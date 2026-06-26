সবুজ-মেরুনে শুরু হচ্ছে ডিম্পেরিস অধ্যায়, ইস্টবেঙ্গল কোচের দৌড়ে এগিয়ে হাবাস

সবুজ-মেরুনে শুরু হচ্ছে ডিম্পেরিস অধ্যায়, ইস্টবেঙ্গল কোচের দৌড়ে এগিয়ে হাবাস
পঞ্জাব এফসি'র ডাগআউটে গত মরশুমে নজর কাড়া গ্রিক কোচের কাঁধেই গুরুদায়িত্ব বর্তাচ্ছে সবুজ-মেরুনের ৷
Published : June 26, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: গোলপার্থক্যে হাতছাড়া হয়েছে 2025-26 আইএসএল খেতাব ৷ ডুরান্ড ঘরে এলেও যদি সার্বিকভাবে গত মরশুমটা মোহনবাগানের জন্য সাফল্যহীন-ই বলা চলে ৷ এমতাবস্থায় নতুন মরশুমে সাফল্য ফিরে পেতে স্কোয়াডের খোলনলচে বদলাচ্ছে সবুজ-মেরুন ৷ সার্জিয়ো লোবেরার পরিবর্তে দলের দায়িত্ব কে নেবেন, চলছিল জল্পনা ৷ অবশেষ সব জল্পনার অবসান ৷ সব ঠিক থাকলে প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস-ই বাগানের নয়া হেড কোচ ৷
যা খবর তাতে একবছরের জন্যই গ্রিক কোচকে চূড়ান্ত করেছে সবুজ-মেরুন ৷ পঞ্জাব এফসি'র প্রাক্তন কোচ ছাড়াও মুম্বই সিটি এফসি'র প্রাক্তন কোচ পিটার ক্র্যাটকি কিংবা দলের প্রাক্তন কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছিল ৷ কিন্তু ইন্টারভিউয়ে সবচেয়ে বেশি নজর টেনেছেন ডিম্পেরিস ৷ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য এই কোচ ৷
তবে নয়া কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সবুজ-মেরুন অনুরাগীদের ভাবাতে পারে ৷ সেটি হল কোচের হটসিটে বসে ডিম্পেরিসের বড় কোনও সাফল্য না-পাওয়া ৷ মোহনবাগান থেকেই হয়তো কোচ হিসেবে সাফল্যের সরণিতে হাঁটা শুরু করবেন ডিম্পেরিস ৷ তার আগে পর্যন্ত আশায় বুক বাঁধা ছাড়া উপায় নেই সমর্থকদের ৷ তবে পঞ্জাব কোচ হিসেবে ডিম্পেরিসের কৌশল গত মরশুমে যে নজর কেড়েছিল, তা বলাই বাহুল্য ৷ পঞ্জাব এফসি খেতাবি দৌড়ে ছিল গ্রিক কোচের কারণেই ৷ আধুনিক ফুটবল দর্শন, আক্রমণাত্মক কৌশল এবং তরুণ ফুটবলারদের উন্নয়নে বিশেষ দক্ষতার জন্য পরিচিত ডিম্পেরিস বাগানে সাফল্য ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার ৷
এদিকে ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে অনেকটাই চূড়ান্ত আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের নাম ৷ পড়শি ক্লাবকে একটা সময় ব্যাপক সাফল্য এনে দেওয়া কোচই লাল-হলুদে অস্কার ব্রুজোঁর জুতোয় পা গলাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর ৷ লাল-হলুদ কর্তাদের পাঠানো শেষ চুক্তিপত্রে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানিয়েছেন অভিজ্ঞ এই স্প্যানিশ কোচ ৷ সব পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই চুক্তিতে সই করতে পারেন হাবাস ৷
ভারতীয় ফুটবলে আন্তোনিয়ো হাবাস অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম ৷ একাধিকবার আইএসএল জেতা স্প্যানিয়ার্ড ভারতীয় ফুটবলে সফল বিদেশি কোচেদের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হন ৷ রক্ষণকে শৃঙ্খলার বেড়ি পরিয়ে দ্রুত প্রতি আক্রমণে যাওয়ার কৌশলের জন্য পরিচিত স্প্যানিশ এই কোচ ৷
নতুন মরশুমে সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই দলগঠনের কাজ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সম্ভাব্য নতুন কোচ হিসেবে হাবাসের আগমন হলে ট্রান্সফার নীতি এবং দলগঠনের পরিকল্পনাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আপাতত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা ৷