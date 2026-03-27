সিন্ধুকে হারিয়ে অলিম্পিক্সে সোনা জেতা মারিনের অবসর, চোটে সংক্ষিপ্ত হল কেরিয়ার

সিন্ধুকে হারিয়ে অলিম্পিক্সে সোনা জেতা মারিনের অবসর, চোটে সংক্ষিপ্ত হল কেরিয়ার
স্পেনের প্রথম শাটলার হিসেবে অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন মারিন ৷ এছাড়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনবার খেতাব জিতেছেন তিনি ৷
Published : March 27, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 মার্চ: দশ বছর আগে পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুকে অলিম্পিক্সের ফাইনালে হারিয়ে তিনি হৃদয় ভেঙেছিলেন আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ ভারতের তারকা প্লেয়ারকে হারিয়ে অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী সেই শাটলার ক্য়ারোলিনা মারিন অবসর ঘোষণা করলেন ৷ বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিয়ো-বার্তায় বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানলেন আধুনিক যুগের অন্যতম সেরা মহিলা শাটলার ৷ তাও আবার মাত্র বত্রিশেই ৷
17 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারকে দারুণ এক জার্নি আখ্যা দিয়ে বিদায়বেলায় আবেগতাড়িত মারিন ৷ অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদকের পাশাপাশি তিন-তিনটি বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপ খেতাব (2014, 2015, 2018), সাতবার ইউরোপিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপ (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024) মণিমানিক্য হয়ে ধরা দিয়েছে মারিনের কেরিয়ারে ৷ কেরিয়ারে পিভি সিন্ধুর সামনে যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীরা শক্ত গাঁট হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই স্প্য়ানিশ শাটলার অন্যতম ৷
রিও অলিম্পিক্সের পর 2018 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও হায়দরাবাদি শাটবারকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন মারিন ৷ কেরিয়ারে 12 বার সিন্ধুকে হারিয়েছেন মারিন ৷ পক্ষান্তরে স্প্যানিশ শাটলারের বিরুদ্ধে মাত্র ছ'বার জয় পেয়েছেন অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী সিন্ধু ৷ শেষবার মারিনের বিরুদ্ধে সিন্ধুর জয় এসেছিল 2018 সালে মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ আটে ৷ আর যুযুধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচটি হয়েছিল 2023 ডেনমার্ক ওপেনের সেমিফাইনালে ৷ যেখানে 21-18, 19-21, 21-7 গেমে জয় তুলে নিয়েছিলেন মারিন ৷
তবে কোর্টের বৈরিতা ভুলে কোর্টের বাইরে দারুণ বন্ধু ছিলেন সিন্ধু ও মারিন ৷ যা বারংবার স্বীকার করে এসেছেন ভারতীয় শাটলার ৷ অবসর ঘোষণায় মারিন এদিন বলেন, "ব্য়াডমিন্টন কোর্টে আমার পথ চলা এখানেই শেষ হচ্ছে ৷ অনুরাগীদের সকলকে ধন্যবাদ কারণ তোমরাও আমার এই যাত্রাপথের শরিক ছিলে ৷ নয়া অধ্যায়ে আমি এই সবকিছু নিয়েই এগিয়ে যাব যা আমায় এতদিন পথ দেখিয়েছে ৷ আর বছরের পর বছর ধরে আমি যা পেয়েছি সেই সবকিছু আমি সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ এই যাত্রাপথটা দুর্দান্ত ছিল ৷"
দু'বছর আগে প্য়ারিস অলিম্পিক্স মারিনের কেরিয়ারের শেষ প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে ৷ যেখানে হাঁটুর চোট সেমিফাইনালের মাঝপথ থেকে ছিটকে দেয় স্পেনের প্রথম অলিম্পিক্স চ্য়াম্পিয়ন শাটলারকে ৷ সেই চোট পরবর্তীতে এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে অসময়ে কেরিয়ারে ইতি টানতে বাধ্য হলেন মারিন ৷