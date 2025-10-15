নোমান আলির 10 উইকেট, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ডব্লিউটিসি শুরু পাকিস্তানের

নোমান আলির 10 উইকেট, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ডব্লিউটিসি শুরু পাকিস্তানের
ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় ভারতকে চারে নামিয়ে দু'য়ে উঠে এল শান মাসুদের পাকিস্তান ৷
Published : October 15, 2025 at 4:26 PM IST
লাহোর, 15 অক্টোবর: দু'দলের মিলিয়ে তৃতীয়দিন পড়েছিল 16টি উইকেট ৷ 277 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ করেছিল দুই উইকেট হারিয়ে 51 রান তুলে ৷ অর্থাৎ, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জয়ের জন্য দরকার ছিল 226 রান ৷ পক্ষান্তরে গদ্দাফির স্পিনিং ট্র্যাকে চতুর্থদিন তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক জায়গায় থাকা পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল আট উইকেট ৷ সেই অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে 2025-27 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অভিযান শুরু করল পাকিস্তান ৷ দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টেস্টে 93 রানে হারাল তাঁরা ৷
চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংসে 183 রানে গুটিয়ে গেল প্রোটিয়া ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ পঞ্চম উইকেটে রায়ান রিকেলটন ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের লড়াই ব্যর্থ করে সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল পাকিস্তান ৷ প্রথম ইনিংসে ছয় উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নিলেন নোমান আলি ৷ 10 উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা বাঁ-হাতি অভিজ্ঞ স্পিনার ৷ দলের হারে মূল্যহীন হয়ে গেল প্রোটিয়া স্পিনার সেনুরান মুথুস্বামীর ম্যাচে 11 উইকেট ৷
গতকালই অধিনায়ক এইডেন মার্করাম (3) ও উইয়াম মুল্ডারের (0) উইকেট হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা ৷ 226 রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থদিন সকালে প্রথম দু'টি উইকেট দ্রুত হারায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ টনি ডি জর্জিকে (16) ফেরান শাহিন আফ্রিদি ৷ নোমান আলি আউট করেন ট্রিস্টান স্টাবসকে ৷ 54 রানে চার উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা খানিক লড়াই করে পঞ্চম উইকেটে ৷ রিকেলটন ও ব্রেভিস যোগ করেন 73 রান ৷ কিন্তু নোমান আলি ব্রেভিসকে ফেরাতেই আবার ধস নামে প্রোটিয়া শিবিরে ৷
54 বলে 54 রান করে আলির বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে ফেরেন ব্রেভিস ৷ মারেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র হাফ সেঞ্চুরিয়ন তিনিই ৷ রিকেলটনকে 45 রানে ফেরান সাজিদ খান ৷ শেষমেশ 60.5 ওভারে 183 রানে শেষ হয়ে যায় প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ নোমান আলির সঙ্গে চার উইকেট নেন বাঁ-হাতি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিও ৷ দু'টি উইকেট যায় সাজিদ খানের ঝুলিতে ৷ 93 রানে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে এগোয় আয়োজকরা ৷ আগামী 20-24 অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় টেস্ট ৷
লাহোর টেস্ট জিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দু'নম্বরে উঠে এল শান মাসুদের দল ৷ পয়েন্ট 12 হলেও পয়েন্ট পার্সেন্টেজ 100 হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার পর দ্বিতীয়স্থানে তাঁরা ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে তিনে থাকলেও পাকিস্তানের উত্থানে চারে নেমে গেল ভারতীয় দল ৷ তিনে শ্রীলঙ্কা ৷