বালাই পরিকল্পনার অভাব, ইতিহাস গড়েও লাল-হলুদ ছাড়লেন ব্রুজোঁ
চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় না-হেঁটে আবেগঘন বার্তায় ইস্টবেঙ্গল থেকে বিদায় নিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ সোশাল মিডিয়ায় করলেন ঘোষণা ৷
Published : June 2, 2026 at 10:09 AM IST
কলকাতা, 2 জুন: "জীবনের মতোই ফুটবলে স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা এবং স্থির লক্ষ্য সর্বাগ্রে জরুরি ৷ স্থায়ী, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনও সফল প্রজেক্টের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় ৷" সোশাল মিডিয়া এমনই সব লিখে সোমবার সন্ধেয় ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার ঘোষণাটা করেই ফেললেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷
22 বছর পর লাল-হলুদকে ভারতসেরা করা কোচ লিগের মাঝপথেই আগামী মরশুমের সঠিক পরিকল্পনা চেয়েছিলেন ৷ এমনকী তিনি যে মরশুম শেষে দল ছাড়ছেন সেই বার্তা ফুটবলারদের দিয়ে দিয়েছিলেন ৷ তবু আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন হওয়ার পর পরিস্থিতিতে খানিকটা বদল এসেছিল ৷ কিছুটা সময় তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং ম্যানেজমেন্টকে দিয়েছিলেন আগামী মরশুমের সঠিক পরিকল্পনা তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ৷ 31 মে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে ক্লাবের ৷ কিন্তু আগামী মরশুমের প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ সামনে না-আসায় অপ্রিয় সিদ্ধান্তটা নিতে হল তাঁকে ৷ তবে এর জন্য এককভাবে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট কিংবা বিনিয়োগকারী সংস্থাকে দায়ী করা যায় না মোটেই ৷ কারণ আগামী মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের রোডম্য়াপটাই এখনও পরিষ্কার নয় ৷
এমতাবস্থায় ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার পর স্বভাবতই বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ক্লাবের প্রস্তাব আসছিল ব্রুজোঁর কাছে ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে সময় দিয়েছিলেন তিনি ৷ সোমবারের ঘোষণায় ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করা প্রথম বিদেশি কোচ জানালেন তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে ক্লাব ছাড়ছেন সহকারি আদ্রিয়ান রুবিও এবং ফিটনেস কোচ জেভিয়ার স্যাঞ্চেজও ৷ সোশাল মিডিয়ায় সোমের সন্ধেয় অস্কার যখন তাঁর সিদ্ধান্ত জানান ঠিক তখন বিনিয়োগকারী সংস্থার অফিসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ৷ নতুন মরশুমের বাজেট, দল গঠন নিয়ে চলছিল আলোচনা ৷ কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে গেল ব্রুজোঁর সমাজমাধ্যমে দেওয়া বার্তা ৷
সাফল্য এনে দেওয়ার পর কোচের চলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলে অবশ্য নতুন নয় ৷ একইভাবে ট্রেভর জেমস মরগ্যন লিগের মাঝপথে বিদায় ঘোষণা করেছিলেন ৷ প্রসঙ্গত সুভাষ ভৌমিকের পর প্রথম কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গলকে সর্বোচ্চ লিগ জিতিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ লাল-হলুদ জনতার 22 বছরের যন্ত্রণা ভোলানোর কারিগার সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তায় আরও লেখেন, "এই মরশুমটা আমি আজীবন আমি সঙ্গে বয়ে বেড়াব ৷ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জয়টা ছিল ঐতিহাসিক ৷ সিনিয়র দলের সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রত্যেকটি সদস্য এটা অর্জন করেছে ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যতিক্রমীভাবে পেশাদার ৷"
ব্রুজোঁ শেষে লেখেন, "আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এই জার্নিটায় আমার সঙ্গে থাকা প্রত্যেক ফুটবলার, সাপোর্টা-স্টাফ, ইমামি, ক্লাবকর্তা এবং সমর্থকদের প্রতি ৷ আপনারা সবটা উজাড় করে দিয়েছেন এবং প্রতিদান হিসেবে আমরাও কিছু দিতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস ৷ ইস্টবেঙ্গল এফসি সবসময় আমার হৃদয়ে একটা আলাদা স্থানে থাকবে ৷"