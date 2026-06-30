বিশ্বকাপে ইন্দ্রপতন, শুটআউটে প্যারাগুয়ের কাছে হেরে বিদায় জার্মানির

বিশ্বকাপে ইন্দ্রপতন, শুটআউটে প্যারাগুয়ের কাছে হেরে বিদায় জার্মানির
গত দু'টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে ব্যর্থ জার্মানি এবার বিদায় নিল নকআউটের শুরুতেই ৷ পেনাল্টি শুটআউটে 4-3 ব্যবধানে বাজিমাত প্যারাগুয়ের ৷
Published : June 30, 2026 at 9:15 AM IST
বস্টন, 30 জুন: ব্রাজিলের মাটিতে 2014 সালে খেতাব জয়ের পর থেকে বিশ্বকাপে জার্মানির দুর্দশা চলছেই ৷ গত দু'টি সংস্করণে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা ৷ চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের গেরো কাটলেও খারাপ সময় কাটল না চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷ নকআউটের শুরুতে পেনাল্টি শুটআউটে (সাডেন-ডেথ) হেরে বিদায় নিল হিটলারের দেশ ৷ তাও আবার ব়্যাংকিংয়ে 22 ধাপ পিছিয়ে থাকা প্যারাগুয়ের কাছে ৷ সবমিলিয়ে রাউন্ড অব-32'র তৃতীয় ম্যাচে ইন্দ্রপতনের সাক্ষী রইল ফুটবল বিশ্ব ৷
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরের কাছে হার অশনি সংকেতটা দিয়ে গিয়েছিল ৷ আর মঙ্গলবার বস্টনে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দস্তানা নকআউটের শুরুতেই ছিটকে দিল রুডিগার-কিমিচ সমৃদ্ধ জার্মানদের ৷ নির্ধারিত সময় 1-1 গোলে শেষ হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সেখানেও অমীমাংসিত থাকায় পেনাল্টি শুটআউটে নিষ্পত্তি হয় ম্যাচের ৷ সেখানে বাজিমাত করে জার্মানির অকাল বিদায়ের দিনে প্রথমবার নকআউটে জয়ের স্বাদ পেল প্যারাগুয়ে ৷ জোড়া শট বাঁচিয়ে টাইব্রেকারে নায়ক প্যারাগুয়ে গোলরক্ষক গিল ৷
ম্যাচের শুরু থেকে প্রত্যাশামতো দাপট ছিল জার্মানির। জোশুয়া কিমিচ, কাই হাভার্ৎজরা একের পর আক্রমণ তৈরি করছিলেন ৷ নিজেদের মধ্যে প্রচুর পাস খেলে প্যারাগুয়ের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করছিলেন ৷ কিন্তু ছ'গজের বক্সের মধ্যে তাঁদের জায়গা দিচ্ছিলেন না প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডারেরা ৷ এই সময় লড়াইটা হচ্ছিল প্যারাগুয়ে রক্ষণ বনাম জার্মান আক্রমণের ৷ পেনিট্রেশন জোনে জার্মানদের শট নিতে দিচ্ছিল না প্যারাগুয়ে রক্ষণ ৷ এমন সময় খেলার গতির বিপরীতে এগিয়ে যায় লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ 42 মিনিটে মাতিয়াস গালারজা'র ডানপ্রান্তিক সেন্টার থেকে দুরন্ত হেডে দলকে এগিয়ে দেন হুলিয়ো এনসিসো ৷
Paraguay power into the Round of 16 on penalties! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
গোল শোধ করতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ফের ঝাঁঝালো আক্রমণ শুরু করে জার্মানরা ৷ এই সময় ফের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল প্যারাগুয়ে। কিন্তু তেকাঠির নীচে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের ক্ষিপ্রতা জার্মানিকে বাঁচিয়ে দেয় ৷ 54 মিনিটে শেষমেশ সমতায় ফেরে জার্মানি ৷ ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন হাভার্ৎজ ৷ এরপর দু'দলই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ৷ কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ৷ প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক গিল হাভার্ৎজের দুরন্ত একটি প্রয়াস রক্ষা করেন ৷ সহজ হেড থেকে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন গুস্তাভো গোমেজ ৷
3/16 👀#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/UKKhTtqMSl— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
অতিরিক্ত সময়ের 12 মিনিটে জার্মানির একটি গোল বাতিল হয় ৷ জোনাথন তাহ কর্নার থেকে ভেসে আসা বল জালে পাঠালেও রেফারি ভিএআরের সাহায্য নিয়ে তা বাতিল করেন ৷ প্যারাগুয়ে শটস্টপারকে গোলদাতা তাহ ফাউল করায় বাতিল হয় গোল ৷ সবমিলিয়ে অতিরিক্ত সময়ে ফলাফলে বদল না-হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে কাই হ্যাভার্ৎজ ও নিক ওল্টেমেডের শট আটকে প্যারাগুয়ের জয়ের নায়ক গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিল ৷
দু'টি ক্ষেত্রে গোল করতে ব্যর্থ হয় প্যারাগুয়েও ৷ তার মধ্যে একটি সেভ করেন ন্যুয়ের ৷ টাইব্রেকারে পাঁচটি শট থেকে দু'দল তিনটি করে গোল করায় সাডেন-ডেথে গড়ায় ম্যাচ ৷ সেখানে প্রথম শটটি তাহ ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিলেও ঠান্ডা মাথায় তা জালে রেখে দলকে শেষ ষোলোয় নিয়ে যান জোস ক্যানালে ৷