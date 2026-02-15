টস হেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াটিং ভারতের, একাদশে অভিষেক-কুলদীপ

টস হেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াটিং ভারতের, একাদশে অভিষেক-কুলদীপ
বিশ্বকাপেও টসের পর করমর্দন থেকে বিরত থাকলেন দু'দলের অধিনায়ক ৷
Published : February 15, 2026 at 6:39 PM IST
কলম্বো, 15 ফেব্রুয়ারি: বৃষ্টি কাঁটা সরিয়ে রবিবাসরীয় কলম্বোয় হাইভোল্টেজ ভারত-পাক ম্য়াচে যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হল টস ৷ আকাশের মুখ ভার থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে টি-20 বিশ্বকাপের মহারণ শুরু হবে কি না, ধন্দে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করে ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে ছ'টায় হয়ে গেল টস ৷ ভারতীয় অনুরাগীদের আরও স্বস্তি দেবে মেগা ম্য়াচে ওপেনার অভিষেক শর্মার একাদশে প্রত্যাবর্তন ৷ পেটে সংক্রমণের কারণে নামিবিয়া ম্য়াচে একাদশের বাইরে ছিলেন টি-20'র পয়লা নম্বর ব্য়াটার ৷
তবে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এদিন টস হারলেন ৷ কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে এদিন ভারতীয় দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা ৷ অভিষেকের প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয় দল আরও একটি পরিবর্তন নিয়ে নামল ৷ বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে এলেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব ৷ যদিও টস হারে হতাশ নন, বরং সূর্য জানালেন টস জিতলে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁরাও ৷
'অপারেশেন সিঁদুর' পরবর্তী সময়ে এশিয়া কাপে করমর্দন থেকে সেই যে পিছু হটেছিল ভারতীয় দল ৷ টি-20 বিশ্বকাপের মঞ্চে এদিনও সেই ধারা বজায় রইল ৷ সে যাইহোক, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে চাপের কথা স্বীকার করে নিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ সূর্যকুমার টসের পর এদিন বলেন, "এটা বলা খুব সহজ যে এই ম্য়াচ আর পাঁচটা ম্য়াচের মতোই ৷ কিন্তু আসলে খুবই চাপের ম্য়াচ এটি ৷ এই ম্য়াচ অনেক কিছু শেখায় ৷" ভারত জোড়া পরিবর্তন নিয়ে নামলেও পাকিস্তান শিবির মহারণে নামল অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে ৷
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat.— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
Updates ▶️ https://t.co/IgYYH0TeR9 #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/rMA2wseuxJ
ভারতীয় শিবিরের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে বিশেষজ্ঞ এক পেসারে দল নামাল তাঁরা ৷ পেস বিভাগে জসপ্রীত বুমরাকে সাহায্য করবেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ প্রেমদাসার মন্থর পিচে ভারতীয় দলের তিন স্পিনারে নামার রণকৌশল কতোটা কাজে দেয়, সেটাই দেখার ৷ তার আগে অবশ্য উসমান তারিক ফ্যাক্টর সামলে স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলাই লক্ষ্য ভারতের ৷ সেক্ষেত্রে দুই বিধ্বংসী ওপেনার ঈশান ও অভিষেকের দিকে তাকিয়ে দল ৷
- একনজরে ভারতীয় একাদশ: ঈশান (উইকেটরক্ষক), অভিষেক, তিলক, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), শিবম, রিঙ্কু, হার্দিক, অক্ষর, কুলদীপ, বরুণ, বুমরা ৷