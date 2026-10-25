নেই আপুইয়া-ম্যাকলারেন-মিগুয়েল, সমস্যা ভুলে ঘরের মাঠের সুযোগ কাজে লাগাতে চান প্যানোস
MBSG vs Chennaiyin FC in ISL: ঘরের মাঠে পরপর তিনটি ম্যাচ ৷ হোম কনডিশনে 9 পয়েন্ট টার্গেট মোহবাগান কোচ প্যানোস দিলিমপেরিসের ৷
Published : October 25, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: চোট কাঁটায় অস্বস্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ সোমবার ঘরের মাঠে আইএসএল-এর প্রথম ম্যাচ খেলবে ৷ তার আগে প্রতিপক্ষকে নিয়ে পরিকল্পনা সাজানোর মাঝেই সবুজ-মেরুন শিবিরে অস্বস্তি চোট সমস্যা ৷ আপুইয়া, ম্যাকলারেন, মিগুয়েল অসুস্থতা এবং চোটের কারণে অনিশ্চিত ৷ অথচ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখেছে মোহনবাগান ৷ ঘরের মাঠে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখাই একমাত্র লক্ষ্য তাদের ৷
ঘরে টানা তিনটি ম্যাচ খেলবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ চেন্নাইয়ান এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও ওড়িশা এফসি পরপর ম্যাচ ৷ ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে 9 পয়েন্ট পেতে চান কোচ প্যানোস দিলিমপেরিস ৷ তবে গ্রিক কোচ একটি করে ম্যাচ ধরে এগোতে চান ৷ তাই ফোকাসে এখন শুধুই চেন্নাইয়ান এফসি ৷ তবে, সোমবার যুবভারতীতে প্রথম একাদশ বেছে নিতে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গ্রিক কোচের কপালে ৷
গত দুই ম্যাচে প্রচুর গোলের সুযোগ তৈরি করেও প্রত্যাশিত ফলাফল আসেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ এবার সেই ছবিটা বদলাতে মরিয়া মোহনবাগান ৷ চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে নামার আগে দলের আক্রমণভাগের কার্যকারিতা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছেন সবুজ-মেরুন কোচ ৷
তিনি বলছেন, "গত দুই ম্যাচে 26টি সুযোগ তৈরি করেছি ৷ আমরা সবচেয়ে বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করা দলগুলির মধ্যে রয়েছি ৷ অন্তত সেই সুযোগের একটা অংশ কাজে লাগাতে হবে ৷ যা করতে পারলে অন্তত তিন থেকে চারটে গোল হওয়া উচিত ৷" প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ানকে সুযোগ তৈরি করতে না-দেওয়া এবং বলের দখল ধরে রাখা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে জানিয়েছেন প্যানোস ৷
তবে চোটের সমস্যা নিয়ে সতর্ক মোহনবাগান ৷ এরই মধ্যে সাফ কাপে জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য তিন ফুটবলার—ডিফেন্ডার অভিষেক সূর্যবংশী, স্ট্রাইকার সুহেল ভাট এবং গোলকিপার প্রিয়াংশ দুবেকে ছাড়ছে মোহনবাগান ৷
16 অক্টোবরের পর ফের আইএসএল খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন ৷ দশদিনের বিরতিতে নিজেদের খেলার ভুল ত্রুটি এবং ধরন নিয়ে নতুন করে কাজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্যানোস ৷ বিশেষ করে বলের দখল রাখতে গিয়ে অকারণে ভুল পাস দেওয়া কমানো, প্রতি-আক্রমণের গতি বাড়ানো এবং খেলার চারটি পর্যায়েই উন্নতি করার চেষ্টা হয়েছে ৷
কোচ জানিয়েছেন, অনুশীলনে ফুটবলারদের মানসিকতা ইতিবাচক রয়েছে ৷ প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ানের নিকোলা, মাদিহ তালালের মতো মাঝমাঠের ফুটবলারদের নিয়েও সতর্ক মেরিনার্স ব্রিগেড ৷ কোচের পাশে বসে যেকোনও মূল্যে ঘরের মাঠে জয় দিয়ে শুরু করার কথা বলছেন অনিরুদ্ধ থাপা ৷ ফিফা ফ্রেন্ডলিতে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গোল করার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর ৷ দু’বার বিশ্বকাপ জয়ী দেশের বিরুদ্ধে গোল করা যে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেয়, তা স্বীকার করছেন ৷
চেন্নাইয়ান এফসি-র হয়ে খেলেই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ৷ তবে তিনি মনে করেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সেই দল, যেখানে সেরাদেরই সুযোগ মেলে ৷ দলে প্রত্যেকেরই যেকোনও ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ৷ কোচ যেভাবে ছক সাজাবেন, তা মাঠে প্রয়োগ করতে পারলে জয় পাওয়া সমস্যা হবে না-বলে মনে করেন অনিরুদ্ধ থাপা ৷