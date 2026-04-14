দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ মুজারবানি, কেকেআর ক্রিকেটারকে বড় শাস্তি পিএসএলের
চুক্তি ভেঙে আইপিএলে যোগ দেওয়ায় জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানিকে দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল পিএসএল ৷
Published : April 14, 2026 at 4:01 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে পিএসএল শুরুর দিনকয়েক আগে আইপিএলে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি ৷ মুস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্ত হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ইতিমধ্যেই খেলেছেন দু'টি ম্যাচ ৷ কিন্তু পিএসএলের চুক্তি ভেঙে আইপিএলে যোগদান করায় শাস্তির সম্ভাবনা একটা ছিলই ৷ সেই সম্ভাবনাতেই সিলমোহর দিল পাকিস্তান সুপার লিগ ৷ আইপিএলে যোগ দেওয়ায় জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানিকে মঙ্গলবার দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল তারা ৷
প্রাথমিকভাবে 2026 আইপিএলের মিনি নিলামে অবিক্রিত ছিলেন ব্লেসিং মুজারবানি ৷ এমনকী পিএসএলেও প্রথমে তাঁকে দলে নেয়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ পরবর্তীতে সামার জোসেফের বদলি হিসেবে জিম্বাবোয়ে পেসারকে দলে নিয়েছিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ৷ এদিকে মুস্তাফিজুরের বদলি খুঁজে নিতে তৎপর ছিল কেকেআর শিবির ৷
টি-20 বিশ্বকাপে মুজারবানির চমকপ্রদ পারফরম্যান্স দেখে তাঁর কাছে প্রস্তাব যায় শাহরুখ খানের দলের ৷ পিএসএলের তুলনায় আইপিএলের অনেক বেশি লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে তা ফেরাননি মুজারবানি ৷ পিএসএলের চুক্তি ভেঙে আইপিএল শুরুর আগে বোলিং বিভাগ মজবুত করতে নাইট শিবিরে যোগ দেন তিনি ৷ তখন থেকেই সম্ভাবনা ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে পাকিস্তান সুপার লিগ কর্তৃপক্ষ ৷ গতবছর একইভাবে পিএসএলের চুক্তি ভেঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন করবিন বস্ক ৷ প্রোটিয়া অলরাউন্ডারকে অবশ্য একবছরের জন্য নির্বাসিত করেছিল পিএসএল ৷
🚨 Blessing Muzarabani banned from PSL for two years 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) April 14, 2026
The Zimbabwe pacer accepted a deal with Islamabad United for #PSL2026 but later pulled out to sign with KKR for #IPL2026.
মুজারবানির পর আরও দুই ক্রিকেটার স্পেন্সার জনসন ও দাসুন শানাকাও পিএসএল ছেড়ে চলতি আইপিএলে যোগ দিয়েছেন যথাক্রমে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৷ যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে পিএসএল কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কি না, তা স্পষ্ট নয় এখনও ৷ তবে 2028 পর্যন্ত পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল মুজারবানির ৷ নাইটদের হয়ে চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত দু'ম্য়াচে চার উইকেট নিয়েছেন এই ল্যাঙ্কি পেসার ৷
জিম্বাবোয়ে পেসারকে নিষিদ্ধে করার ঘোষণায় পিএসএল এক বিবৃতিতে লিখেছে, "ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পেশাদারিত্ব প্রতিযোগীদের স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতার দাবি রাখে ৷ আগে থেকেই একটি চুক্তিতে আবদ্ধ থেকেও নতুন করে কোনও ক্রিকেটার অন্য একটি চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে ক্রিকেটের প্রত্যাশিত মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ এহেন আচরণের যদি সমাধান না-থাকে, তবে তা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পারস্পরিক লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের পেশাদার সম্পর্কের প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ করে ৷"