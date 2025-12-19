সামাজিক অসূয়াকে উপেক্ষা, ভারতীয় বাস্কেটবলে 'উচ্চতা'র আরেক নাম পুনম

সামাজিক অসূয়াকে উপেক্ষা, ভারতীয় বাস্কেটবলে 'উচ্চতা'র আরেক নাম পুনম
জন্ম কানপুরে হলেও পূর্ব রেলে চাকরির সুবাদে সাত ফুটের পুনম এখন থাকেন বেহালায় ৷ রইল ইটিভি ভারতের প্রতিবেদন ৷
Published : December 19, 2025 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: সামাজিক অসূয়া নিয়ে যাঁর জীবন শুরু, সে পাদপ্রদীপের তলায় আসলে কুর্নিশ জানাতে হাত কপালে উঠে যায় অজান্তেই ৷ পুনম চতুর্বেদী তেমনই এক নাম ৷ এনবিএ অনুরাগী এদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কম নেই ৷ কিন্তু পুনম চতুর্বেদীকে তাদের কতজন চেনেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে যায় ৷ কিন্তু সত্যি এটাই যে ভারতের মহিলা বাস্কেটবলে বর্তমানে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী উত্তরপ্রদেশের পুনম-ই ৷ যিনি শহর কলকাতায় সম্প্রতি রাজ্য বাস্কেটবলে জেতালেন পূর্ব রেলকে ৷
পূর্ব রেলে কর্মরতা পুনমের জীবনের প্রথম ঘণ্টা থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত 'দুচ্ছাই' জুটে এসেছে ৷ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মানোয় যাঁকে দেখে সমাজের দিগ্বজরা বলেছিলেন, 'এ তো মরেই যাবে ৷" সেই পুনম ভারতীয় বাস্কেটবল সার্কিটে এখন পরিচিত নাম ৷ পাক্কা সাত ফুট উচ্চতার এক মেয়ে, যে কোর্টে নামলে প্রতিপক্ষ লড়াইয়ের বদলে অসহায় আত্মসমর্পণকেই বেছে নিতে বাধ্য হয় ৷
সম্প্রতি হয়ে গেল রাজ্য বাস্কেটবল ৷ বড়বাজার ব্যায়াম সমিতির কোর্টে ফাইনালে রাখী সংঘকে উড়িয়ে মেয়েদের বিভাগে প্রত্যাশিত চ্যাম্পিয়ন পূর্ব রেল। ম্যাচের ফল 78-70। প্রত্যাশিত কারণ, পূর্ব রেলের দলটি জাতীয় বাস্কেটবল প্লেয়ারে ঠাসা ৷ তাই প্রতিপক্ষের উপর তারা যে স্টিমরোলার চালাবে সেটাই স্বাভাবিক ৷ সেখানে ভালো খেলোয়াড়দের ভিড়ে চুম্বক পুনম ৷ কানপুরে জন্ম হলেও ছত্তিশগড়ে বাস্কেটবলে হাতেখড়ি তাঁর ৷ বর্তমানে কলকাতার উপকণ্ঠ বেহালায় বাস ৷
পুনম যখন খেলেন তখন গল্পে পড়া গ্যালিভার এবং লিলিপুটদের লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যায় ৷ উচ্চতায় তাঁর নাগাল ছোঁওয়া অসম্ভব ৷ ফলে ধাক্কা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা ছাড়া আর কোনও উপায় খোলা থাকে না প্রতিপক্ষ শিবিরের কাছে ৷ সতীর্থরা বল তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন বাস্কেটের বিষয়ে ৷ পুনম জানালেন, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের শারীরিকভাবে আটকানোর চেষ্টা বিরক্তি লাগে। বাকি সব ঠিক আছে ৷
তাঁর এই উচ্চতা বংশানুক্রমিক ৷ ভাই-দাদারাও দীর্ঘদেহী ৷ পুলিশে কর্মরত বাবার উৎসাহেই বাস্কেটবলকে বেছে নেওয়া তাঁর ৷ পুনম বলেন, "পরিবারের সকলেই আমায় উৎসাহিত করে ৷ মা-বাবা সকলেই ৷" পুনমের কথাগুলো নাকি স্বরে জড়ানো ৷ এর কারণ হিসেবে পুনমের সংযোজন, "জন্মের সময় আমার মুখ বলে কিছু ছিল না ৷ তিনবার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে ৷ সকলেই বলত এই বাচ্চা তো বাঁচবে না। মায়া বাড়িয়ে লাভ কী ? আমি সেই সময় কিছু খেতে পারতাম না ৷ মা আমাকে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল ৷"
আজ পুনম সফল ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে ৷ তবে সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন বাস্কেটবল প্লেয়ার ৷ সেদিনের সেই নিদান ডাকা মানুষগুলো আজ বিস্মিত হয় পুনমকে দেখে ৷ স্বভাবতই পুনম তাঁর মহল্লায় এখন অনুপ্রেরণার নাম ৷
মার্কিন মুলুকে দীর্ঘদেহী বাস্কেটবল খেলোয়াড় অহরহ দেখা যায় ৷ শক্তি, সহনশীলতা এবং গতির স্পর্শে বাস্কেটবল সেখানে অন্য পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ অর্থও ভূরি ভূরি ৷ পুনম কি এনবিএ খেলার স্বপ্ন দেখেন ? উত্তরে রেলের সাত ফুটের বাস্কেটবল প্লেয়ার বলেন, "আমার প্রাথমিক লক্ষ্য জাতীয় দলে নিয়মিত হওয়া ৷ দেশের জন্য প্রতিনিধিত্ব করা, তারপর সব কিছু ৷"
সদ্য গোড়ালির চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরেছেন পুনম ৷ কোচ সত্যব্রত নায়েক বলছেন, "আমি ওকে শক্তি বাড়ানোয় জোর দিতে বলেছি ৷ সেইমতো প্র্যাকটিস করাচ্ছি ৷ চোট থেকে ফিরেছে ৷ সম্পূর্ণ ফিট হতে আরেকটু সময় দরকার ৷ পুনম একটু আলাদা খাতির পেতে ভালোবাসে ৷ আদর করে বললে সেরাটা নিঙড়ে দেয় ৷ আমরা ওকে সেভাবেই আগলে রাখি ৷"