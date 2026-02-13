হোটেলের বিল মেটাতে ব্যর্থ বোর্ড, চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার পাক প্লেয়াররা ঘুরলেন রাস্তায়-রাস্তায়

হোটেলের বিল মেটাতে ব্যর্থ বোর্ড, চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার পাক প্লেয়াররা ঘুরলেন রাস্তায়-রাস্তায়
ফেডারেশনের অর্থাভাবের কারণেই এহেন হেনস্তার শিকার হতে হল পাক প্লেয়ারদের ৷
Published : February 13, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 ফেব্রুয়ারি: টি-20 বিশ্বকাপ চলছে ৷ আগামী রবিবার কলম্বোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখি তারা ৷ এমন সময় অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল পাক প্লেয়ারদের সঙ্গে ৷ তবে ক্রিকেটাররা নন, অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্য়ানবেরায় FIH প্রো-লিগের ম্য়াচ খেলতে গিয়ে সম্প্রতি হেনস্তার শিকার পাক হকি প্লেয়াররা ৷ বোর্ড হোটেলের বিল মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় কয়েকঘণ্টা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরলেন তাঁরা ৷
হোবার্টে FIH প্রো-লিগের দ্বিতীয় লেগের ম্য়াচ খেলতে সম্প্রতি ক্যাঙারুর দেশে পৌঁছেছে পাকিস্তান হকি দল ৷ কিন্তু ক্যানবেরায় পা রেখে তারা ব্যাগপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন রাস্তায় ৷ ক্য়ানবেরায় একটি চারতারা হোটেল পাকিস্তান প্লেয়ারদের জন্য বুকিংয়ের কথা থাকলেও পাক হকি ফেডারেশন বিল না-মেটানোয় হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয় প্লেয়ারদের ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, অর্থাভাবের কারণেই ক্য়ানবেরার হোটেল বিল মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে সে দেশের হকি ফেডারেশন ৷ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মুখ পুড়ল পাকিস্তানের ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এক সূত্র বলেছে, "ক্যানবেরায় একটি চারতারা হোটেল বুক করা হয়েছিল প্লেয়ার এবং টিম আধিকারিকদের জন্য ৷ বলা হয়েছিল পাকিস্তানের ক্রীড়া বোর্ড এবং পাক হকি ফেডারেশনের তরফে হোটেলের সমস্ত খরচা ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷" কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায় অন্য ছবি ৷ সূত্রের সংযোজন, "গত সপ্তাহে দল যখন ক্য়ানবেরায় পৌঁছয় তখন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট হোটেলে তাদের জন্য কোনও রুম বরাদ্দ নেই ৷ দলের হেড কোচ তাহির জামান পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ৷ উপায় না-দেখে পরিস্থিতির কথা জানিয়ে তিনি মেসেজ করেন পাক হকি ফেডারেশনকে ৷"
Pakistan’s national sport in total chaos. Hockey team, playing FIH Pro League in Australia, are forced to share cramped quarters, 4–5 players packed into a single room in a tiny four-room house. There is no proper food arrangement; players have to fend for themselves just to eat. pic.twitter.com/wOv4bESIFX— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) February 10, 2026
এমনিতেই প্রো-লিগের প্রথম পর্বে সবক'টি ম্য়াচে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে ৷ দ্বিতীয় লেগ শুরুর আগে এমন ঘটনায় দলের অন্দরমহলে অস্বস্তি বাড়ে বৈকি ৷ সূত্র জানিয়েছে, কয়েকঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর হোটেল কর্তৃপক্ষকে বোঝানো সম্ভব হয় এবং কয়েকটি রুম বরাদ্দ হয় পাক প্লেয়ারদের জন্য ৷ সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও বলে, "পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কম সংখ্যক রুম বরাদ্দ করা হয় প্লেয়ারদের জন্য ৷ দু'তিনজন প্লেয়ারের জন্য একটি করে রুম দেওয়া হয় ৷ পরদিনই সোজা মাঠে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতে হয় দলকে ৷ যে ম্যাচ তারা 3-2 গোলে হারে ৷"
তবে এই প্রথম নয় ৷ চলতি FIH প্রো-লিগের প্রথম লেগে আর্জেন্তিনায় খেলতে গিয়েও সমস্য়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন পাক হকি প্লেয়াররা ৷ দৈনিক খরচা ফেডারেশনের তরফে বরাদ্দ না-হওয়ায় বিদেশের মাটিতে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা ৷ দ্বিতীয় লেগ খেলতে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছে দলের ম্য়ানেজারকে ছাড়াই ৷ বিমানে ধূমপান করতে গিয়ে পাকড়াও হওয়ায় প্রাক্তন অলিম্পিয়ান অঞ্জুম সঈদকে এবার দলের সঙ্গে পাঠানো হয়নি ৷