সাদাকতের বিস্ফোরক ইনিংসে ঘরের মাঠে রেকর্ড রান, শ্রীলঙ্কাকে টি-20 সিরিজে হারাল পাকিস্তান
সিরিজ জিতে নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশটা ভালোই হল ওপেনিং ব্য়াটার সাহিবজাদা ফারহানের ৷
Published : October 12, 2026 at 11:36 AM IST
রাওয়ালপিন্ডি, 12 অক্টোবর: প্রথম ম্য়াচে অধিনায়ক সাহিবজাদা ফারহানের বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে এসেছিল চার উইকেটে জয় ৷ আর রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে প্রথম ব্য়াটিং করে রানের নজির গড়ে বড় জয় পেল পাকিস্তান ৷ একইসঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ জিতে নিল তারা ৷ সিরিজ জিতে নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশটা ভালোই হল সাহিবজাদা ফারহানের ৷ সলমন আঘাকে সরিয়ে সম্প্রতি তাঁকে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের অধিনায়ক বেছে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷
রাওয়ালপিন্ডিতে এদিন 82 রানে জয় এল পাকিস্তানের ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচেও বড় রান পেলেন অধিনায়ক ফারহান ৷ তবে ব্য়াট হাতে তাঁর চেয়েও বেশি বিধ্বংসী মেজাজে এদিন ধরা দিলেন মাজ সাদাকত ৷ মূলত এই দু'য়ের ব্য়াটিংয়ে ভর করেই এদিন তিন উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 215 রান তোলে পাকিস্তান ৷ যা দেশের মাটিতে তাদের সর্বাধিক টি-20 স্কোর এবং সার্বিকভাবে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷
ফকহর জামান 17 বলে 22 রান করে ফিরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে ফারহান ও সাদাকতের 48 বলে 88 রানের জুটি বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় পাকিস্তানের ৷ 44 বলে 73 রান আসে অধিনায়ক সাহিবজাদা ফারহানের ব্য়াটে ৷ তিনি মারেন চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷ অন্যদিকে প্রথম টি-20 সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন সাদাকত ৷ কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে ইনিংসের শেষ বলে বাউন্ডারি মারতে হত তাঁকে ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷
উল্টে শেষ বলে ঈশান মালিঙ্গার ডেলিভারিতে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন তিনি ৷ 51 বলে 96 রানে শেষ হয় সাদাকতের বিস্ফোরক ইনিংস ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ ন'বলে 19 রানে অপরাজিত থাকেন হাসান নওয়াজ ৷ 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 215 রান তোলে হোম টিম ৷ 2021 সালে করাচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 208 রান তুলেছিল তারা ৷ যা এতদিন ছিল ঘরের মাঠে পাকিস্তানের সর্বাধিক টি-20 স্কোর ৷
Plenty of positives for Pakistan's new-look T20I side following their series-clinching victory over Sri Lanka at home 🙌 https://t.co/W05tvDSy1W— ICC (@ICC) October 12, 2026
রান তাড়া করতে নেমে পাক বোলারদের সামনে লম্বা হয়নি শ্রীলঙ্কান কোনও ব্য়াটারের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 26 বলে 32 রানে অপরাজিত থাকেন মহীশ থিকশানা ৷ দুর্ধর্ষ বোলিং করেন পাক পেসার মহম্মদ ইমরান ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 11 রানে তিন উইকেট নেন তিনি ৷ জোড়া উইকেট যায় সলমন মির্জার ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন স্পিনার সঈম আয়ুব ও শাদাব খান ৷ শেষপর্যন্ত সাত উইকেট হারিয়ে মাত্র 133 রানে শেষ হয় দ্বীপরাষ্ট্রের ইনিংস ৷