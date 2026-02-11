ফারহানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পর স্পিনারদের ম্যাজিক, যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে গতবারের বদলা পাকিস্তানের

ফারহানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পর স্পিনারদের ম্যাজিক, যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে গতবারের বদলা পাকিস্তানের
নেদারল্যান্ডসের পর যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পাকিস্তানের ৷
Published : February 11, 2026 at 1:10 AM IST
কলম্বো, 11 ফেব্রুয়ারি: অভিযান শুরুর ম্যাচে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল নেদারল্যান্ডস ৷ হারতে হারতে সেই ম্যাচ জেতা পাকিস্তানের কাছে মঙ্গলবার ছিল বদলার সুযোগ ৷ বদলা কারণ কলম্বোয় এদিন পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ যাদের কাছে হেরে গত বিশ্বকাপে মুখ পুড়েছিল তাদের ৷ দু'বছর বাদে অবশ্য সহজ জয়ে সেই হারের বদলা নিল পাকিস্তান ৷ সৌজন্যে ওপেনার শাহিবজাদা ফারহানের ঝোড়ো ইনিংস ও স্পিনারদের দুরন্ত পারফরম্যান্স ৷
কলম্বোয় এদিন 32 রানে জিতে সুপার-এইটের পথে অনেকটা এগোল সলমন আলি আঘা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ পাকিস্তানের দেওয়া 191 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 158 রানে থেমে গেল যুক্তরাষ্ট্রের অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইন-আপ ৷
টস জিতে এদিন পাকিস্তানকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠায় গত বিশ্বকাপ আয়োজকরা ৷ জোড়া পরিবর্তন নিয়ে এদিন মাঠে নামে যুক্তরাষ্ট্র ৷ টিম ইন্ডিয়ার তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপকে বেগ দেওয়া ভ্যান শাকউইক দুরন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ৷ নিলেন 25 রানে চার উইকেট ৷ তবে শাহিবজাদা ফারহান ও বাবর আজমের তৃতীয় উইকেটে 81 রানের জুটিতে বড় রানের ভিত গড়ে পাকিস্তান ৷ হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও বাবরের 32 বলে 46 রান ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত ৷ মারলেন চারটি চার ও একটি ছক্কা ৷
তবে পাক ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ৷ 27 বলে কেরিয়ারের নবম হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 73 রানে আউট হন পাক ওপেনার ৷ তাঁর 41 বলের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷ শেষদিকে শাদাব খানের 12 বলে 30 রানের ক্যামিয়োয় 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 190 তোলে পাকিস্তান ৷
জবাবে পরিবর্ত ওপেনার শায়ান জাহাঙ্গিরের 49 রান ও শুভম রঞ্জনের 30 বলে 51 রানে কোনওক্রমে দেড়শো পেরোয় যুক্তরাষ্ট্র ৷ জাহাঙ্গিরের 34 বলের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ অন্যদিকে শুভমের ইনিংস সাজানো তিনটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় ৷ তবে পাক স্পিনাররা এদিন কখনোই মাথায় চড়তে দেননি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটারদের ৷
তৃতীয় উইকেটে মিলিন্দ কুমার ও শুভম রঞ্জনের 54 রানের জুটি ভাঙার পর নিয়মিত কয়েকটি উইকেট হারায় যুক্তরাষ্ট্র ৷ তাতেই ম্যাচ জয়ের ন্যূনতম আশাটুকু শেষ হয় মোনাঙ্ক প্যাটেল অ্যান্ড কোম্পানির ৷ পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার স্পিনার উসমান তারিক ৷ নিলেন 27 রানে তিন উইকেট ৷ 26 রানে দুই উইকেট নেন শাদাব খান ৷ একটি করে উইকেট আব্রার আহমেদ ও মহম্মদ নওয়াজের ৷ শেষ পর্যন্ত আট উইকেট হারিয়ে 158 রানে শেষ হয় যুক্তরাষ্ট্রের ইনিংস ৷