'সরকারের সিদ্ধান্ত সচেতন', ভারত ম্য়াচ বয়কট নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট পাক প্রধানমন্ত্রীর

'সরকারের সিদ্ধান্ত সচেতন', ভারত ম্য়াচ বয়কট নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট পাক প্রধানমন্ত্রীর
সরকারের গৃহিত সেই সিদ্ধান্তে যে কোনও হঠকারিতা নেই, তা বুধবার স্পষ্ট করে দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাদ শরিফ ৷
Published : February 5, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 ফেব্রুয়ারি: সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্ত ভীষণই স্পষ্ট ৷ খুব সচেতনভাবেই তা নেওয়া হয়েছে ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের কথা পুনর্ব্যক্ত করে অবস্থান স্পষ্ট করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷
ভেন্যু পরিবর্তন এবং গ্রুপ বদলের আর্জি আইসিসি মেনে না-নেওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তাঁদের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অনড় থেকেছে 'টাইগার্স' ৷ পড়শি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতেই এবার বিশ্বকাপে ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ৷ তবে বিশ্বকাপ থেকে পুরোপুরি নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটেনি তাঁরা ৷ আর এ ব্য়াপারে গত রবিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি আকারে পোস্ট করা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের তরফেই ৷
গত রবিবার পাকিস্তান সরকারের সোশাল মিডিয়া পোস্ট দেখে পাল্টা বিবৃতিতে আইসিসি লেখে, "পাকিস্তান সরকার 2026 আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপে সেদেশের ক্রিকেট দলকে নির্বাচিত ম্য়াচে অংশগ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছে আইসিসি সেই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে ৷ যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এই বিষয়ে আইসিসি'র সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি ৷ তবে গ্লোবাল স্পোর্টিং ইভেন্টে নির্বাচিতভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দুষ্কর ৷ কারণ এখানে যোগ্য়তা অর্জন করা সমস্ত দল সূচি মেনে সমান শর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যাশায় থাকে ৷"
পাশাপাশি হুঁশিয়ারির সুরে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা পিসিবিকে আরও বলে, "রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়ে যে কোনও দেশের সরকারের গৃহিত অবস্থানকে আইসিসি সম্মান করে ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের হাজারো ক্রিকেট অনুরাগী-সহ বিশ্বব্যাপী অনুরাগীদের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে ৷ তাই আইসিসি আশা রাখছে দেশে ক্রিকেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এবং একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্রের কথা ভেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করবে ৷" কিন্তু আইসিসি'র হুঁশিয়ারি যে তাঁদের কোনওভাবেই ডরাচ্ছে না ৷ তা এদিন পাক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেই স্পষ্ট ৷