'পরিকল্পনাহীন হয়ে এগোনো সম্ভব নয়', মরশুম শেষে পদত্যাগের ঘোষণা ইস্টবেঙ্গল কোচ ব্রুজোঁর

ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চিত ভবিষ্যত কোনও কারণ নয় ৷ তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত, জানিয়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷

Published : May 3, 2026 at 5:40 PM IST

কলকাতা, 3 মে: সাফল্য দিয়ে মরশুম শেষ হোক কিংবা ফের ব্যর্থতা ফিরে আসুক ৷ নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের কোচের পদে তাঁকে যে আর দেখা যাবে না, ঘোষণা করে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ শনিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আর রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে কঠিন সত্যিটা জানিয়ে দিলেন স্প্যানিশ কোচ ৷ 31 মে ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে তাঁর শেষ দিন, ঘোষণা ব্রুজোঁর ৷

মঙ্গলবার মায়ানগরীতে আইএসএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ শাস্তি কাটিয়ে মিগুয়েল ফিগেরা সেই ম্য়াচে ফিরছেন, এমনই ইঙ্গিত লাল-হলুদ কোচের কথায় ৷ অবশিষ্ট চার ম্যাচের সাফল্য-ব্যর্থতায় উপর আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের খেতাবি ভাগ্য নির্ভর করছে। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল কোচের মরশুম শেষে দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা চমকপ্রদ ৷ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অস্কারের এই ঘোষণা কতটা পেশাদারি মনোভাবাপন্ন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে ৷ তবে ব্রুজোঁ জানাচ্ছেন আগে থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা দলের উপর বা সাজঘরে কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷ বরং, পুরো দল উদ্বুদ্ধ হয়ে পারফরম্যান্স করবে ৷

কিন্তু মরশুম শেষ না-হতেই কেন এই সিদ্ধান্ত ? ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট কি জানে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা ? অস্কার জানালেন, ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার অন্যতম শীর্ষকর্তা বিভাস আগরওয়ালের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার সঙ্গে চুক্তি নবীকরন হয়েছিল ৷ তারপর থেকে দলের শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই মরশুমের দল আমি গড়েছিলাম ৷ এই দলের সাফল্য-ব্যর্থতার যাবতীয় দায় আমার। এই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ৷ আর্থিক কোনও সমস্যা হয়নি। তবুও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে আমি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়া আমি কোচিং করানোর পক্ষপাতী নই ৷"

প্রসঙ্গত চলতি আইএসএলে পরপর জামশেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে পরাজয়, এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ড্র করার পরে সমর্থকরা ব্রুজোঁকে গো-ব্যাক স্লোগান দেয়। সেইসময় অস্কার বলেছিলেন কোনও একপক্ষ চায় না দলের ভালো হোক। এরপর আইএসএলের পয়েন্ট টেবলে অনেক ওঠাপড়া হয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমানে খেতাবি দৌড়ে ভালোভাবে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তি সাফল্য পেয়ে পাল্টা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অস্কার ব্রুজোঁ সম্মানজনক বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন। সেটা অবশ্যই মরশুম শেষ করার পরে ৷ যা এক অর্থে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব-কর্তাদের অনাবশ্যক মাথা গলানোর বিরুদ্ধে পাল্টাও বটে ৷

ইতিপূর্বে মরশুম শেষ হওয়ার আগে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রেভর জেমস মরগ্যান ৷ একযুগ আগে ব্রিটিশ কোচের পর স্প্যানিশ কোচও একই পথে হাঁটলেন ৷ তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তিনি যে সিদ্ধান্ত বদলাবেন, এমন সম্ভাবনার পথও খোলা রেখেছেন স্প্যানিয়ার্ড ৷

