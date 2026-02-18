ফারহানের সেঞ্চুরিতে সুপার-এইট নিশ্চিত করল পাকিস্তান
টি-20 বিশ্বকাপে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয় হাসিল করল পাকিস্তান ৷
কলম্বো, 18 ফেব্রুয়ারি: টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মহারণে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তাদের ৷ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে বুধবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হত সলমন আলি আঘার দলকে ৷ তবে এদিন কলম্বোয় সবরকম আশঙ্কা মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল পাকিস্তান ৷ সৌজন্যে ওপেনার শাহিবজাদা ফারহানের ঝকঝকে শতরান ৷ সঙ্গে দারুণ পারফর্ম করলেন বোলাররাও ৷ উসমান তারিকদের দাপটে একশোর আগেই গুটিয়ে গেল নামিবিয়ার ইনিংস ৷ 102 রানে জিতে অষ্টম তথা শেষ দল হিসেবে বিশ্বকাপের সুপার-এইটে পৌঁছে গেল পাকিস্তান ৷
সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে এদিন প্রথম ব্যাট করে প্রায় দু'শো রান তোলে পাকিস্তান ৷ ওপেনিংয়ে নেমে অপরাজিত সেঞ্চুরি করেন শাহিবজাদা ফারহান ৷ আহমেদ শেহজাদের পর পাকিস্তানের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির নজির গড়লেন তিনি ৷ নামিবিয়া বোলারদের বেদম মেরে মাত্র 57 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ যা চলতি বিশ্বকাপের তৃতীয় সেঞ্চুরি ৷ ফারহানের 58 বলে 100 রানের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও চারটি ছক্কা ৷
A defining century from Sahibzada Farhan when it mattered the most
⬅️ Swipe to watch the moment unfold 💯
Catch his full innings here 🎥 https://t.co/2O2ZGfSyrx pic.twitter.com/yseie8iWrA
অধিনায়ক সলমন আঘার সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে 67 রান, পরবর্তীতে চতুর্থ উইকেটে শাদাব খানের সঙ্গে অবিভক্ত জুটিতে 81 রান যোগ করেন ফারহান ৷ আঘা করেন 23 বলে 38 ৷ শাদাব অপরাজিত থাকেন 22 বলে 36 রানে ৷ তিন উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 199 রান তোলে পাকিস্তান ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপে তাদের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷
200 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটি 32 রান ওঠে নামিবিয়ার ৷ এরপর নিয়মিত উইকেট হারিয়ে তাসের ঘর তাদের ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ নামিবিয়া ব্য়াটিংকে মূলত ভাঙেন দুই পাক-স্পিনার উসমান তারিক ও শাদাব খান ৷ 3.3 ওভারে মাত্র 16 রান দিয়ে তারিক নেন চার উইকেট ৷ শাদাব খানের ঝুলিতে 19 রানের বিনিময়ে যায় তিন উইকেট ৷
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— ICC (@ICC) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/RMKjzFBikP
17.3 ওভারে মাত্র 97 রানে গুটিয়ে যায় নামিবিয়া ইনিংস ৷ সেইসঙ্গে 102 রানে জিতে টি-20 বিশ্বকাপে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয় ছিনিয়ে নেয় 'মেন ইন গ্রিন' ৷ সুপার-এইটে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবেন সলমন আঘারা ৷ অন্যদিকে গ্রুপ পর্বে চার ম্য়াচের সবক'টি হেরে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নামিবিয়া ৷