বাড়িতে দুষ্কৃতি হামলা, তবু দলের সঙ্গে থেকে ম্যাচ জেতালেন পাক পেসার
খাইবার পাখতুনখুয়া প্রদেশে মঙ্গলবার নাসিম শাহের ভিটেবাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে আততায়ীরা ৷
Published : November 12, 2025 at 9:58 AM IST
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচে মঙ্গলবার মাঠে নেমেছিল পাকিস্তান ৷ সলমন আলি আঘার দুরন্ত শতরানে রাওয়ালপিন্ডি ওয়ান-ডে'তে ছয় রানে জয় তুলে নিয়েছে হোম টিম ৷ তবে সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে পাক শিবিরে বয়ে আসে খারাপ খবর ৷ তারকা পেসার নাসিম শাহের বাড়িতে মঙ্গলবার ম্যাচের আগে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা ৷ খাইবার পাখতুনখুয়া প্রদেশে নাসিমের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আততায়ীরা ৷ যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই ৷
নাসিম তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে বর্তমানে ইসলামাবাদে থাকলেও পরিবারের নিকট আত্মীয়দের অনেকেই এখনও খাইবার পাখতুনখুয়ার লোয়ার দির জেলার ভিটেবাড়িতে বসবাস করেন ৷ ফলত হামলার ঘটনায় পাক পেসার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বলে সূত্রের খবর ৷ যদিও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হওয়ার পর দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ পরবর্তীতে মাঠেও নামেন তিনি ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর ক্রিকেটারের বাড়ির সদর দরজা লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে আততায়ীরা ৷ পাক পেসারের এক বিশ্বস্ত সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ পরিবারের তরফে আশ্বাস পাওয়ার পর নাসিম দলের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ কেবল নাসিম নন, সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেন একাধিক পাক ক্রিকেটার ৷ বালোচিস্তান লাগোয়া পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখুয়া প্রদেশে পাক সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের লড়াইয়ের ঘটনা আকছার হয়ে থাকে ৷ জঙ্গি হামলার কথা মাথায় রেখে সেখানে সরকারের তরফে সাম্প্রতিক সময়ে সামরিক অভিযান বাড়ানো হলেও লাভের লাভ যে কিছু হয়নি, তার প্রমাণ জাতীয় দলের ক্রিকেটারের বাড়িতে আততায়ী হামলার ঘটনা ৷
ভিটেবাড়িতে হামলার ঘটনার পরেও এদিন কেবল মাঠে নামাই নয়, জোড়া উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে ম্যাচ জেতান নাসিম ৷ জোড়া উইকেট তুলে নেন এই স্পিডস্টার ৷ টস জিতে রাওয়ালপিন্ডিতে এদিন পাকিস্তানকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় শ্রীলঙ্কা ৷ টি-20 অধিনায়ক সলমন আঘার 87 বলে অপরাজিত 105 রান এবং হুসেন তালাতের অর্ধশতরানে প্রথমে ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে 299 রান তোলে পাকিস্তান ৷ তালাত করেন 62 রান ৷
A thrilling finish in Rawalpindi as Pakistan clinch the opening ODI against Sri Lanka 💪#PAKvSL 📝: https://t.co/EXyJRfYR8D pic.twitter.com/0pOJ82sr2c— ICC (@ICC) November 11, 2025
জবাবে 50 ওভারে নয় উইকেটে 293 রানে থেমে যায় সফরকারী দ্বীপরাষ্ট্রের ইনিংস ৷ শ্রীলঙ্কা ব্য়াটারদের মধ্যে সর্বাধিক 59 রানের ইনিংস খেলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ৷ শেষ ওভারে এদিন জয়ের জন্য শ্রীলঙ্কার দরকার ছিল 21 রান ৷ কিন্তু 14 রানের বেশি তুলতে পারেনি তাঁরা ৷ নাসিম জোড়া উইকেট নিলেও পাক বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চার উইকেট যায় হ্য়ারিস রাউফের ঝুলিতে ৷ এই জয়ের সঙ্গে তিনম্যাচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল শাহিন আফ্রিদি অ্য়ান্ড কোং ৷