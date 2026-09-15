503 জনের ভারতীয় দলে এশিয়াডে বাংলার প্রতিনিধি মাত্র ছয়, মুখ রিচা-সুতীর্থা

503 জনের ভারতীয় দলে এশিয়াডে বাংলার প্রতিনিধি মাত্র ছয়, মুখ রিচা-সুতীর্থা
জেনে নেওয়া যাক কতজন বাংলার অ্যাথলিটকে এশিয়ান গেমসের মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যাবে ৷ রইল তালিকা ৷
Published : September 15, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: গত মাসে শেষ হওয়া কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের হয়ে পদকজয়ীদের মধ্যে নাম ছিল না বাংলার কোনও অ্য়াথলিটের ৷ যুবভারতীতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত বনাম ব্রাজিল ফিফা ফ্রেন্ডলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমনওয়েলথে বাংলার অ্যাথলিটদের দৈন্যদশা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া ৷ কমনওয়েলথ শেষে এবার নজর এশিয়ান গেমসে ৷ কিন্তু এশিয়াডের জন্য ঘোষিত সেই দল দেখলে আরেকটু স্পষ্ট হবে বাংলার খেলাধুলোর কঙ্কালসার চেহারাটা ৷
জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে রয়েছেন 503 জন অ্য়াথলিট ৷ তাঁদের মধ্যে বাঙালি মাত্র দশ জন ৷ আবার দশজন বাঙালির সকলেই যে বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করছেন তেমনটা কিন্তু নয় ৷ বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করা অ্য়াথলিটের সংখ্যা মাত্র ছয় ৷ হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন, মাত্র ছ'জন ৷ চারবছর আগে চিনের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে রেকর্ড 106টি পদক জিতেছিল ভারত ৷ এবারের এশিয়ান গেমসে সেই মাপকাঠি বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারত ৷ কিন্তু দেশের পদকসংখ্যা বাড়লেও সেখানে বাংলার কতোটা ভূমিকা থাকবে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থাকছে ৷
গত সংস্করণ থেকে ক্রিকেট ফিরেছে এশিয়ান গেমসে ৷ আর বাইশ গজের লড়াই অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় এশিয়াডে বাংলার অন্যতম মুখ মহিলা ক্রিকেট দলের স্টাম্পার-ব্যাটার রিচা ঘোষ ৷ গতবছর ভারতের প্রখথম বিশ্বকাপ জয়ী দলেরও অন্যতম সদস্য এবং বাংলার মুখ ছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি টেবিল টেনিসে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং সিন্ড্রেলা দাস এশিয়ান গেমসে প্রতিনিধিত্ব করবেন বাংলার প্য়াডলার হিসেবে ৷ গত এশিয়াডে সুতীর্থা'র সঙ্গে জুটি বেঁধে মেয়েদের ডাবলসে ভারতকে ঐতিহাসিক পদক এনে দিয়েছিলেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ৷ কিন্তু এবার এশিয়াডগামী স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দ্বিতীয়জনের ৷
একইভাবে টেবল টেনিসে ছেলেদের রিজার্ভ দলে রয়েছেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য ৷ তবে তিনি এই মুহূর্তে বাংলা নয়, খেলেন হরিয়ানার হয়ে ৷ রিচা, সুতীর্থা'র পর মহিলা রাগবি দলে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে থাকছেন সন্ধ্যা রাই ৷ সাইয়ে প্র্যাকটিস করে সূর্যোদয়ের দেশে পাড়ি দিচ্ছেন শিলিগুড়ির সন্ধ্যা ৷ এছাড়া সদ্য কমনওয়েলথ গেমস জিমন্যাস্টিকের ফাইনালে ওঠা প্রতিষ্ঠা সামন্ত এবারের এশিয়ান গেমসে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ৷ আর মহিলা কবাডি দলে বহু প্রতীক্ষার পর সুযোগ করে নিয়েছেন পিঙ্কি রায় ৷ 33 বছর বয়সে এসে জাতীয় দলে সুযোগ করে নিয়েছেন রানাঘাটের মেয়ে ৷ জাতীয় স্তরে রেলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও বাংলার অ্যাথলিট হিসেবেই এশিয়াডে যাচ্ছেন পিঙ্কি ৷
এছাড়া বাঙালি জিমন্য়াস্ট মেদিনীপুরের পিংলার প্রণতি নায়েকের কথা বলতে হয় ৷ তবে তিনি বাংলা নন, ওড়িশা অ্যাথলিট হিসেবে নামবেন এশিয়াডে ৷ ষষ্ঠ হিসেবে সাইক্লিংয়ে মদনপুরের ত্রিয়াসা পালও এসিয়াডে ভারতীয় দলে বাংলার মুখ ৷ তিনিও পূর্ব রেলে চাকুরিরতা, এই মুহূর্তে বিদেশে ট্রেনিং নিতে ব্যস্ত। এছাড়া তিরন্দাজ অঙ্কিতা ভকত মহিলা দলের অধিনায়ক ৷ যিনি এখন ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি ৷ এছাড়া বাঙালি হিসেবে ত্রিপুরার জুডোকা অস্মিতা দে'ও রয়েছেন ৷ কমনওয়েলথ গেমসে যিনি ঐতিহাসিক সোনা এনে দিয়েছেন দেশকে ৷ এছাড়া দিল্লির শ্যুটার তিলোত্তমা সেন, মধ্যপ্রদেশের ক্যানোয়ার রিনা সেনও বাঙালি হলেও বাংলার নন ৷ সবমিলিয়ে এশিয়ান গেমসের ভারতীয় বাংলার মুখ যৎসামান্য ৷