 15, 2026
পিঠের নীচের অংশের সমস্যায় কাবু কামিন্স গত অগস্টের পর মাত্র একটি ম্য়াচ খেলেছেন অ্য়াশেজে ৷ প্রাথমিকভাবে আইপিএলের শুরুতে দলের সঙ্গে যোগ দিলেও পরবর্তীতে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে ফের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন সানরাইজার্স অধিনায়ক ৷ তবে শেষমেশ বোর্ডের গ্রিন সিগন্যালে কোটিপতি লিগের দ্বিতীয় পর্বে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর ৷
পাঁচ ম্য়াচ খেলে দু'টি জয় ৷ চার পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকায় চারে রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ কামিন্সের অনুপস্থিতিতে স্টপগ্যাপ হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ঈশান কিষাণ ৷ ফলত অজি স্পিডস্টার একাদশে ফিরলে ভারতীয় ক্রিকেটারকে দায়িত্ব থেকে সরতে হবে বৈকি ৷