দেম্বেলের 'ডাবল-ডিলাইট', ব্য়ালন ডি'অরের পর ফিফার বর্ষসেরা ফরাসি তারকা

দেম্বেলের 'ডাবল-ডিলাইট', ব্য়ালন ডি'অরের পর ফিফার বর্ষসেরা ফরাসি তারকা
স্পেনের ল্যামিন ইয়ামালকে পিছনে ফেলে 'ফিফা দ্য বেস্ট'-এ বর্ষসেরা খেতাব জিতে নিলেন পিএসজি'র দেম্বেলে ৷
Published : December 17, 2025 at 3:14 PM IST
দোহা, 17 ডিসেম্বর: মাসতিনেক আগে প্য়ারিসে তাঁর হাতে উঠেছিল প্রথম ব্যালন ডি'অর ৷ মঙ্গলবার সেই আনন্দ দ্বিগুণ করে 2025 'ফিফা দ্য বেস্ট'-এ বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেলেন ওসমানে দেম্বেলে ৷ 2024-25 মরশুমে প্য়ারিস সাঁজাঁ'কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব এনে দিয়ে 'ডাবল-ডিলাইট' এল ফরাসি ফরোয়ার্ডের ঝুলিতে ৷ ফ্রান্সের প্রথম ফুটবলার হিসেবে কাতারে এদিন ফিফার বর্ষসেরা হলেন দেম্বেলে ৷ বার্সেলোনা এবং স্পেনের জাতীয় দলের মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি এই খেতাব জিতলেন মহিলা বিভাগে ৷ টানা তৃতীয়বার মহিলা বিভাগে সেরা হলেন তিনি ৷
বছরভর পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরা পারফরম্য়ান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ফিফা দ্য বেস্ট' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ৷ যা শুরু হয়েছিল 2016 সালে ৷ মঙ্গলবারের আগে পর্যন্ত কোনও ফরাসি ফুটবলার এই খেতাবের স্বাদ পাননি ৷ তাই ফিফার বর্ষসেরা সম্মান পেয়ে দেম্বেলে ইতিহাস গড়লেন বলা যায় ৷ ফরাসি তারকার সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন বার্সেলোনা ও স্পেনের জাতীয় দলের তারকা ল্যামিন ইয়ামাল এবং দেম্বেলের জাতীয় দলের সতীর্থ তথা রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে ৷ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে শেষ করলেন তাঁরা ৷
Congratulations Ousmane! ❤️💙#TheBest pic.twitter.com/oFS0Wfd0qS— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 16, 2025
সেরা ফুটবলারের পাশাপাশি সেরা কোচ, সেরা গোলরক্ষক এবং সেরা গোলেরও পুরস্কার দেওয়া হয় 'ফিফা দ্য বেস্ট'-এ ৷ চারটি বিভাগে জাতীয় দলের অধিনায়ক, কোচ, সংবাদমাধ্যম ও অনুরাগীদের ভোটের ভিত্তিতে বর্ষসেরাদের নির্বাচিত করা হয় সেরাদের ৷ গত মরশুমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 53 ম্য়াচে 35 গোল এসেছিল দেম্বেলের পা থেকে ৷ ফরাসি স্ট্রাইকারের খেতাব জয় সহজ হয়েছে প্য়ারিস সাঁজাঁ'র ত্রিমুকুট জয়ে ৷ ইউরোপ সেরা হওয়ার পাশাপাশি লিগ ওয়ান ও কুপ দে ফ্রান্সও গত মরশুমে জিতে নিয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটি ৷
Ousmane Dembélé 🤝 #TheBest pic.twitter.com/Rlotq3vWaE— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
এর আগে পুরুষদের 'ফিফা দ্য বেস্ট' অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (2), লুকা মদ্রিচ, লিয়োনেল মেসি (3), রবার্ট লেওয়ানদস্কি (2) ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ অন্যদিকে ব্যালন ডি'অরের দেখানো পথে মহিলা বিভাগে টানা তৃতীয়বারের জন্য ফিফার বর্ষসেরা হলেন আইতানা বোনমাতি ৷ পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা ও হান্নাহ হাম্পটন ৷ পুরুষ বিভাগে সেরা কোচ পিএসজি'কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেওয়া লুইস এনরিকে ৷ মহিলা বিভাগে সেরা নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের কোচ সারিনা উইয়েগম্য়ান ৷
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
পুসকাস অ্যাওয়ার্ড (পুরুষ বিভাগে সেরা গোল) গেল আর্জেন্তিনার সান্তিয়াগো মন্টিয়েলের ঝুলিতে ৷ ফিফা মার্তা অ্যাওয়ার্ড (মহিলা বিভাগে সেরা গোল) পেলেন লিজবেথ ওভালে ৷ পাশাপাশি ঘোষিত হল গত মরশুমে ফিফা নির্বাচিত সেরা একাদশও ৷
- একনজরে সেরা একাদশ (পুরুষ): দোন্নারুমা (গোলরক্ষক), হাকিমি, পাচো, ভ্যান ডাইক, মেন্ডেস, পালমার, বেলিংহ্য়াম, ভিটিনহা, পেদ্রি, ইয়ামাল, দেম্বেলে ৷