ETV Bharat / sports

তিন পক্ষের আলোচনায় গলল বরফ, বিশ্বকাপে হচ্ছে ভারত-পাক; কোনও শাস্তি নয় বাংলাদেশের

বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেও কোনও শাস্তির মুখে পড়ছে না বাংলাদেশ ৷

INDIA VS PAKISTAN IN T20 WC
ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলবে পাকিস্তান (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুবাই, 10 ফেব্রুয়ারি: দিনপাঁচেক আগেও ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ বয়কট পাক সরকারের 'সচেতন সিদ্ধান্ত' বলে জানিয়েছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ কিন্তু পরিস্থিতি বদলাচ্ছিল ৷ বন্ধু দেশগুলোর অনুরোধে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পথে হাঁটে ৷ আইসিসি'কে শর্ত দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার পথ খোলা রাখা হয়েছিল ৷ শেষমেশ তিনপক্ষের আলোচনায় গলল বরফ ৷ বাংলাদেশে ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সোমবার আইসিসি'র সঙ্গে সদর্থক আলোচনার পর ইউ-টার্ন নিল পাকিস্তান ৷ সরকারি সম্মতিতে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷

তবে তিন পক্ষের আলোচনায় সবচেয়ে বড় লাভবান বোধহয় হল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ মুস্তাফিজুর রহমান-কাণ্ডের পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুতে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া সত্ত্বেও কেনওরকম শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে না তাঁদের ৷ এক বিবৃতি জারি করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র তরফে ৷

আইসিসি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে আইসিসি এবং পিসিবি আলোচনায় বসেছিল ৷ যেখানে ক্রিকেটের স্বার্থে অখণ্ডতা, নিরপেক্ষতা এবং সহযোগিতার কথা মাথায় রেখে দু'পক্ষই গঠনমূলক ব্যবহারের পক্ষপাতী হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অভীষ্ট থাকার বিষয়ে সম্মত হয়েছে ৷" পাকিস্তান সরকারের তরফে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না-খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পাল্টা বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি শুনিয়ে রেখেছিল আইসিসি ৷ এদিনের আলোচনার পর সে সবের আর জায়গা রইল না ৷

আইসিসি আরও লিখেছে, "দেশে ক্রিকেটের বিকাশ এবং বাজারের কথা মাথায় রেখে আইসিসি বাংলাদেশকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে যাবে ৷ 2026 আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ না-করার কারণে সেদেশে ক্রিকেটীয় উন্নয়নেও কোনওরকম বাধা সৃষ্টি হবে না ৷" একইসঙ্গে 2028-31 সালের মধ্যে বাংলাদেশ যে একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পাবে, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷

নিজেরা না-খেললেও ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্রে যাতে কোনও ঘাটতি না-হয়, সে কারণে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার অনুরোধ করেছিল পদ্মাপাড়ের দেশ ৷ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তরফে আসা অনুরোধ পর্যালোচনা করেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার পথে এগিয়েছিল পাক সরকার ৷ এদিন আইসিসি'র সঙ্গে সদর্থক আলোচনার পর দেশের ক্রিকেট দলকে এক বিবৃতি মারফৎ ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার বিষয়ে সম্মতি জানান পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷

পাক সরকারের বিবৃতিতে লেখা হয়,"বহুপাক্ষিক আলোচনার পর যে নির্যাস সামনে এসেছে তা পর্যালোচনা করে একইসঙ্গে বন্ধু দেশগুলোর অনুরোধে পাকিস্তান সরকার জাতীয় দলকে নির্ধারিত সূচি মেনে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার বিষয়ে সম্মতি জানাচ্ছে ৷"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

ICC ASSURES NO SANCTIONS FOR BCB
ICC PCB MEETING
ICC T20 WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপে হচ্ছে ভারত পাক
INDIA VS PAKISTAN IN T20 WC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.