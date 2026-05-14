অপমানিত অঙ্কুর, বাংলা ছেড়ে ভিনরাজ্যের পথে সম্ভাবনাময় প্যাডলার

অপমানিত অঙ্কুর, বাংলা ছেড়ে ভিনরাজ্যের পথে সম্ভাবনাময় প্যাডলার
জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক টুর্নামেন্টে যখন দাপিয়ে খেলছেন উনিশের অঙ্কুর, তখন নিজের ঘরেই উপেক্ষিত বাংলা তথা দেশের টেবল টেনিসের আগামীর তারকা ৷
Published : May 14, 2026 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 14 মে: বাংলা ছাড়ছেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য ৷ রাজ্যের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্যাডলার অঙ্কুর ইতিমধ্যেই বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (BSTTA) থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়েছেন ৷ বর্তমানে অঙ্কুর ইস্তানবুলে ডব্লিউটিটি ফেডেরার টুর্নামেন্ট খেলছেন ৷ সেখানে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন ৷ জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক টুর্নামেন্টে যখন দাপিয়ে খেলছেন তখন নিজের ঘরেই উপেক্ষিত বাংলা তথা দেশের টেবল টেনিসের আগামীর তারকা ৷
ঘটনার সূত্রপাত ইন্দোরে আয়োজিত সিনিয়র ন্যাশনাল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ৷ গত 14 মার্চ থেকে 21 মার্চ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় বাংলার পুরুষ দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য, বোধিসত্ত্ব চৌধুরী, শঙ্খদীপ দাস, অনিকেত সেন চৌধুরী ও অঙ্কিত বোস ৷ কোচ হিসেবে ছিলেন সৌম্যজিত সরকার ৷ বাংলার মহিলা দল ন'নম্বরে শেষ করলেও 12 বছর বাদে পুরুষ দল রানার্স হয়ে পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে ৷ সেই কৃতিত্বের অন্যতম কাণ্ডারী অঙ্কুর ভট্টাচার্য ৷ দলের অন্য়ান্যরাও অসাধারণ পারফরম্যান্স করলেও অঙ্কুরের পারফরম্য়ান্স বাড়তি নজর কাড়ে ৷ কিন্তু বাংলাকে সফল করার পরেও কেন বেসুরো অঙ্কুর ? কেন তিনি বাংলা ছাড়ার জন্য নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়েছেন ?
অঙ্কুরের কোচ এবং বাবা অংশুমান ভট্টাচার্য ইটিভি ভারত'কে দেওয়া টেলিফোনিক সাক্ষাতকারে বলেন, "খবরটা সত্যি যে অঙ্কুর বাংলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট আমরা নিয়েছি ৷ সেই কাগজ আমাদের দেওয়া হয়েছে বিএসটিটিএ'র পক্ষ থেকে ৷ প্রেসিডেন্ট স্বপন(বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি দিয়েছেন ৷ একাধিক রাজ্য অঙ্কুরকে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও কোন রাজ্যে ও যাবে, তা ঠিক হয়নি। হয়তো আর দিন 15 অপেক্ষা করব ৷" এই পদক্ষেপের কারণ কী ? অংশুমান ভট্টাচার্যের কথায়, "দীর্ঘদিন ধরে অঙ্কুর অপমানিত ৷ বারংবার অপদস্থ ৷ তবুও ছিলাম কয়েকজনের আন্তরিকতায় ৷ এবার যা ঘটেছে তাতে অঙ্কুরও বিরক্ত এবং অপমানিত ৷ অঙ্কুর তো বড় হয়েছে।"
কিন্তু কোন ঘটনায় ভিনরাজ্যে য়াওয়ার সিদ্ধান্ত ? অঙ্কুরের বাবার কথায়, "সিনিয়র ন্যাশনালের সময় দশ হাজার টাকা করে বাংলা দলের সকল খেলোয়াড়দের দেওয়া হল ৷ কিন্তু শুধু অঙ্কুর সেই টাকা পায়নি ৷ কোচ, ম্যানেজার, কর্মকর্তারা সকলেই কেবল একে অপরকে দেখাচ্ছে ৷ যে ছেলেটা নিজেকে নিংড়ে দিয়ে বাংলাকে সাফল্য নিয়ে এসে দিল সেই আজ অপমানের শিকার ৷ অনেকদিন ধরে অপমানিত হয়েই রাজ্য বদলের সিদ্ধান্ত ৷" অঙ্কুর কি রাজ্য বদলে হরিয়ানা যাচ্ছে ? বাবা বলছেন, "আমরা তো কোন রাজ্যে যাব বলিনি ৷ কিন্তু চিঠিতে দেখলাম হরিয়ানার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে ৷ আগে যাঁরা বাংলা ছেড়েছিল তাঁদের সকলেই হরিয়ানা গিয়েছে ৷ তাই হয়তো ওরা ধরে নিয়েছে অঙ্কুরও হরিয়ানা যাচ্ছে ৷"
অঙ্কুর বাংলা দলে কেন বঞ্চিত এই প্রশ্ন বাংলা দলের ম্যানেজার সৌমেন মুখোপাধ্যায়কে করা হয়েছিল ৷ তিনি বলছেন, "এই ব্যাপারে আপনি কর্তাদের প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন ৷ আমি বিষয়টি নিয়ে অবগত নই ৷" এব্যাপারে BSTTA প্রেসিডেন্ট স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "অঙ্কুরের বাবা-মা অনেকদিন ধরেই নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট চাইছিল ৷ ওরা নাছোড় ৷ অনেক বুঝিয়েছি ৷ তারপর দিয়েছি ৷"
সূত্রের খবর শুধু অঙ্কুর নন, আরও বেশ কিছু প্যাডলার ভিনরাজ্যে পা বাড়িয়ে রেখেছেন ৷ যুগ্ম সচিব শর্মী সেনগুপ্ত দু'মাস আগে পদত্যাগ করেছেন ৷ রাজ্য সংস্থা চালাচ্ছেন কয়েকজন আধাসিকি কর্তা এবং বাবুন বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ তাঁদের অদূরদর্শিতার কারণে প্যাডলাররা কি ফের পরিযায়ী হওয়ার পথে ? বাংলার টেবল টেনিস ফের দুর্যোগের ঘনঘটা ৷