টানা আট হারের পর বিদেশে প্রথম টেস্ট জয়, ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ ড্র পাকিস্তানের

টানা আট হারের পর বিদেশে প্রথম টেস্ট জয়, ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ ড্র পাকিস্তানের
তিনবছর বাদে বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল পাকিস্তান ৷ ম্য়াচের সেরা আবদুল্লাহ শফিক ৷
Published : August 6, 2026 at 1:47 PM IST
পোর্ট অব স্পেন, 6 অগস্ট: অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম টেস্ট ৷ দেশের বাইরে টেস্ট ম্যাচে জিততে ভুলেছিল পাকিস্তান ৷ 2023 সালের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছর জুলাই পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে খেলা আট টেস্টের সবক'টি হেরেছিল তারা ৷ অবশেষে হারের আঁধার পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে টেস্ট জয়ের আলোয় পাকিস্তান ৷ পোর্ট অব স্পেনে ক্যারিবিয়ান সফরের দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের সঙ্গে প্রায় তিনবছর পর বিদেশের মাটিতে টেস্ট জিতল তারা ৷ একইসঙ্গে দু'ম্য়াচের সিরিজ ড্র রেখে দেশে ফিরছে এশিয়ার দলটি ৷ দ্বিতীয় টেস্টে আট উইকেটে জয় তুলে নিল পাকিস্তান ৷
পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল তৃতীয়দিন ৷ ছয় উইকেট হারিয়ে মাত্র 60 রানে লিড নিয়ে মঙ্গলবার শেষ হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ আর বুধবার অর্থাৎ, চতুর্থদিন আর মাত্র 14 রান যোগ করে ক্য়ারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংসের যবনিকা নামে ৷ পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 75 রান ৷ দুই উইকেট হারিয়ে চতুর্থদিন দ্বিতীয় সেশনেই জয়ের জন্য 77 রান তুলে নেয় তারা ৷ জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দেন অধিনায়ক বাবর আজম ৷
24 রানে অপরাজিত থাকেন পাক অধিনায়ক ৷ যিনি সিরিজের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ৷ সমসংখ্যক রানে নটআউট থেকে যান ম্য়াচের সেরা আবদুল্লাহ শফিক ৷ উল্লেখ্য শফিকের অপরাজিত 160 রানের সৌজন্যেই প্রথম ইনিংসে 43 রানে লিড নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ আয়োজকদের 344 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান তুলেছিল 387 রান ৷ শফিকের 323 বলে 160 রানের পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে 88 রান আসে বাবরের ব্য়াটে ৷
Pakistan draw the Test series with a comprehensive win against West Indies in Port of Spain 👏#WTC27 📝: https://t.co/mAv85WbMB3 pic.twitter.com/o2gMFsNPUn— ICC (@ICC) August 5, 2026
এরপর কুইন্স পার্ক ওভালের ঘূর্ণি পিচে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটিংকে দুরমুশ করেন দুই পাক স্পিনার আলি উসমান ও সাজিদ খান ৷ দু'জনেই নেন চারটি করে উইকেট ৷ 46.1 ওভারে 117 রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ সর্বাধিক 34 রান আসে ওপেনার কাভেম হজের ব্য়াটে ৷ এরপর চতুর্থদিন পাকিস্তানের জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ দুই ওপেনার আজান আওয়েইস (18) ও ইমাম-উল-হকের (9) উইকেট হারালেও সহজ জয় পেতে অসুবিধা হয়নি পাকিস্তানের ৷ 23.3 ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তারা ৷
How the #WTC27 is shaping up after Pakistan's victory over the West Indies 🤔— ICC (@ICC) August 6, 2026
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ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্য়াগো'য় প্রথম টেস্ট 90 রানে জিতে সিরিজে লিড নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ 1-1 সিরিজ ড্র করে বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শেষ দু'টি স্থানেই রইল দুই দেশ ৷