'ইস্টবেঙ্গলে আর ফিরছি না', সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা অস্কারের

'ইস্টবেঙ্গলে আর ফিরছি না', সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা অস্কারের
ক্লাবের তরফে চুক্তি পুনর্নবীকরনের প্রস্তাব গেলেও লাল-হলুদে আর না-থাকার সিদ্ধান্ত স্প্যানিশ কোচের ৷
Published : June 20, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ইস্টবেঙ্গলে আর ফিরছেন না ৷ নানা জল্পনার মাঝে শনিবার সন্ধেয় সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করে দিলেন স্প্যানিশ কোচ নিজেই ৷ জানালেন, অনেক চিন্তাভাবনার পর লাল-হলুদে থেকে না-যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷
মরশুম শেষের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে চুক্তি পুনর্নবীকরন না-করার সিদ্ধান্তটা অস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন অনেক আগেই ৷ তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বদলেছিল পরিস্থিতি ৷ ম্য়ানেজমেন্টের তরফে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্য়াপ চেয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ প্রয়োজনীয় সুস্পষ্ট রোডম্য়াপ পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের তরফে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল কি না জানা নেই, তবে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব যে গিয়েছিল সেটা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে 22 বছর বাদে ভারতসেরা করা কোচ ৷ কিন্তু যেখানে আগামী মরশুমে ক্লাবের বিনিয়োগ সম্পর্কিত ধারণাটা এখনও স্পষ্ট নয়, সেখানে হয়তো কেরিয়ার নিয়ে বিশেষ ঝুঁকি নিতে চাইলেন না অস্কার ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁর ইঙ্গিত খানিকটা তেমনই ৷
এদিন ইনস্টা স্টোরিতে অস্কার লেখেন, "প্রিয় লাল-হলুদ পরিবার, চলতে থাকা জল্পনা নিয়ে সরাসরি আমি কিছু বলতে চাই ৷ হেড কোচ হিসেবে চুক্তি পুনর্নবীকরনের জন্য ইস্টবেঙ্গলের তরফে প্রস্তাব এসেছিল ৷ আমি সেই আস্থার জন্য কৃতজ্ঞ ৷ কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে আমি সেই প্রস্তাবে সাড়া না-দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছি ৷ এটা মোটেই সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না ৷ তবে আমার কেরিয়ারের জন্য বোধহয় সঠিক ৷"
তাঁর সংযোজন, "প্রচণ্ড গর্বের সঙ্গে আমি ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছি ৷ এএফসি প্রতিযোগিতার অন্তিম পর্বে পৌঁছনো, 22 বছর বাদে ভারতসেরা হওয়া, দু'টো মেজর টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সব আমরা একসঙ্গেই করেছিলাম ৷ ক্লাব ম্য়ানেজমেন্টের সহায়তা, ফুটবল এবং সাপোর্ট স্টাফেদের অবদান এবং সর্বোপরি আমাগো ফ্যানসদের সমর্থন ছাড়া এই সবকিছু সম্ভব ছিল না ৷ ইস্টবেঙ্গলকে ধন্যবাদ সবকিছুর জন্য ৷ খুব শীঘ্রই পরবর্তী অধ্যায় ঘোষণা করব আমি ৷"
অর্থাৎ, দিনকয়েক ধরে বিভিন্ন রিপোর্টে বিশেষ করে সোশাল মিডিয়ায় চলতে থাকা গুঞ্জনের যবনিকা টানলেন অস্কার নিজেই ৷ এখন দেখার অস্কারের জুতোয় পা গলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ কে হন ৷"