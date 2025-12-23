হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে ছিটকে গেলেন লায়ন, অ্যাশেজের বাকি পর্বে নেই কামিন্সও

হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে ছিটকে গেলেন লায়ন, অ্যাশেজের বাকি পর্বে নেই কামিন্সও
জুলাইয়ের পর অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল অজি অধিনায়ক কামিন্সের ৷
Published : December 23, 2025 at 10:03 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: দু'ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ জিতে ঐতিহ্যের অ্যাশেজ দখলে রাখা হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ৷ তাই ঘরের মাঠে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি টেস্টে থাকছেন অধিনায়ক না প্যাট কামিন্স ৷ হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে যাওয়ায় অ্যাশেজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন ন্যাথন লায়নও ৷ খুব শীঘ্রই অস্ত্রোপচার হবে তাঁর ৷ তাই কেবল অ্যাশেজের বাকি পর্ব নয়, বরং আরও লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন তারকা স্পিনার ৷
আগামী 26 ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু বক্সিং-ডে টেস্ট ৷ তার আগে 15 সদস্যের পরিবর্তিত স্কোয়াড ঘোষণা করে দেওয়া হল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণে অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টের একাদশ থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়লেও বাকি অ্য়াশেজে কামিন্সের পরিবর্তে অজিদের নেতৃত্বে ফিরছেন স্টিভ স্মিথ ৷ অধিনায়ক প্য়াট কামিন্স ও স্পিনার ন্য়াথন লায়নের পরিবর্তে বক্সিং-ডে টেস্টের জন্য ঝাই রিচার্ডসন ও টড মারফির নাম ঘোষণা করেছে ক্য়াঙারু ব্রিগেড ৷
আরেক পেসার স্কট বোল্যান্ডকে নিয়েও কিছুটা সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷ তবে সেই সমস্যা কাটিয়ে হোম টেস্ট (মেলবোর্ন) খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি তিনি ৷ জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ তবে পিঠের চোট সারিয়ে দীর্ঘ সময় পর দলে ফেরা কামিন্সকে পুনরায় বিশ্রামে পাঠানোর অর্থ কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপেও নিশ্চিত নন অজি স্পিডস্টার ৷ মঙ্গলবার কামিন্স প্রসঙ্গে 'ব্যাগি গ্রিন' শিবিরের কোচ অ্যান্ড্রু ম্য়াকডোনাল্ড বলেন, "অ্যাশেজের বাকি পর্বে ও (কামিন্স) আর খেলবে না ৷" অজি কোচের সংযোজন, "লম্বা সময় পর ওর প্রত্যাবর্তন নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ এটা সত্যি যে তৃতীয় টেস্টে খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই খেলানো হয়েছিল ওকে ৷ কিন্তু সিরিজ জিতে যাওয়ায় আমাদের লক্ষ্যপূরণ হয়ে গিয়েছে ৷"
Pat Cummins' #Ashes series is over! 😓 https://t.co/GUK5AWfroi— cricket.com.au (@cricketcomau) December 23, 2025
অ্যাডিলেড ওভালে অস্ট্রেলিয়ার 82 রানে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন অধিনায়ক প্য়াট কামিন্স ৷ ম্য়াচে ছয় উইকেট এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷ অন্যদিকে তৃতীয় টেস্ট জিতে অ্যাশেজ দখলে রাখার দিনেই ডান-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয় লায়নকে ৷ পরে দেখা যায় হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়েছে তাঁর ৷ যা পরিস্থিতি তাতে অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই ৷ ফলত আগামী বছর মাঝামাঝি পর্যন্ত লায়নকে পাবে না অজিরা ৷ পরিবর্তে টড মারফিকে চতুর্থ টেস্টের স্কোয়াডে জুড়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ চলতি বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কা সফরের দলে থাকা অফস্পিনার এখনও পর্যন্ত সাত টেস্টে নিয়েছেন 22টি উইকেট ৷
The Boxing Day Test squad is here! 👀 🎅— cricket.com.au (@cricketcomau) December 23, 2025
Full story 👉 https://t.co/QWAKwKJ7tC pic.twitter.com/GJcpkYzb2O
অন্যদিকে কামিন্সের পরিবর্ত হিসেবে চার বছর বাদে টেস্ট স্কোয়াডে এলেন ঝাই ৷ চলতি বছরের শুরুতে তৃতীয়বার কাঁধে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর ৷ তবে আপাতত ফিট জাতীয় দলের হয়ে তিন টেস্ট খেলা পেসার ৷
- চতুর্থ টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি. ব্রেন্ডান ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, টড মারফি, মাইকেল নেসের, ঝাই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার ৷