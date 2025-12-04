100 বলের লিগে পা রিলায়েন্স ইন্ড্রাটিজের, ওভাল ইনভিন্সিবলস বদলে হল এমআই লন্ডন

100 বলের লিগে পা রিলায়েন্স ইন্ড্রাটিজের, ওভাল ইনভিন্সিবলস বদলে হল এমআই লন্ডন
'দ্য হান্ড্রেড' লিগের দ্বিতীয় সর্বাধিক দামি ফ্র্যাঞ্চাইজির 49 শতাংশ শেয়ার কিনল মুকেশ আম্বানির সংস্থা ৷
Published : December 4, 2025 at 2:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 ডিসেম্বর: চুক্তির অধিকাংশ বিষয় কয়েকমাস আগেই চূড়ান্ত হয়ে গেলেও ঘোষণা আটকেছিল নামবদল নিয়ে জটিলতার কারণে ৷ শেষমেশ কাটল সেই জট ৷ বিশ্বজনীন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিজেদের পরিধি বাড়িয়ে এবার 'দ্য হান্ড্রেড'-এর (The Hundred) সবচেয়ে সফল দলের মালিক হল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ৷ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ ও মহিলা উভয় দল মিলিয়ে) ওভাল ইনভিন্সিবলসের 49 শতাংশ শেয়ার কিনে নিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা ৷ সারে ক্রিকেট ক্লাব এবং রিলায়েন্সের গাঁটছড়ায় ওভাল ইনভিন্সিবলস রিব্র্যান্ড হল এমআই লন্ডন নামে ৷
আর এই নামের বদল নিয়েই যত আপত্তি ছিল সারের ৷ তাঁদের হোমগ্রাউন্ড কিয়া ওভালের সঙ্গে মানানসই হিসেবে 'দ্য হান্ড্রেড'-এর লন্ডন ফ্র্য়াঞ্চাইজি পরিচিত ছিল ওভাল ইনভিন্সিবলস নামে ৷ নয়া গাঁটছড়ায় তাই রিব্র্যান্ডিংয়ের প্রস্তাবে সহজে সম্মত হচ্ছিল না তাঁরা ৷ শেষমেশ জটিলতা দূর করে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু হল এমআই লন্ডনের ৷
ঊষালগ্ন থেকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ৷ পরবর্তীতে এসএ20 (SA20), আইএলটি20 (ILT20), মেজর লিগ ক্রিকেটেও (MLC) নিজেদের পরিধি বাড়িয়েছে রিলায়েন্স ৷ উইমেন্স প্রিমিয়র লিগে (WPL) অংশগ্রহণ করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মহিলা দলও ৷ এবার বিলেতের মাটিতে 100 বলের লিগেও প্রবেশ করল রিলায়েন্স ৷ অর্থাৎ, এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী ষষ্ঠ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাম লেখাল সংস্থাটি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো লন্ডন স্পিরিটের পর 123 মিলিয়ন পাউন্ডের এমআই লন্ডন 'দ্য হান্ড্রেড'-এর দ্বিতীয় সর্বাধিক দামি ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ৷
A track record of success around the world 🏆— Surrey Cricket (@surreycricket) December 3, 2025
Our new partnership brings together some of the most successful domestic teams in world cricket.
Our new team will be called MI London 👊
🤎 | #SurreyCricket @mipaltan @MILondonCricket pic.twitter.com/zy6lXvgcod
2025 সালে মেগা ফাইনালে ট্রেন্ট রকেটসকে হারিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য 'দ্য হান্ড্রেড' চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওভাল ইনভিন্সিবলস ৷ 2021 এবং 2022 সালে খেতাব জিতেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজির মহিলা দলও ৷ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল হওয়া সত্ত্বেও ব্র্যান্ড ভ্যালুর কথা মাথায় রেখেই রিব্র্যান্ডিংয়ের ব্য়াপারে তাঁরা শেষমেশ সম্মত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সারে চেয়ারম্যান ওলি স্লিপার ৷ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ক্রিকেট এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে রিলায়েন্সের অবদান উল্লেখযোগ্য ৷ ভারত এবং পুরো বিশ্বে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোর সাফল্য প্রশ্নাতীত ৷ নিঃসন্দেহে এখানেও তাঁরা জিততেই এসেছে ৷ ক্রিকেট নিয়ে তাঁদের যা আকাঙ্খা তাতে আমরা একসঙ্গে পুরুষ এবং মহিলা দলের সাফল্য জারি রাখার বিষয়ে আশাবাদী ৷"
চতুর্থ ভারতীয় সংস্থা হিসেবে বিলেতের এই লিগে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কিনল রিলায়েন্স ৷ এর আগে ম্য়াঞ্চেস্টার অরিজিনালস, নর্দার্ন সুপারচার্জার্স এবং সাদার্ন ব্রেভের সঙ্গে যথাক্রমে জুড়েছে আরপিএসজি গ্রুপ, দ্য সান গ্রুপ এবং জিএমআর গ্রুপ ৷