ETV Bharat / sports

বয়কটের ভাবনা থেকে পিছু হটে বিশ্বকাপের দলঘোষণা পাকিস্তানের, স্কোয়াডে বাবর-আফ্রিদি

বিবিএলে 20 উইকেট নিয়েও বিশ্বকাপের দলে জায়গা হল না হ্য়ারিস রাউফের ৷

BABAR AZAM
বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন বাবর আজম (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 জানুয়ারি: বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা চিন্তাভাবনা করছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ তবে পিসিবির ভাবনার বিষয়টি আঁচ করে আইসিসি'র তরফে তাঁদের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে বেশ কিছু রিপোর্টে প্রকাশ ৷ যে হুঁশিয়ারিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এমন কাণ্ড ঘটালে অভাবনীয় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে জানানো হয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে ৷ সে যাইহোক, রবিবার জল্পনায় জল ঢালল খোদ পাক ক্রিকেট বোর্ডই ৷ বয়কটের ভাবনা থেকে পিছু হটে বিশ্বকাপের জন্য 15 সদস্যের দলঘোষণা করে দিল এশিয়া কাপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল ৷

সলমন আলি আঘার নেতৃত্বেই শ্রীলঙ্কার মাটিতে আসন্ন কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ খেলবে তাঁরা ৷ বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তুতি সিরিজে বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের ফেরানো হয়েছিল ৷ সাম্প্রতিক খারাপ ফর্ম সত্ত্বেও বিশ্বকাপগামী স্কোয়াডেও জায়গা হল দুই তারকারই ৷ বিগ ব্যাশ লিগে খেলার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের টি-20 স্কোয়াডে ছিলেন না প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর ৷ অন্যদিকে বিবিএলের মাঝেই হাঁটুতে চোট পেয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন জোরে বোলার শাহিন ৷ সিডনি সিক্সার্সের হয়ে বিবিএল 11 ম্যাচে মাত্র 202 রান করা বাবরকে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে শিবিরে ডেকে নেওয়া হয়েছিল ৷ চ্যালেঞ্জারের আগেই বিবিএল ছেড়েছিলেন তারকা ব্যাটার ৷ ছিটকে যাওয়ার আগে ব্রিসবেন হিটের হয়ে চার ম্য়াচ আফ্রিদি নিয়েছিলেন মাত্র দু'টি উইকেট ৷ তবু বিশ্বকাপের দলে জায়গা হল দু'জনেরই ৷

বিশ্বকাপের স্কোয়াডে প্রথমবার ডাক পেলেন তিন ক্রিকেটার- খোয়াজা মহম্মদ নাফায় (স্টাম্পার-ব্যাটার), উসমান তারিক (স্পিনার) এবং শাহিবজাদা ফারহান (ওপেনিং ব্য়াটার) ৷ মাত্র একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিলেন ব্য়াটার নাফায় ৷ উসমান তারিক জায়গা করে নিলেন দু'টি ম্যাচ খেলে ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন এই ডানহাতি অফস্পিনার ৷ তবে ওপেনার শাহিবজাদা ফারহানের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতই ছিল ৷

129.15 স্ট্রাইক-রেটে 37টি টি-20 ইনিংসে বাঁ-হাতি এই ব্য়াটারের ঝুলিতে রয়েছে 917 রান ৷ এদিকে বাবর-আফ্রিদি জায়গা পেলেও বিশ্বকাপের দলে আশ্চর্যজনকভাবে সুযোগ পেলেন না পেসার হ্য়ারিস রাউফ ৷ এশিয়া কাপে খারাপ পারফরম্য়ান্সের পাশাপাশি তাঁর ফিটনেস নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বলে রাউফকে স্কোয়াডে রাখা হয়নি বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে মেলবোর্ন স্টার্সের হয়ে সম্প্রতি বিবিএলে 11 ম্য়াচে 20 উইকেট নিয়ে দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রাখা হয়নি স্টাম্পার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানকেও ৷

আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে গ্রুপ-এ'তে ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান ৷ 7 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বিশ্বকাপ শুরুর দিনে কলম্বোয় ডাচদের মুখোমুখি তাঁরা ৷

  • একনজরে পাকিস্তানের বিশ্বকাপের স্কোয়াড: সলমন আঘা (অধিনায়ক), আব্রার আহমেদ, বাবর আজম, ফহিম আশরফ, ফকহর জামান, খোয়াজা নাফায় (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ সলমন মির্জা, নাসিম শাহ, শাহিবজাদা ফারহান, সইম আয়ুব, শাহিন আফ্রিদি, শাদাব খান, উসমান খান (উইকেটরক্ষক) ও উসমান তারিক ৷

আরও পড়ুন:

  • শামির পঞ্চবাণ, সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারিয়ে রঞ্জির নকআউটে বাংলা

TAGGED:

ICC T20 WORLD CUP 2026
PAKISTAN ANNOUNCE SQUAD
BABAR AZAM
SHAHEEN AFRIDI
PAKISTAN ANNOUNCE WC SQUAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.