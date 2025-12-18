কামব্য়াকে রুট-শিকার কামিন্সের, বুমরাকে পিছনে ফেললেন অজি অধিনায়ক

কামব্য়াকে রুট-শিকার কামিন্সের, বুমরাকে পিছনে ফেললেন অজি অধিনায়ক
তিন উইকেট নিয়ে দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সফল বোলার তাঁদের অধিনায়ক ৷
Published : December 18, 2025 at 3:20 PM IST
অ্যাডিলেড, 18 ডিসেম্বর: ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিলেন পাঁচ মাসেরও বেশি সময় আগে ৷ তাই অ্যাডিলেড ওভালে অ্যাশেজের মাঝপথে তাঁর বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন কতোটা সফল হবে, সন্দিহান ছিলেন অনুরাগীরা ৷ কিন্তু উজ্জ্বল উপস্থিতিতে বাইশ গজে কামব্যাক স্মরণীয় রাখলেন প্য়াট কামিন্স ৷ তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিন তিন উইকেট নিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ৷ যার মধ্যে কামিন্সের শিকার বিপক্ষের তারকা ব্য়াটার জো রুট ৷ অ্যাডিলেড ওভালে ইংরেজ তারকাকে ফিরিয়ে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে লড়াইয়ে খানিক এগিয়েও গেলেন অজি অধিনায়ক ৷
অ্যাডিলেড ওভালে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে জো রুটকে সর্বাধিকবার আউট করার নিরিখে সতীর্থ মিচেল স্টার্ক ও ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে সমকক্ষে ছিলেন কামিন্স ৷ তিনজনেই 11 বার করে সাজঘরে ফিরিয়েছিলেন টেস্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রাহককে ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার জো রুটকে আরও একবার শিকার করে এই লড়াইয়ে এক কদম এগিয়ে গেলেন কামিন্স ৷
ইংরেজ ওপেনার জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে এদিন অতিথি শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছিলেন কামিন্সই ৷ এরপর মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর রুটকে 19 রানে ফেরান অজি অধিনায়ক ৷ সেইসঙ্গে দ্বাদশবারের জন্য তাঁকে আউট করে বুমরা ও স্টার্ককে ছাপিয়ে যান বছরে বত্রিশের বোলার ৷
No one has dismissed Joe Root more in Test cricket than Pat Cummins 😯#Ashes pic.twitter.com/Sb4IWyTwPH— 7Cricket (@7Cricket) December 18, 2025
371 রানে এদিন শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৷ জবাবে 42 রানে তিন উইকেট হারানো ইংল্য়ান্ড রুটের অ্যাঙ্কর ইনিংসে ভর করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল ৷ কিন্তু লম্বা হয়নি ইংরেজ ব্য়াটারের ইনিংস ৷ কামিন্সের ডেলিভারিতে 19 রানে কট-বিহাইন্ড হয়ে ফেরেন তিনি ৷ এরপর জেমি স্মিথকে 22 রানে ফিরিয়ে তৃতীয় উইকেটটি সংগ্রহ করেন ডানহাতি পেসার ৷ আট উইকেটে 213 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্য়ান্ড ৷ ফলো-অনের ভ্রূকুটি এড়ালেও প্রথম ইনিংসে এখনও 158 রানে পিছিয়ে সফরকারী দল ৷ অবিভক্ত নবম উইকেটে 45 রান যোগ করে লড়াই চালাচ্ছেন বেন স্টোকস ও জোফ্রা আর্চার ৷
Pat Cummins gets the prized scalp of Joe Root just after lunch!#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/2iRnD0Wcs3— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
151 বল খেলে দিনের শেষে 45 রানে অপরাজিত ইংরেজ অধিনায়ক ৷ আর্চার ক্রিজে রয়েছেন 30 রানে ৷ 54 রানে তিন উইকেট নিয়ে এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সফল বোলার কামিন্সই ৷ দু'টি উইকেট গিয়েছে স্কট বোল্যান্ড ও ন্য়াথন লায়নের ঝুলিতে ৷ জোড়া উইকেট নিয়ে অ্যাডিলেডে এদিন এক মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন লায়নও ৷ কিংবদন্তিকে গ্লেন ম্যাকগ্রাকে (563 উইকেট) টপকে টেস্টে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়েছেন তারকা অফস্পিনার ৷ তাঁর ঝুলিতে আপাতত 564 উইকেট ৷ সার্বিকভাবে এদিন টেস্ট ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় ছ'য়ে উঠে এসেছেন লায়ন ৷