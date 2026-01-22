মাঝপথে বিগ ব্যাশ ছাড়লেন বাবর, 'সিঙ্গল-বিতর্কে'র জের ?
আগামিকাল চ্যালেঞ্জারে হোবার্ট হ্য়ারিকেনসের মুখোমুখি হবে সিডনি সিক্সার্স ৷
Published : January 22, 2026 at 2:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 জানুয়ারি: চলতি বিগ ব্যাশ লিগ শুরুর আগে তাঁকে ঘটা করে দলে নিয়েছিল সিডনি সিক্সার্স ৷ কিন্তু ব্যাট হাতে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রত্যাশায় সিলমোহর দিতে ব্যর্থ তিনি ৷ প্রচুর লেখালেখি হয়েছে বিবিএলের মতো একটি দ্রুতলয়ের টুর্নামেন্টে তাঁর মন্থর ব্য়াটিং নিয়ে ৷ চ্যালেঞ্জারে শুক্রবার হোবার্ট হ্যারিকেনসের মুখোমুখি হবে সিডনি সিক্সার্স ৷ এমন সময় বিতর্কের আধার পেরিয়ে বিগ ব্যাশ ছাড়লেন বাবর আজম ৷
তবে কোনও বিতর্কের জেরে নয়, মাঝপথে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ছেড়ে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বাবরের বেরিয়ে আসার কারণ জাতীয় দল ৷ টি-20 বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্য়াচের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান ৷ আাগামী 29 জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা সিরিজে অংশ নিতেই বিবিএলে চ্য়ালেঞ্জার ম্য়াচের আগে সিক্সার্স শিবির ছাড়লেন বাবর ৷ চলতি বিবিএলে 11টি ম্য়াচ খেলে যাঁর সংগ্রহে মাত্র 202 রান ৷ 103.06 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং গড় মাত্র 22.44 ৷ বাবরের এহেন পারফরম্য়ান্স নিয়ে চর্চা চলেছে বিস্তর ৷ এর মধ্যে সাতটি ম্য়াচে দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন পাক ব্যাটার ৷
সিডনি থান্ডার ও মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিরুদ্ধে দু'টি ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি করলেও আহামরি স্ট্রাইক-রেটে ব্যাটিং করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বাবর ৷ এরপর গত 16 জানুয়ারি সিডনি ডার্বিতে থান্ডারের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাবরের মন্থর ইনিংসের কারণে অদ্ভূত কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন সতীর্থ ব্য়াটার স্টিভ স্মিথ ৷ যা ছাপিয়ে যায় সবকিছু ৷ স্ট্রাইক নিজের কাছে রাখতে একটি ওভার শেষে জোড়া রান নিতে অস্বীকার করেন স্মিথ ৷ যা ভালোভাবে নেননি বাবর ৷ এই ঘটনা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছিল ৷ সেই ম্য়াচে 47 রানে আউট হওয়ায় পরবর্তী তিন ম্যাচে যথাক্রমে 1, 0, 0 রান আসে বাবরের ব্য়াটে ৷
এমন সময় বাবরের শিবির ছাড়ার খবরে প্রাথমিকভাবে খানিকটা চমকে যান অনেকে ৷ তাহলে কি 'সিঙ্গল-বিতর্কে'র কারণেই চরম সিদ্ধান্ত পাক তারকার ? কিন্তু না, এক ভিডিয়োবার্তায় সিডনি সিক্সার্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাবর বলেন, "এখানে সময়টা দারুণ উপভোগে করেছি ৷ কিন্ত জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার কারণে আমাকে দল ছাড়তে হচ্ছে ৷ তবে অনেককিছু শিখে ঘরে ফিরছি আমি ৷"
A message from Babar before he heads back to Pakistan to join his national teammates in camp 🩷 pic.twitter.com/0vO0Nuokzw— Sydney Sixers (@SixersBBL) January 22, 2026
বাবরের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করে বিবিএল দলটির তরফে সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, "ধন্যবাদ বাবর ৷ আসন্ন আন্তর্জাতিক ম্য়াচের জন্য পাকিস্তান জাতীয় দলে ডাক পাওয়ায় বিবিএল 15-র অবশিষ্ট পর্বে তাঁকে পাবে না সিডনি সিক্সার্স ৷"