বল বিকৃতি করে নির্বাসিত ফকহর, নাসিমকে বড় অঙ্কের জরিমানা পিসিবি'র
ফকহর জামান তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করায় শুনানিতে নিষ্পত্তি হয় বিষয়টির ৷ যেখানে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তারকা ব্যাটারকে ৷
Published : March 31, 2026 at 6:26 PM IST
ইসলামাবাদ, 31 মার্চ: আইপিএলের সঙ্গেই চলছে পিএসএল ৷ গত মরশুম থেকে পাকিস্তান সুপার লিগের উইন্ডো এগিয়ে এনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র খ্যাতি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় পিসিবি ৷ কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস যে মাঠে মারা গিয়েছে, সেটা স্পষ্ট ৷ বরং প্রয়োজনে পিএসএলের চুক্তি ভেঙে আইপিএলে যোগ দিচ্ছেন ক্রিকেটাররা ৷ এবারেও যোগ দিয়েছেন একাধিক ক্রিকেটার ৷ এমন সময় বল বিকৃতির অভিযোগে শোরগোল পাকিস্তান সুপার লিগে ৷ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নির্বাসিত করা হল দেশের তারকা ক্রিকেটার ফকহর জামানকে ৷
বল বিকৃতি করার অভিযোগে বাঁ-হাতি ব্যাটারকে দু'ম্য়াচ নির্বাসনে পাঠাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ পাশাপাশি দল হিসেবে লাহোর কালান্ডার্সকেও জরিমানা করা হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷ গত রবিবার করাচি কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে লাহোর কালান্ডার্সের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ ওঠে ৷ শেষ ওভারে করাচির যখন 14 রান প্রয়োজন তখন ফকহর জামানের বল বিকৃতি করার একটি ফুটেজ সামনে আসে ৷ ম্য়াচ অফিসিয়ালদের দৃষ্টি এড়ায়নি বিষয়টি ৷
ম্যাচটি করাচি জিতে নিলেও বলের বিকৃতি ঘটানো ক্রিকেটীয় নিয়মের পরিপন্থী ৷ ফলত ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয় জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বাকীর করেন দেশের হয়ে একশোরও বেশি টি-20 খেলা ব্য়াটার ৷ শেষমেশ সোমবার দ্বিতীয় শুনানিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় ৷
শুনানিতে ফকহর জামান দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে দু'ম্য়াচ নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত বিবৃতি আকারে প্রকাশ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ পিসিবি'র তরফে বলা হয়, "তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বাকীর করে আচরণবিধি মেনে পূর্ণাঙ্গ শুনানির জন্য রাজি হন ফকহর ৷" ম্য়াচ রেফারি রোশন মহানামে শুনানিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে ফকহর জামানকে দোষী সাব্য়স্ত করেন ৷ পাক ব্য়াটারের এই অপরাধকে তৃতীয় ধারার (লেভেল-3) পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে ৷
Fakhar Zaman suspended for two PSL games after a Level 3 breach of Article 2.14 during Lahore Qalandars' match against Karachi Kings on March 29.#PSL2026 pic.twitter.com/I31xPx40hK
তবে নির্বাসন এড়ালেন পাক পেসার নাসিম শাহ ৷ যদিও তাঁকে বড়সড় আর্থিক জরিমানা করা হল বোর্ডের তরফে ৷ পাকিস্তান সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে স্টেডিয়ামে পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নওয়াজের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তারকা পেসার ৷ এক্স হ্যান্ডলে রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটার নাসিম লিখেছিলেন, "কেন তাঁর সঙ্গে রানির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে ?" পরবর্তীতে সেই পোস্ট মুছে ফেললেও তাঁকে 71,684 মার্কিন ডলার জরিমানা করল পিসিবি ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় 60 লক্ষেরও বেশি ৷ পিসিবি'র অভিযোগ এহেন পোস্ট করায় বোর্ডের চুক্তি ভেঙেছেন নাসিম ৷