কষ্টার্জিত জয়ে বিশ্বকাপ শুরু পাকিস্তানের, তিন উইকেটে হারল নেদারল্যান্ডস

কষ্টার্জিত জয়ে বিশ্বকাপ শুরু পাকিস্তানের, তিন উইকেটে হারল নেদারল্যান্ডস
148 রান তাড়া করে তিন বল বাকি থাকতে জয় এল পাকিস্তানের ৷
Published : February 7, 2026 at 3:02 PM IST
কলম্বো, 7 ফেব্রুয়ারি: ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে কি এবার সরে আসবে পাকিস্তান ? প্রশ্নটা জোরালো হতে শুরু করেছিল বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচের শেষ লগ্নে এসে ৷ কারণ টুর্নামেন্ট ওপেনারে ডাচদের বিরুদ্ধে একসময় হারের আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছিল পাকিস্তান শিবিরে ৷ আর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে হারলে পরবর্তী পর্বে যেতে হলে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াত সলমন আলি আঘাদের জন্য ৷ তবে শেষ পর্যন্ত পারল না নেদারল্যান্ডস ৷ তিন বল বাকি থাকতে 148 রান তাড়া করে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে কোনওক্রমে জয় পেল পাকিস্তান ৷
শেষ দু'ওভারে জয়ের জন্য পাকিস্তানের দরকার ছিল 29 রান ৷ কিন্তু 19তম ওভারে এসে 24 রান খরচ করলেন ভ্যান বিক ৷ ওই ওভারে তিন ছক্কা ও একটি চার হাঁকিয়ে নেদারল্য়ান্ডসের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন ফহিম আশরফ ৷ সইম আয়ুব (24 রান), সলমন আঘা (12 রান), বাবর আজমদের (15 রান) ব্যর্থতার দিনে 11 বলে 29 রান করে পাকিস্তানের ত্রাতা আশরফ ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷ পাশাপাশি 31 বলে 47 রান করে ম্যাচ জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ৷
ভ্য়ান মিকিরান, ভ্য়ান ডার মারউই, অধিনায়ক আরিয়ান দত্তের পরিকল্পিত বোলিংয়ে একসময় অঘটনের স্বপ্ন দেখছিল ডাচরা ৷ কিন্তু ভ্যান বিকের একটা ওভার আশায় জল ঢেলে দিল অরেঞ্জ ব্রিগেডের ৷ চার ওভারে একটি মেডেন-সহ 20 রান ৷ ডাচদের সবচেয়ে সফল বোলার মিকিরান ৷ 33 রানে জোড়া উইকেট নিলেন আরিয়ানও ৷ তিন ওভারে 13 রান দিয়ে এক উইকেট মারউই'র ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 46 রান দিয়ে খলনায়ক বনে গেলেন বিক ৷ 19তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আশরফের ক্য়াচ ফেলে দেন ম্য়াক্স ও'ডাউড ৷ যা ম্য়াচের 'টার্নিং পয়েন্ট' ৷
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টজ ক্লাবের মাঠে এদিন টস জিতে পাকিস্তান প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ডাচ'দের ৷ পাক বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল সলমন মির্জা নেন তিন উইকেট ৷ দু'টি করে উইকেট পান মহম্মদ নওয়াজ, আব্রার আহমেদ ও সইম আয়ুব ৷ একটি উইকেট শাহিন আফ্রিদির ৷ পাক বোলারদের দাপট সত্ত্বেও অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস ও বাস ডি লিডের ব্য়াটে দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয় নেদারল্যান্ডস ৷
29 বলে 37 রান করেন এডওয়ার্ডস, লিডের ব্য়াট থেকে আসে 25 বলে 30 রান ৷ 19.5 ওভারে 147 রানে গুটিয়ে যায় ডাচ'রা ৷ 10 ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলবে তাঁরা ৷ একইদিনে পাকিস্তান মুখোমুখি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৷