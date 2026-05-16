পাক অধিনায়িকার ব্য়াটে ভাঙল রিচার হাফসেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড

পাক অধিনায়িকার ব্য়াটে ভাঙল রিচার হাফসেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড
সানার বিশ্বরেকর্ডের দিনে টি-20 ক্রিকেটে নিজেদের সর্বাধিক রানের নজির গড়ল পাকিস্তান ৷ 133 রানে জিম্বাবোয়েকে হারাল তারা ৷
Published : May 16, 2026 at 4:16 PM IST
করাচি, 16 মে: দু'বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে 18 বলে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন বাংলার রিচা ঘোষ ৷ যা এতদিন আন্তর্জাতিক মহিলা টি-20'র ইতিহাসে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির ছিল ৷ এই নজিরে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার ফোয়েব লিচফিল্ড ও নিউজিল্য়ান্ড কিংবদন্তি সোফি ডিভাইন'কে ছুঁয়েছিলেন ভারতের স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ শুক্রবার একসঙ্গে তিন ব্য়াটারের সেই নজির ভেঙে দিলেন পাকিস্তানের ফতিমা সানা ৷ ডিভাইন, লিচফিল্ড ও রিচাকে টপকে মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-20'তে দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির গড়লেন পাক অধিনায়িকা ৷
জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-20'তে 15 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ফতিমা ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেন পাক ব্য়াটার ৷ মাত্র 19 বলে এদিন 62 রানের বিস্ফোরক ইনিংস আসে পাক অধিনায়িকার ব্য়াটে ৷ যে ইনিংস সাজানো ছিল 10টি চার ও জোড়া ছক্কায় ৷ করাচিতে এদিন সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে ছ'য়ে ব্য়াট করতে নেমেছিলেন ফতিমা ৷
আন্তর্জাতিক টি-20'তে এককভাবে দ্রুততম হওয়ার পাশাপাশি মহিলা টি-20'তেও এদিন দ্রুততম হাফসেঞ্চুরিয়ন বনে গেলেন ফতিমা ৷ তবে এক্ষেত্রে পাক অধিনায়িকা থাবা বসালেন মেরি কেলি ও লরা হ্য়ারিসের নজিরে ৷ এর আগে পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক মহিলা টি-20 ক্রিকেটে দ্রুততম 20 বলে হাফসেঞ্চুরি করার নজির ছিল নিদা দারের ঝুলিতে ৷
Fatima Sana hit her way into the record books with a sensational half-century in Karachi 🎉— ICC (@ICC) May 15, 2026
ফতিমা ছাড়াও এদিন 32 বলে 50 রান করেন সাইরা জাবিন ৷ 28 বলে 45 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ওপেনার আয়েষা জাফর ৷ আর ব্য়াটারদের দাপটে 20 ওভারে এদিন চার উইকেট হারিয়ে 223 রান তোলে পাকিস্তান ৷ যা টি-20'তে তাদের সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷
জবাবে 17.1 ওভারে মাত্র 90 রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷ 133 রানের বিরাট ব্যবধানে ম্য়াচ জিতে নেয় পাকিস্তান ৷ 20 রানে তিন উইকেট নেন সাদিয়া ইকবাল ৷ এই জয়ের ফলে সিরিজে জিম্বাবোয়েকে 3-0 ব্যবধানে চুনকাম করল পাক মহিলা দল ৷
- মহিলা আন্তর্জাতিক টি-20'তে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরিয়ন (প্রথম পাঁচ):
- ফতিমা সানা- 15 বল
- সোভি ডিভাইন- 18 বল
- ফোয়েব লিচফিল্ড- 18 বল
- রিচা ঘোষ- 18 বল
- নিদা দার- 20 বল