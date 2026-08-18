বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড থেকে ওয়েদারাল্ড'কে ছেঁটে ফেলল অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড থেকে ওয়েদারাল্ড'কে ছেঁটে ফেলল অস্ট্রেলিয়া
তিনবছর বাদে টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেলেন ম্য়াট রেনশঁ ৷ দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে মাত্র একটি পরবির্তনই করল অজি'রা ৷
Published : August 18, 2026 at 4:53 PM IST
মেলবোর্ন, 18 অগস্ট: বাংলাদেশের কাছে দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট হারের জের ৷ সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড থেকে ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড'কে ছেঁটে ফেলল ৷ পরিবর্তে ম্য়াট রেনশঁ'কে ডেকে পাঠাল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷ এছাড়া অবশ্য দ্বিতীয় টেস্টের জন্য 13 জনের স্কোয়াডে আর কোনও পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ প্রায় তিনবছর বাদে 'ব্যাগি গ্রিন' স্কোয়াডে প্রত্য়াবর্তন হল 14টি টেস্ট খেলা রেনশঁ'র ৷
উল্লেখ্য, ডারউইনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্ট নয় উইকেটে জিতে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ ৷ এই জয় ক্য়াঙারুর দেশে প্রথম টেস্ট ভিকট্রি এশিয়ার দেশটির ৷ সেই ম্য়াচে অজি ওপেনার জ্য়াক ওয়েদারাল্ড চূড়ান্ত ব্যর্থ ৷ প্রথম ইনিংস 23 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে রানের খাতা না-খুলেই সাজঘরে ফিরতে হয় তাঁকে ৷ জোড়া ইনিংসেই বাংলাদেশ পেসার হাসান মাহমুদের শিকার হয়েছেন তিনি ৷ গত অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আত্মপ্রকাশ করা এই ওপেনার এখনও পর্যন্ত খেলেছেন ছ'টি ম্য়াচ ৷ 20.36 ব্য়াটিং-গড়ে একটি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে তাঁর ঝুলিতে মাত্র 224 রান ৷ যাতে আশাভঙ্গ হয়েছে নির্বাচকদের ৷
অন্যদিকে ভারতের মাটিতে 2023 সালে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে শেষবার খেলা রেনশঁ'কে স্ট্য়ান্ডবাই হিসেবেই রেখেছিলেন নির্বাচকেরা ৷ জ্যাক ব্যর্থ হতেই তাই ডাক পড়ল গত মরশুমে শেফিল্ড শিল্ডে তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকানো ওপেনারের ৷ দ্বিতীয় টেস্টে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে অজি ইনিংসের গোড়াপত্তন করবেন রেনশঁ ৷ এখনও পর্যন্ত 14টি টেস্টে একটি শতরান ও তিনটি অর্ধশতরান-সহ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 645 রান ৷
BREAKING: Aussies announce one change to the squad for Mackay Test #AUSvBAN https://t.co/KYK2E6R98z— cricket.com.au (@cricketcomau) August 18, 2026
এর পাশাপাশি দলের তিন নম্বর ব্যাটার মার্নাস লাবুশেনের অফ-ফর্মও চিন্তায় রেখেছে অজি শিবিরকে ৷ দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে অবশ্য জায়গা ধরে রেখেছেন তিনি ৷ লাবুশেনের ফর্ম ফেরার বিষয়ে আশাবাদী কোচ অ্য়ান্ড্রু ম্য়াকডোনাল্ড ৷ তিনি বলেন, "প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে 31 রানের মাথায় আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত ওকে ক্রিজে দারুণ সাবলীল মনে হচ্ছিল ৷ আমরা কোচিং স্টাফেরাও ওকে রানে ফেরাতে মরিয়া ৷"
- দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: প্য়াট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্য়ান্ড, অ্য়ালেক্স ক্য়ারি, ক্য়ামেরন গ্রিন, জোশ হ্য়াজলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, মার্নাস লাবুশেন, ন্য়াথন লায়ন, ম্য়াথিউ রেনশঁ, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক ও বিউ ওয়েবস্টার ৷