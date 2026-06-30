জার্মানি 'বধে' শেষ ষোলোয় প্যারাগুয়ে, জাতীয় ছুটি ঘোষণা দেশে

জার্মানি 'বধে' শেষ ষোলোয় প্যারাগুয়ে, জাতীয় ছুটি ঘোষণা দেশে
2010 সালের পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ নকআউটে জয় পেল প্য়ারাগুয়ে ৷ তাও আবার জার্মানিকে হারিয়ে ৷ স্বাভাবিকভাবেই সেলিব্রেশনে মেতেছে দেশ ৷
Published : June 30, 2026 at 5:29 PM IST
আসুনসিওন, 30 জুন: এই নিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপের নকআউটে পা রেখেছে প্যারাগুয়ে ৷ 2010 সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালেও পৌঁছেছিল তারা ৷ যা তাদের সেরা পারফরম্যান্স ৷ কিন্তু চারবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছনো একটা আলাদা গুরুত্ব বহন করছে ৷ ফুটবলের মহামঞ্চে দেশের এই সাফল্য উদযাপিত হচ্ছে প্যারাগুয়েজুড়ে ৷ আর দেশের ফুটবলের দলের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে 30 জুন দেশজুড়ে জাতীয় ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে সেদেশের সরকারের তরফে ৷
জার্মানি বনাম প্যারাগুয়ে ম্য়াচ এদিন নির্ধারিত 90 মিনিট এবং অতিরিক্ত সময়ে 1-1 গোলে শেষ হয় ৷ এরপর পেনাল্টি শুটআউটে 4-3 গোলে বাজিমাত করে ইউরোপিয়ান জায়ান্টদের ছিটকে দেয় লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ ঐতিহাসিক জয়ের কয়েকঘণ্টার মধ্যে সরকারের তরফে 30 জুন দিনটিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয় ৷
সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, "জার্মানির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে জাতীয় ফুটবল দলের ঐতিহাসিক জয়কে স্বীকৃতি দিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে ৷" জাতীয় ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট স্য়ান্তিয়াগো পেনা একটি ফরমান স্বাক্ষর করেছেন ৷ যেখানে বিশ্বকাপে জাতীয় ফুটবল দলের এই কীর্তিকে 'মহান জয়' উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, প্যারাগুয়ের এই জয় লড়াকু মানসিকতার প্রতীক এবং এই জয় দেশের মানুষকে একত্রিত করেছে ৷
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) June 30, 2026
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera.
Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar.
¡Vamos Paraguay! ❤️🤍💙 pic.twitter.com/gdR9jYThce
রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচে প্য়ারাগুয়ের বিরুদ্ধে এদিন পরিষ্কার ফেভারিট হিসেবে শুরু করেছিল জার্মানরা ৷ কিন্তু ফুটবল বিশ্বকে স্তম্ভিত করে পরের পর্বে পা রাখল প্য়ারাগুয়ে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে এদিন জার্মানিকে সমতায় ফেরান কাই হ্যাভার্ৎজ ৷ কিন্তু টাইব্রেকারে জোড়া সেভ করে প্যারাগুয়ের জয়ের নায়ক বনে যান অরল্যান্ডো গিল ৷
🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026
Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2
এর আগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচেও ইকুয়েডরের কাছে হেরেছিল জার্মানিরা ৷ চারবারের চ্য়াম্পিয়নদের হারানোর পর দেশে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেছিল ইকুয়েডরও ৷