আইপিএলে পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার, ডাকেটের বদলি খুঁজে নিল ক্য়াপিটালস

আইপিএলে পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার, ডাকেটের বদলি খুঁজে নিল ক্য়াপিটালস
এই প্রথম আইপিএলে ডাক পেলেন রেহান আহমেদ ৷ বৃহস্পতিবার পাক বংশোদ্ভূত স্পিনারকে দলে নেওয়ার কথা জানাল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷
Published : April 24, 2026 at 1:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 এপ্রিল: আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া বেন ডাকেটের পরিবর্ত শেষমেশ খুঁজে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ বাঁ-হাতি ব্যাটারের পরিবর্ত হিসেবে তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থ রেহান আহমেদকে বেছে নিল ক্য়াপিটালস ৷ মরশুমের মাঝপথে বৃহস্পতিবার পাক বংশোদ্ভূত ইংরেজ ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷
75 লক্ষ টাকায় রেহানকে দলে নিয়ে দিল্লি তাঁদের স্পিন বিভাগ শক্তিশালী করল বলা যায় ৷ জন্ম বিলেতে হলেও রেহান আহমেদের পারিবারিক শিকড় পাকিস্তানে ৷ এর আগে ভারতের মাটিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার অভিজ্ঞতা নেই রেহানের ৷ সেক্ষেত্রে এবারই কোটিপতি লিগে আত্মপ্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা জাতীয় দলের হয়ে 13টি টি-20, পাঁচটি টেস্ট ও ন'টি ওডিআই খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটারের ৷ ক্য়াপিটালসের স্পিন বিভাগে অক্ষর প্য়াটেল, কুলদীপ যাদব, ভিপরাজ নিগম, ত্রিপুরানা বিজয়ের সঙ্গে যোগ হল রেহানের নাম ৷
অ্য়াশেজে চূড়ান্ত হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সের পর লাল-বলের ক্রিকেটে আরও মনোযোগ করতে চান ৷ এই মর্মে আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহারের পথে হেঁটেছেন ডাকেট ৷ এর ফলে লিগের নিয়মানুযায়ী দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ হতে চলেছেন ইংরেজ ব্য়াটার ৷ নিলামে ডাক পেয়েও গত মরশুমে একইভাবে নাম প্রত্যাহার করায় আপাতত দু'বছর নিষিদ্ধ রয়েছেন হ্য়ারি ব্রুক ৷
সে যাইহোক, চলতি মাসে লেস্টাশায়ারের হয়ে কাউন্টি খেলা রেহান আগামী জুনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্য়ান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেতে পারেন ৷ তার আগে আইপিএলে ডাক পাওয়ায় লেগস্পিনারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত লেস্টারশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের হেড অব ক্রিকেট ক্লড হেন্ডারসন ৷ তিনি বলেন, "রেহান এই সুযোগ পাওয়ায় আমরা ভীষণ আনন্দিত ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের বড় মঞ্চে তাঁর পা রাখা আমাদের জন্য দারুণ মুহূর্ত ৷ আমরা তাঁকে আইপিএলের মঞ্চে দেখতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ লেস্টারশায়ারে ফিরে আসার আগে আমরা তাঁর সঙ্গে সবসময় রয়েছি ৷"
আইপিএলে এখনও পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ না-করলেও বিশ্বের অন্য়ান্য ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগে দেখা গিয়েছে ইংরেজ স্পিনারকে ৷ টি-20 ব্লাস্ট, বিগ ব্যাশ লিগ, আইএলটি-20'র মতো একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি ৷ 97টি টি-20 ম্য়াচে 85 উইকেটের পাশাপাশি রেহানের ঝুলিতে রয়েছে 1,071 রান ৷