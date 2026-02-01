বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের

বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের
বাংলাদেশের মতো অবশ্য টুর্নামেন্ট থেকে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটল না পাকিস্তান ৷
Published : February 1, 2026 at 10:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের পর আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ নিয়ে চরম পদক্ষেপ নিল পাকিস্তান সরকার ৷ আগামী 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করল পাকিস্তান ৷ এই সিদ্ধান্তের কথা সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে সেদেশের সরকার ৷ তবে বাংলাদেশের মতো টুর্নামেন্ট থেকে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটেনি পাকিস্তান ৷
বাংলাদেশের তরফে ভেন্যু বদলের অনুরোধ করা হলেও আইসিসি তা মেনে না-নেওয়ায় ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে আসছে না বাংলাদেশ ৷ পরিবর্তে টি-20 বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলেছে স্কটল্যান্ড ৷ আইসিসি বাংলাদেশের আর্জি খারিজ করায় পড়শি দেশের সমর্থনে সুর চড়িয়ে বিশ্বকাপ বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পিসিবি চেয়ারম্য়ান মহসিন নকভি ৷ দলঘোষণা করলেও পাকিস্তান যে বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছিল না ৷ কারণ বিশ্বকাপে সলমন আলি আঘাদের অংশগ্রহণ নিয়ে ফাইনাল কল ছিল সেদেশের সরকারের ৷
এমনকী এব্যাপারে পরবর্তীতে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন নকভি ৷ সোমবারের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ছিল ৷ সেইমতো এদিন সামনে এল পাক সরকারের সিদ্ধান্ত ৷ অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে এদিন পাক সরকারের তরফে বিবৃতিতে লেখা হয়, "পাকিস্তান সরকার দেশের ক্রিকেট দলকে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে ৷ তবে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি, 2026 ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁরা মাঠে নামবে না ৷" এব্যাপারে শীঘ্রই আইসিসি'কে জানাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷
বিশ্বকাপে গ্রুপ-এ'তে ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান ৷ অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে না-খেললেও বাকি তিনটি দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে কোনও সমস্যা নেই সলমন আলি আঘাদের ৷ পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করায় নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট ম্যাচের পুরো তিন পয়েন্ট যোগ হবে ভারতীয় দলের খাতায় ৷ বিনা যুদ্ধে পয়েন্ট খোয়ানোর পাশাপাশি নেট রানরেটও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে পাকিস্তানের ৷ উল্টোদিকে নিয়ম মেনে তা যোগ হবে টিম ইন্ডিয়ার নামের পাশে ৷