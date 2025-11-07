প্য়ারা-তিরন্দাজ হয়ে জাতীয় দলে, স্বপ্নপূরণে ইতিহাস গড়লেন শীতল দেবী

প্য়ারা-তিরন্দাজ হয়ে জাতীয় দলে, স্বপ্নপূরণে ইতিহাস গড়লেন শীতল দেবী
সাধারণদের সঙ্গে জাতীয় দলে অংশগ্রহণের বাসনা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল ৷ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তা জানালেন শীতল দেবী ৷
Published : November 7, 2025 at 1:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: দেশের তিরন্দাজির ইতিহাসে যা এর আগে কখনও ঘটেনি তাই করে দেখালেন শীতল দেবী ৷ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ৷ বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী জম্মু-কাশ্মীরের বছর আঠারোর শীতল দেবীর কথাই হচ্ছে এখানে ৷ বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও প্রধান জাতীয় দলে সুযোগ করে নিলেন কিশোরী তিরন্দাজ ৷ তৈরি হল ইতিহাস ৷ বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও এশিয়া কাপ স্টেজ-থ্রি'র জন্য জাতীয় জুনিয়র দলে সুযোগ করে নিলেন শীতল ৷ এর আগে দেশের কোনও প্যারা-তিরন্দাজ সাধারণদের দলে সুযোগ পেয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণের নজির গড়তে পারেননি ৷
সে যাইহোক ৷ জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি শীতল ৷ জন্ম থেকেই দু'টি হাত নেই যাঁর ৷ তবে বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও সাধারণদের সঙ্গে জাতীয় দলে অংশগ্রহণের সুপ্ত বাসনা যে তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল, তা সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানালেন উপত্য়কার তিরন্দাজ ৷ এশিয়া কাপের জন্য নির্বাচিত হয়ে ইনস্টা পোস্টে শীতল দেবী লেখেন, "আমি যখন থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শুরু করি, সাধারণদের সঙ্গে একই দলে অংশগ্রহণ করার একটা ছোট্ট স্বপ্ন আমার ছিল ৷ প্রথম প্রচেষ্টাতেই যে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তেমনটা নয়, তবে হাল ছাড়িনি ৷ প্রত্যেকটি হার থেকে শিক্ষা নিয়েছি ৷ আজ সেই স্বপ্নটা যেন একধাপ এগোল ৷"
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
INSPIRATIONAL, SENSATION & HISTORICAL 🇮🇳💙 pic.twitter.com/TqMZ5qsiF3
বিশ্ব তিরন্দাজিতে এহেন নজির অবশ্য প্রথম নয় ৷ তুরস্কের স্বনামধন্য প্য়ারা-তিরন্দাজ ওজনুর কিওর গির্ডিও বিশেষ সক্ষম হয়ে সাধারণদের সঙ্গে একই দলে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণের কীর্তি দেখিয়েছেন ৷ তাঁকেই রোল মডেল করে উত্থান শীতলের ৷ চলতি বছর বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে ব্য়ক্তিগত স্তরে সোনাজয়ের আগে গতবছর প্য়ারিসের বুকে প্য়ারালিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন এই কম্পাউন্ড তিরন্দাজ ৷ যদিও সেটা মিক্সড টিম ইভেন্টে ৷
জেড্ডাহয় অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়া কাপে (স্টেজ-থ্রি) জাতীয় দলে সুযোগের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে শীতল দেবীকে ৷ 60 জন সাধারণ তিরন্দাজের সঙ্গে লড়াইয়ের পর জাতীয় দলে প্রবেশ করেন তিনি ৷ জোড়া রাউন্ড মিলিয়ে 703 পয়েন্ট স্কোর করে এশিয়া কাপ স্টেজ-থ্রি'র জন্য জাতীয় দলে নির্বাচিত হন শীতল ৷ চলতি বছর বিশ্বের প্রথম মহিলা তিরন্দাজ হিসেবে বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস আগেই গড়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মেয়ে, যাঁর দু'হাত নেই ৷ কম্পাউন্ড বিভাগে শীতল দেবী ছাড়াও এশিয়া কাপের মহিলা দলে সুযোগ করে নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের তেজল সালভে এবং বৈদেহী যাদব ৷