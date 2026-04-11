'পরিবার এদেশে কবে এসেছে ?' SIR সমস্য়া সমাধানে গিয়ে অস্বস্তির মুখে বাংলার প্যারা-অ্য়াথলিট

'পরিবার এদেশে কবে এসেছে ?' SIR সমস্য়া সমাধানে গিয়ে অস্বস্তির মুখে বাংলার প্যারা-অ্য়াথলিট
SIR কাঁটায় বিদ্ধ রানাঘাটের প্য়ারা-অ্যাথলিট আতর আলি ৷ সমস্যা সমাধানে গিয়ে জেলাশাসকের থেকে শুনতে হল অস্বস্তিকর প্রশ্ন ৷
Published : April 11, 2026 at 5:14 PM IST
রানাঘাট, 11 এপ্রিল: প্রায় 91 লক্ষ নাম বাংলায় বাদ পড়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) পর ৷ যা নিয়ে নির্বাচনের আগে বিজেপি'কে প্রায় প্রত্যকদিনই তোপ দাগছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামীদামিদের সঙ্গে এসআইআর কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছেন বাংলা তথা দেশের বহু ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ৷ তালিকায় নাম রয়েছে আতর আলিরও ৷ রানাঘাটের ভূমিপুত্র আতর প্য়ারা-অ্যাথলেটিক্সে সোনা-রুপো জিতে বিভিন্ন সময় দেশের নাম উজ্জ্বল করলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হয়তো ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে আতরকে ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ তাঁর বাবা কবে ভারতে এসেছেন ? এসআইআর ইস্যু সমাধানে গিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের থেকে এহেন অস্বস্তিকর প্রশ্নও শুনতে হয়েছে বাংলার প্যারা-অ্যাথলিটকে ৷ উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়ার পরেও মেলেনি নিশ্চয়তা ৷ সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের দুশ্চিন্তায় রানাঘাটের আনুলিয়া পঞ্চায়েতের শ্রীনাথপুরের বাসিন্দা আতর ৷ এ বিষয়ে ইটিভি ভারতের তরফে যোগোযোগ করা হয়েছিল গতবছর ইন্দো-নেপাল আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনাজয়ী প্যারা-স্প্রিন্টারের সঙ্গে ৷
কী হয়েছিল ? কোথায় সমস্যা ? প্রাথমিকভাবে কমিশন প্রকাশিত তালিকায় আতর আলির নাম 'বিচারাধীন' থাকলেও পরবর্তী তালিকায় তা 'ডিলিট' হয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনাটি 29 মার্চ রাতে কমিশন প্রকাশিত তালিকার ৷ স্বাভাবিকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন আতর ৷ এরপর নানা জায়গায় আবেদন করেও এখনও পর্যন্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি বলে জানালেন আতর ৷ সমস্যা মেটাতে ইতিমধ্যেই তিনি যোগাযোগ করেছেন এসডিপিও, জেলাশাসকের সঙ্গে ৷ এমন সময় নদিয়ার জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লির মন্তব্য বিস্মিত করেছে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা প্যারা-অ্যাথলিটকে ৷
ইটিভি ভারত'কে আতর জানান, এসডিপিও'র নির্দেশমতো তিনি জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন ৷ কিন্তু জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে ৷ প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে গেল তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনার বাবারা কবে এদেশে এসেছেন ?" যে প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে যান আতর ৷ ভারতীয় অ্যাথলিট বুঝতে পারেন সমস্যা নতুন করে পাকছে ৷ উল্লেখ্য, তাঁর মা-বাবার জন্ম এবং মৃত্যু ভারতেই ৷ ফলে জেলাশাসকের প্রশ্নে অবাক হয়ে যান তিনি ৷ দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পরেও এহেন প্রশ্ন স্বভাবতই মর্মে আঘাত করেছে আতরের ৷
এখন উপায় ? নাগরিকত্ব প্রমাণের সমস্ত নথি নিয়ে আতর বলছেন, "রানাঘাট থানা থেকে আমার আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড নিয়ে গিয়েছে ৷ দেখি কী হয় ৷" সামনে এশিয়ান গেমসের বড় আসর রয়েছে ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে আতর আলির আর্জি, তারা যেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হয় ৷