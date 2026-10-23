বোর্ডের জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান পদে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার

বোর্ডের জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান পদে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার
ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করা আওয়ানা ভারতীয় দলের হয়ে দু'টি টি-20 ম্য়াচও খেলেছেন ৷
Published : October 23, 2026 at 5:27 PM IST
মুম্বই, 23 অক্টোবর: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিনকয়েক আগে বোর্ডের নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান পদে বসেছেন প্রজ্ঞান ওঝা ৷ আর শুক্রবার জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানও বেছে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ জুনিয়র ভারতীয় দলের মুখ্য নির্বাচক পদে বসলেন পারবিন্দর আওয়ানা ৷
মূলত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সার্কিটে পরিচিতি পেয়েছিলেন জুনিয়র নির্বাচক কমিটির নয়া চেয়ারম্য়ান ৷ পরে ভারতীয় দলের হয়ে দু'টি টি-20 ম্য়াচও খেলেছেন আওয়ানা ৷ পঞ্জাব কিংসের (পূর্বতন কিংস ইলেভেন পঞ্জাব) হয়ে তিন মরশুম আইপিএলে অংশগ্রহণ করে 39টি শিকার রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ এছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লি, ভারতীয়-এ, অবশিষ্ট ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আওয়ানা ৷
62টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে আওয়ানার ঝুলিতে উইকেট সংখ্যা 191টি ৷ ক্রিকেটার হিসেবে অবসর গ্রহণের পরবর্তীতে কোচিংয়ে পা রাখেন তিনি ৷ দিল্লির অনূর্ধ্ব-16, অনূর্ধ্ব-19, অনূর্ধ্ব-23 দলের হয়ে ইতিমধ্যেই কাজ করেছেন তিনি ৷ ভারতের অনূর্ধ-19 দলের কোচিং স্টাফেও থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রাক্তন পঞ্জাব কিংস পেসারের ৷
জুনিয়র কমিটির নির্বাচক কমিটিতে এছাড়া জায়গা পেয়েছেন অসম ও গোয়ার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 49টি ম্য়াচ খেলা কৃষ্ণ দাস ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 166টি উইকেটের মালিক পরবর্তীতে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দল এবং উত্তরাখণ্ড রঞ্জি ট্রফি দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন ৷ এছাড়াও জায়গা পেয়েছেন রাকেশ প্যাটেল ও 83টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা এন অর্জুন যাদব ৷
🚨 News 🚨 Parvinder Awana @ParvinderAwana appointed Chairperson of Junior Selection Committee. Krishna Das, Rakesh Patel, N. Arjun Yadav appointed as members of the Committee. More Details 🔽 https://t.co/wRcnfMS5X0— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "জুনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্যদের বেছে নিতে ক্রিকেট অ্য়াডভাইসরি কমিটি একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার আয়োজন করেছিল ৷ আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার পর্বের পর প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়া মেনে পারবিন্দর আওয়ানাকে চেয়ারম্যান পদে আসীন করেছে ৷ তাঁর সঙ্গে কমিটিতে থাকছেন কৃষ্ণ দাস, রাকেশ প্যাটেল এবং এন অর্জুন যাদব ৷"