চেন্নাই হার্ডল টপকে চিপকে প্রথম জয়ের খোঁজে নাইটরা, আস্থা রাখতে বলছেন অ্যালেন

চেন্নাই হার্ডল টপকে চিপকে প্রথম জয়ের খোঁজে নাইটরা, আস্থা রাখতে বলছেন অ্যালেন
বড় ইনিংস স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ চেন্নাই ম্য়াচের আগে ধৈর্য্য ধরতে বলছেন অ্যালেন ৷
Published : April 14, 2026 at 11:33 AM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: গত ম্য়াচে মুখের গ্রাস কেড়েছিলেন মুকুল চৌধুরি ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জেতা ম্য়াচ হাতছাড়া হওয়ায় চলতি আইপিএলে প্রথম জয়ের অন্বেষণ এখনও জারি কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ মঙ্গলবার চিপকে সামনে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ বাংলায় একটি প্রবাদ আছে মঙ্গলে ঊষা ৷ সত্যিই কি নাইট আকাশে জয়ের ঊষা উঠবে আজ ?
2026 আইপিএলে চারটি ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেও নাইট রাইডার্স তাদের প্রত্যাশিত ছন্দ খুঁজে পায়নি ৷ ব্যাটার এবং বোলাররা একইসঙ্গে ছন্দহীন থাকায় পুরো দলটাকেই দিগভ্রান্ত দেখাচ্ছে ৷ ফলে রুতুরাজ গায়কোয়াড় নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ কলকাতার কাছে কার্যত মরণবাঁচন লড়াই ৷ অঙ্ক বলছে এখনও আশা রয়েছে ৷ কিন্তু সেই আশায় ভরসা করার মতো ক্রিকেটার কই ?
আশার কথা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সবুজ সংকেত পেয়ে পাথিরানা যোগ দিচ্ছেন শীঘ্রই ৷ তবে আগামী 19 এপ্রিল ম্য়াচের আগে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ম্য়াচে বোলিং শুরু করেছেন ৷ অসুস্থতা সারিয়ে লখনউয়ের বিরুদ্ধে ভালো বোলিং করেছেন সুনীল নারিন ৷ চোট সারিয়ে সুস্থ আরেক মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীও ৷ দলের দুই প্রধান স্পিনার জাদু খুঁজে পেলে অভিষেক নায়ারের চিন্তা কমবে ৷ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ফিন অ্যালেন যেমন জানালেন, বড় ইনিংসের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি ৷
নিজের পারফরম্য়ান্স নিয়ে কিউয়ি ওপেনার বলেন, "মাত্র দু'টো ম্যাচ হয়েছে ৷ এখনই কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সমীচিন নয় ৷ ব্যক্তিগতভাবে প্রথম দু'টি ম্যাচ ভালো গিয়েছে ৷ নিঃসন্দেহে এবার বড় ইনিংস খেলতে চাই ৷ প্রস্তুতি দারুণ হয়েছে ৷ মনে হয় বড় ইনিংস স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷" ইতিমধ্যে ব্যাটিংয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে শ্যেন ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেও জানালেন অ্যালেন ৷ ধৈর্য্য ধরে সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ সহকারি কোচের থেকে পেয়েছেন বলে জানালেন কিউয়ি ব্যাটার ৷
দলের পারফরম্যান্সের বেহাল দশা নিয়ে সমালোচনার ঝড় অব্যাহত। নাইট অন্দরেও ভুলত্রুটি শুধরে পরিস্থিতি অনুকূল করার কাজ চলছে ৷ অভিষেক নায়ার, আজিঙ্কা রাহানে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে বের করতে ব্যস্ত ৷ এমতাবস্থায় অ্যালেন বলছেন, "প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি নেই ৷ আমাদের পরিকল্পনা সঠিক দিশাতেই রয়েছে ৷ শেষ ম্যাচটায় জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম ৷ জিতলে আত্মবিশ্বাস বাড়ত ৷" মঙ্গলবার প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস ৷ চেন্নাইয়ের মাটিতে 'মেন ইন ইয়েলো'দের সামলানো সবসময়ই কঠিন চ্যালেঞ্জ ৷ তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোনও দলই নাইটদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ তাই সব দলকেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন ফিন অ্যালেন ৷ কিউয়ি ওপেনার বলছেন, "এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি দলই শক্তিশালী ৷ আমাদের সেরাটা দিতে হবে। একটি ম্য়াচ জিততে পারলে সিজন ঘুরে যেতে পারে ৷"
দলের প্রথম এগারো নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত ৷ যদিও এই বিষয়টি দলের থিঙ্কট্যাঙ্কের উপরেই ছাড়তে চান টি-20 বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন ৷ ওপেনার বলছেন, "আইপিএলে দলের ভারসাম্য রাখা কঠিন ৷ কারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের ভারসাম্য রক্ষার পরিবর্তন করতে হয় ৷ সেইজন্য অনেক ভালো ক্রিকেটারকে বাইরে বসতে হয় ৷ তবে যে দল বাছাই করে নেওয়া হবে সেটাই সেরা ৷" সবমিলিয়ে মারকুটে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ধারাবাহিকতায় জোর দেওয়ার কথা অ্যালেনের গলায় ৷ আর নাইট রাইডার্স হারের ধারাবাহিকতা সরিয়ে জয়ের খোঁজে মঙ্গলের সন্ধ্যায় নিঙড়ে দিতে চায় ৷