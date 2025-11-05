ETV Bharat / sports

ময়দানে ম্যাচ গড়াপেটা-কাণ্ডে বেলেঘাটা থেকে গ্রেফতার আরও 1

তদন্তে ধৃতদের জেরা করে উঠে আসে সুজয় ভৌমিকের নাম । ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনায় তাঁর সঠিক কী ভূমিকা ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

ময়দানে ম্যাচ গড়াপেটা-কাণ্ডে বেলেঘাটা থেকে গ্রেফতার আরও 1 (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 3:14 PM IST

কলকাতা, 5 নভেম্বর: কলকাতা ময়দানের সিএফএল ম্যাচ গড়াপেটা-কাণ্ডের তদন্তে ফের সাফল্য লালবাজারের । এই ঘটনায় এবার বেলেঘাটা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে । ধৃতের নাম সুজয় ভৌমিক । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেনের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আমরা গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছি, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" আজ ধৃতকে আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।

উল্লেখ্য, ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে কলকাতা ময়দানে ৷ এই ঘটনার সূত্র ধরেই এর আগে খিদিরপুর ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল সাহা এবং ক্লাব কর্তা আকাশ দাসকে উত্তর 24 পরগনার বেলঘড়িয়া থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । আকাশ দাস ও রাহুল সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা ফুটবলে সক্রিয় এক ম্যাচ গড়াপেটা চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা ৷ তদন্তে ধৃতদের জেরা করে সুজয় ভৌমিকের নাম উঠে আসে । তবে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনায় তাঁর সঠিক ভূমিকা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, এই কেলেঙ্কারিতে শুধুমাত্র নিচুতলার ব্যক্তিরা নয়, বরং উপরের স্তরের একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিও যুক্ত থাকতে পারেন । লালবাজার সূত্রের দাবি, ফিক্সিং চক্রের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যার একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার হয়েছে বলে সন্দেহ । তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক বিদেশি নাগরিকের নামও । তবে তাঁদের পরিচয় বা ভূমিকা সম্পর্কে এখনও কিছু জানানো হয়নি ।

কলকাতা ময়দানের এই বহুল আলোচিত ম্যাচ ফিক্সিং-কাণ্ডে প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে, যা ক্রীড়া মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে । কলকাতা পুলিশ সূত্রে আগেই জানা গিয়েছে, কলকাতার বিভিন্ন লিগ ও টুর্নামেন্টে খেলার ফলাফল আগেভাগে ঠিক করে মোটা অঙ্কের লেনদেন চলত । ক্লাবের কিছু খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ পুলিশের । আকাশ দাসের মোবাইল ফোন ও একাধিক আর্থিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এই চক্রের পুরো নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ধারণা পেতে সেগুলি খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা ৷

MATCH FIXING CASE ARREST
KOLKATA FOOTBALL
কলকাতা ফুটবল
ম্যাচ গড়াপেটা
KOLKATA FOOTBALL MATCH FIXING CASE

