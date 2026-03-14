জুটল ম্য়াচ রেফারির ভর্ৎসনা, গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন আঘা

জুটল ম্য়াচ রেফারির ভর্ৎসনা, গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন আঘা
বিতর্কিত কায়দায় রানআউট হওয়ার পর পাক ব্যাটারের জুটল ম্য়াচ রেফারির তিরস্কার ৷ কিন্তু কেন ?
Published : March 14, 2026 at 9:07 PM IST
ঢাকা, 14 মার্চ: শের-ই-বাংলা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শুক্রবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান ৷ রবিবার শেষ ম্য়াচ সিরিজের নির্ণায়ক ৷ শুক্রবার দ্বিতীয় ম্য়াচে পাকিস্তানের 128 রানে বড় জয়ের থেকেও যে বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র চর্চা চলছে তা হল পাক ব্য়াটার সলমন আলি আঘার রানআউট ৷ যে কায়দায় বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহদি হাসান মিরাজ পাক ব্য়াটারকে রানআউট করেছেন তা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ অনেকে বলছেন এহেন রানআউট ক্রিকেটীয় স্পিরিটের পরিপন্থী ৷ শনিবার ঘটনায় তিরস্কৃত হলেন পাক ক্রিকেটার সলমন আঘা ৷
আসলে মেহদি হাসান যেভাবে তাঁকে রান-আউট করেছেন তারপর মাঠ ছাড়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই হতাশার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সলমন আঘার মধ্যে ৷ থার্ড-আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে খুশি না-হয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গ্লাভস এবং হেলমেট ছুড়ে ফেলতে দেখা যায় পাকিস্তানের টি-20 অধিনায়ককে ৷ যা ক্রিকেটীয় আইনের পরিপন্থী ৷ আর সে কারণেই সলমন আঘাকে তিরস্কার করলেন ম্য়াচ রেফারি নেইয়ামুর রশিদ ৷ সঙ্গে পাক ক্রিকেটারের নামে যুক্ত হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও ৷ তবে কোনওরকম জরিমানা তাঁকে করা হয়নি ৷
পাকিস্তান ব্য়াটিংয়ের 39তম ওভারে শুক্রবার বল করছিলেন মেহদি হাসান ৷ ওভারের চতুর্থ বলে অন-স্ট্রাইকে থাকা মহম্মদ রিজওয়ানের আলতো স্ট্রেট ড্রাইভ পা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক ৷ সে সময় নন-স্ট্রাইকে থাকা আঘার সঙ্গে হালকা সংঘর্ষ হয় মেহদির ৷ সৌজন্যের খাতিরে এরপর ক্রিজের বাইরে দাঁড়িয়ে পাক ব্য়াটার হাত দিয়ে বল তুলে তা প্রতিপক্ষ বোলারকে দিতে উদ্যত হলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন মেহদি ৷ দ্রুত বলটি কুড়িয়ে উইকেট ভেঙে দেন তিনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই রানআউটের আবেদন ওঠে ৷
অন-ফিল্ড আম্পায়ার থার্ড-আম্পায়ারের কোর্টে বল ঠেললে আঘাকে আউট ঘোষণা করেন কুমার ধর্মসেনা ৷ 62 বলে 64 রান করে সাজঘরে ফিরে যাওয়ার সময় হতাশা প্রকাশ করেন তিনি ৷ যাওয়ার সময় বাংলাদেশ উইকেটরক্ষক লিটন দাসের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ও হয় আঘার ৷ এরপর রাগে গ্লাভস ও হেলমেট ছুড়ে ফেলেন পাক ব্য়াটার ৷ ম্য়াচ চলাকালীন মাঠে ক্রিকেটীয় সরঞ্জামের অবজ্ঞা আইসিসি'র আচরণবিধির পরিপন্থী ৷ আর সে কারণেই তিরস্কার করা হল আঘাকে ৷
এ বিষয়ে ম্য়াচ রেফারি নেইয়ামুর রশিজ স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মাঠ ছাড়ার সময় সলমন আঘা যেটা করেছেন তাতে ক্রিকেটীয় সরঞ্জামের অবমাননা হয়েছে ৷ যেহেতু অতীতে এহেন ঘটনা তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে নেই, তাই নিরপেক্ষ তদন্তে আমরা তাঁকে ভর্ৎসনা করেছি এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত করা হয়েছে সলমন আঘার নামে ৷" তবে লিটন দাসের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের জন্য আলাদা করে পাক ক্রিকেটারের আর শাস্তির সম্ভাবনা নেই বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷